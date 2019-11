Da “Il peccato” a “Un giorno di pioggia a New York”: il week-end al cinema

Arriva al cinema “Il peccato – Il furore di Michelangelo”. Il film, diretto da Andrey Konchalovskiy, approda nelle sale giovedì 28 novembre. Nel cast spiccano Alberto Testone, Orso Maria Guerrini, Massimo De Francovich e l’attore bergamasco Nicola Adobati.

Altra novità sul grande schermo è rappresentata da “Un giorno di pioggia a New York”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Cetto c’è, senzadubbiamente”, “Frozen 2”, “Le Mans ’66 – La grande sfida”, “Le ragazze di Wall Street”, “L’ufficiale e la spia” e “Midway”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’ufficiale e la spia” (ore 21);

“La belle époque” (ore 21);

“Il peccato – Il furore di Michelangelo” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 21);

“Midway” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Frozen II” (ore 17);

“Downton Abbey” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Montagna in scena” – festival dei film di montagna (ore 20);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 20 e 21:45).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Frozen II” (ore 20:30).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Frozen 2” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20);

“Midway” (ore 13:30, 16:20, 19:20 e 22:20);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 11:30, 14:30, 16:50, 19:15 e 21:50);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 11:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16, 17:10, 17:40, 18:10, 18:45, 19:40, 20:20 e 22:10);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – Imax (ore 14:15, 16:40, 19 e 21:30);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – 3D (ore 13:45);

“Countdown” (ore 17:30, 20:40 e 23);

“Light of my life” (ore 21:45);

“L’ufficiale e la spia” (ore 16:45 e 22:05);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 11:45, 14, 16:10, 18:20, 20:30 e 22:40);

“Il peccato – Il furore di Michelangelo” (ore 14:05, 16:15, 19:10 e 22:15);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 19:35);

“Maleficent – Signora del male” (ore 19:30);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 14:25, 18 e 21:15);

“Joker” (ore 22:25);

“Pupazzi alla riscossa” (ore 15);

“La famiglia Addams” (ore 12, 14:35 e 17:15);

“Zombieland – Doppio colpo” (ore 22:50);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 12:30, 14:20, 17, 19:50 e 22:30);

“Sono solo fantasmi” (ore 22:35);

“Ailo – Un’avventura tra i ghiacci” (ore 13:50).

UCI CINEMAS a Curno

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 14, 16:10, 18:20, 20:30 e 22:40);

“Midway” (ore 13:30, 16:20, 19:20 e 22:20);

“L’ufficiale e la spia” (ore 13:45, 16:30 e 22:25);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 14:30, 16:50, 19:30 e 22);

“Countdown” (ore 20:40 e 22:50);

“Frozen 2” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:50);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – 3D (ore 18:10);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 14:15, 15:15, 15:45, 16:40, 17:40, 19, 20:20 e 21:30);

“Joker” (ore 22:10);

“La famiglia Addams” (ore 14:40 e 17:10);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 15, 19:10 e 22:15);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 19:40 e 22:45).

CINESTAR a Cortenuova

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 18:35 e 21:15);

“Frozen 2” (ore 18:20, 19, 20:35 e 21:15);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 21);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 18:45);

“L’ufficiale e la spia” (ore 18:40 e 21:05);

“Midway” (ore 18:10 e 21);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 18:45 e 21:10).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“Frozen 2” (ore 20 e 22);

“Ailo – Un’avventura tra i ghiacci” (ore 19:30);

“Midway” (ore 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Frozen 2” (ore 21:15);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 21:15);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 21:15);

“Midway” (ore 21:15).

AUDITORIUM SALA GAMMA a Torre Boldone

“Martin Eden” – nell’ambito della rassegna “Cinema di qualità” (ore 21).

SALA EDEN a Stezzano

“Martin Eden” (ore 21).

CINEMA CRYSTAL a Lovere

“Appena un minuto” (ore 15 e 20.30).

VENERDI’ 29 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’ufficiale e la spia” (ore 20 e 22:30);

“La belle époque” (ore 20:15 e 22:30);

“Il peccato – Il furore di Michelangelo” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 21);

“Midway” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 20:30 e 22:30);

“Yuli – Danza e libertà” (ore 20:15 e 22:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Frozen II” (ore 20:30).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Parasite” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Light of my life” (ore 21:45);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – Imax (ore 14:15, 15:45, 16:40, 19 e 21:30);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 11:15, 14:45, 15:15, 16, 17:10, 17:40, 18:10, 18:45, 19:40, 20:20 e 22:10);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – 3D (ore 13:45);

“Countdown” (ore 17:30, 20:40 e 23);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 11:45, 14, 16:10, 18:20, 20:30 e 22:40);

“L’ufficiale e la spia” (ore 16:45, 19:35 e 22:05);

“Il peccato – Il furore di Michelangelo” (ore 14:05, 16:15, 19:10 e 22:15);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 11:30, 14:30, 16:50, 19:15 e 21:50);

“Midway” (ore 13:30, 16:20, 19:20 e 22:20);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 20);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 14:25, 18 e 21:15);

“La famiglia Addams” (ore 12, 14:35 e 17:15);

“Pupazzi alla riscossa” (ore 15);

“Joker” (ore 22:25);

“Ailo – Un’avventura tra i ghiacci” (ore 13:50);

“Maleficent – Signora del male” (ore 19:30);

“Sono solo fantasmi” (ore 22:35);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 12:30, 14:20, 17, 19:50 e 22:30);

“Zombieland – Doppio colpo” (ore 22:50).

UCI CINEMAS a Curno

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 14, 16:10, 18:20, 20:30 e 22:40);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 14:30, 16:50, 19:30 e 22);

“L’ufficiale e la spia” (ore 13:45, 16:30, 19:15 e 22:25);

“Midway” (ore 13:30, 16:20, 19:20 e 22:20);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 14:15, 15:15, 15:45, 16:40, 17:40, 19, 20:20 e 21:30);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – 3D (ore 18:10);

“Countdown” (ore 20:40 e 22:50);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 15, 19:10 e 22:15);

“Joker” (ore 22:10);

“La famiglia Addams” (ore 14:40 e 17:10);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 19:40 e 22:45).

CINESTAR a Cortenuova

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 18:10, 20 e 21:45);

“Frozen 2” (ore 18:25, 19:20, 20:25, 21:20 e 22:20);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 22);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 20);

“L’ufficiale e la spia” (ore 19:15 e 21:45);

“Midway” (ore 18:20 e 21:30);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 18:05, 20 e 22).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“Frozen 2” (ore 20 e 22);

“Ailo – Un’avventura tra i ghiacci” (ore 19:30);

“Midway” (ore 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Frozen 2” (ore 21:15);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 21:15);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 21:15);

“Midway” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Frozen 2” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Frozen 2” (ore 21).

SABATO 30 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Il peccato – Il furore di Michelangelo” (ore 15:30 e 18:15);

“L’ufficiale e la spia” (ore 15, 17:30, 20, 21 e 22:30);

“La belle époque” (ore 15:15, 17:45, 20:15 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Midway” (ore 15, 18 e 21);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Frozen II” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 16, 18, 20:30 e 22:30);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” – Cineclub (ore 16);

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (ore 18);

“Yuli – Danza e libertà” (ore 20:15 e 22:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Frozen II” (ore 15, 17:30 e 20:30).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Parasite” (ore 16 e 21);

“The Bra – Il reggipetto” (ore 18:30).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 11:45, 14, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40 e 00:30);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 11:15, 14:30, 16:50, 19:15 e 21:50);

“Light of my life” (ore 21:45);

“L’ufficiale e la spia” (ore 16:45, 19:35 e 22:05);

“Il peccato – Il furore di Michelangelo” (ore 14:05, 16:15, 19:10 e 22:15);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – 3D (ore 13:45);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – Imax (ore 14:15, 16:40, 19 e 21:30);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 10:30, 11:30, 14:45, 15:15, 15:45, 16, 17:10, 17:40, 18:10, 18:45, 19:40, 20:20 e 22:10);

“Midway” (ore 13:30, 16:20, 19:20 e 22:20);

“Countdown” (ore 17:30, 20:40 e 23);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 14:25, 18 e 21:15);

“Zombieland – Doppio colpo” (ore 22:50);

“Ailo – Un’avventura tra i ghiacci” (ore 13:50);

“Maleficent – Signora del male” (ore 19:30);

“Pupazzi alla riscossa” (ore 15);

“Joker” (ore 22:25);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 20);

“Sono solo fantasmi” (ore 22:35);

“La famiglia Addams” (ore 12, 14:35 e 17:15);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 12:30, 14:20, 17, 19:50 e 22:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 10:45, 14:30, 16:50, 19:30 e 22);

“Midway” (ore 13:30, 16:20, 19:20 e 22:20);

“Countdown” (ore 20:40, 22:50 e 1);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 11:15, 14, 16:10, 18:20, 20:30 e 22:40);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 10:40, 11:30, 14:15, 15:15, 15:45, 16:40, 17:40, 19, 20:20 e 21:30);

“L’ufficiale e la spia” (ore 13:45, 16:30, 19:15 e 22:25);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – 3D (ore 18:10);

“Shining – Extended edition” – ingresso a 6 euro (ore 00:15);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 11, 19:40 e 22:45);

“La famiglia Addams” (ore 10:30, 14:40 e 17:10);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 10:50, 15, 19:10 e 22:15);

“Joker” (ore 22:10).

CINESTAR a Cortenuova

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 14:30, 16:20, 18:10, 20 e 21:45);

“Frozen 2” (ore 14:15, 15:20, 16:20, 17:20, 18:25, 19:20, 20:25, 21:20 e 22:20);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 16:45 e 22);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 14:35 e 20);

“L’ufficiale e la spia” (ore 14:30, 16:50, 19:15 e 21:45);

“Midway” (ore 15:20, 18:20 e 21:30);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 14:15, 16:10, 18:05, 20 e 22).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“Frozen 2” (ore 16, 18, 20 e 22);

“Midway” (ore 17, 19:45 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Frozen 2” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:10);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 18:55);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23);

“Countdown” (ore 18:45);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 16:15 e 21:15);

“Midway” (ore 16:15 e 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Frozen 2” (ore 20:45).

SALA EDEN a Stezzano

“Frozen 2” (ore 17).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Frozen 2” (ore 21).

DOMENICA 1° DICEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Il peccato – Il furore di Michelangelo” (ore 15 e 20:30);

“L’ufficiale e la spia” (ore 15, 17:30, 17:45 e 20:30);

“La belle époque” (ore 15:15, 17:45 e 20:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Midway” (ore 17:30 e 20:30);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 20:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Frozen II” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 15, 17, 19 e 21);

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (ore 15 e 16:45);

“Yuli – Danza e libertà” (ore 18:30 e 20:45).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Frozen II” (ore 15, 17:30 e 20:30).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Parasite” (ore 18);

“The Bra – Il reggipetto” (ore 20:45).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 11:15, 14:30, 16:50, 19:15 e 21:50);

“Il peccato – Il furore di Michelangelo” (ore 14:05, 16:15, 19:10 e 22:15);

“L’ufficiale e la spia” (ore 19:35 e 22:05);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 14, 16:10, 18:20, 20:30 e 22:40);

“Light of my life” (ore 21:45);

“Midway” (ore 13:30, 16:20, 19:20 e 22:20);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 10:30, 11:30, 14:45, 15:15, 15:45, 16, 17:10, 17:40, 18:10, 18:45, 19:40, 20:20 e 22:10);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – Imax (ore 14:15, 16:40, 19 e 21:30);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – 3D (ore 13:45);

“Countdown” (ore 17:30, 20:40 e 23);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 14:25, 18 e 21:15);

“Pupazzi alla riscossa” (ore 15);

“Zombieland – Doppio colpo” (ore 22:50);

“Maleficent – Signora del male” (ore 19:30);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 14:20, 17, 19:50 e 22:30);

“La famiglia Addams” – ingresso a 3 euro (ore 11, 12, 14:35 e 17:15);

“Lou Von Salomé” (ore 16:45);

“Ailo – Un’avventura tra i ghiacci” (ore 13:50);

“Joker” (ore 22:25);

“Sono solo fantasmi” (ore 11:45 e 22:35);

“Il giorno più bello del mondo” (ore 20).

UCI CINEMAS a Curno

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 11:15, 11:20, 14, 16:10, 18:20, 20:30 e 22:40);

“Countdown” (ore 20:40 e 22:50);

“Midway” (ore 13:30, 16:20, 19:20 e 22:20);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 10:45, 14:30, 16:50, 19:30 e 22);

“L’ufficiale e la spia” (ore 13:45, 16:30, 19:15 e 22:25);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 10:40, 14:15, 15:15, 15:45, 16:40, 17:40, 19, 20:20 e 21:30);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – 3D (ore 18:10);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 19:40 e 22:45);

“La famiglia Addams” – ingresso a 3 euro (ore 11, 14:40 e 17:10);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 15, 19:10 e 22:15);

“Joker” (ore 22:10).

CINESTAR a Cortenuova

“Ailo – Un’avventura tra i ghiacci” (ore 14:30);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 14:35, 16:35, 18:35 e 21:10);

“Frozen 2” (ore 14:15, 15:10, 16:20, 17:15, 18:30, 19:20, 20:35 e 21:20);

“La famiglia Addams” (ore 14:15);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 16:30 e 21:25);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 14:15 e 19:15);

“L’ufficiale e la spia” (ore 16:45, 19:10 e 21:30);

“Midway” (ore 16:25, 19:10 e 21:40);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 14:35, 16:40, 18:45 e 21:10).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Frozen 2” (ore 14, 16, 18, 20 e 22);

“Midway” (ore 14:30, 17, 19:45 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Frozen 2” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 14:15 e 18:55);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Countdown” (ore 14:30);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 16:15 e 21:15);

“Midway” (ore 16:10, 18:40 e 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Frozen 2” (ore 16 e 20:45).

SALA EDEN a Stezzano

“Frozen 2” (ore 16 e 21).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Frozen 2” (ore 15, 17, 19 e 21).

– “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (103min – Animazione – Usa). Elsa possiede un dono, il potere di creare il ghiaccio e la neve. Ha imparato a controllare la propria magia soltanto recentemente e ha da poco rivelato i propri poteri al suo regno dopo averli nascosti per anni, temendo di essere perseguitata per la sua diversità. Pur essendo felicissima di poter finalmente accettare i propri poteri e stare con sua sorella Anna, i loro amici e gli abitanti di Arendelle, Elsa si sente inquieta perché percepisce un richiamo che nessun altro riesce a sentire, che le mostra frammenti del suo passato e che le promette risposte riguardo alla sua identità. Le risposte promesse dalla voce, però, minacciano il loro regno e tutto ciò che Elsa e Anna abbiano mai desiderato, compreso il legame tra di loro. Così, quando Elsa decide di affrontare un pericoloso viaggio attraverso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle, Anna è determinata ad accompagnare la sorella per stare al suo fianco e aiutarla a risolvere il mistero insieme a Kristoff, Olaf e Sven.

– “Downton abbey” (122min – Drammatico – Gran Bretagna). La famiglia Crawley e i loro fedeli servitori si preparano all’evento più grande della loro vita. La notizia della visita del Re e della Regina d’Inghilterra a Downton Abbey scatena una serie di eventi contrassegnati da scandali, romanticismo e intrighi, in grado di mettere in pericolo il futuro della stessa tenuta.

– “Un giorno di pioggia a New York” (92min – Commedia – Usa). Due studenti, Gatsby e Ashleigh, hanno in programma di trascorrere un weekend romantico a New York. Il loro progetto però svanisce presto, veloce come la pioggia che spazza via il bel tempo. Separati quasi subito, ciascuno dei due piccioncini vivrà incontri fortuiti e situazioni insolite.

– “Martin Eden” (129min – Drammatico – Italia e Francia). Martin Eden, un marinaio di umili origini, salva un borghese da un’aggressione al porto. Per ringraziarlo, questi lo invita nella sua abitazione, dove Martin incontra sua sorella Elena e si innamora. Martin decide quindi di studiare e di diventare uno scrittore, pur continuando a lavorare per vivere. La sua relazione con Elena si consolida e alla festa di laurea di lei fa la conoscenza di Brissenden, colui che diventa il suo mentore, lo introduce nei circoli socialisti e gli fa conoscere la filosofia. I nuovi interessi lo allontanano da Elena provocando la fine della loro storia e, quando Brissenden muore, si ritrova nuovamente in difficoltà. Con il tempo, Martin riesce a trovare il successo ma il suo cuore è malato. Tramite la relazione con l’operaia Margherita, tenta di riconciliarsi invano con la sua classe di appartenenza prima di cadere in uno stato di depressione che nemmeno il ritorno di Elena potrà guarire.

– “Appena un minuto” (93min – Commedia – Italia). Claudio ha sempre pensato che la sua vita sarebbe stata diversa se solo avesse avuto un minuto in più in diverse circostanze o se fosse arrivato un minuto prima altre volte. Cinquantenne, Claudio lavora come agente immobiliare, non ha un soldo, è separato dalla moglie ed è mal visto dai due figli. Ascanio, il suo miglior amico che è anche un traffichino in attesa sempre della svolta giusta, gli consiglia di comprarsi uno smartphone. Quello che per caso finisce nelle mani dell’uomo è però un telefono speciale che, grazie a un tasto, gli permette di tornare indietro di sessanta secondi. Da quel momento tutto sembra poter cambiare e Claudio proverà a raddrizzare pezzo per pezzo la propria vita.

– “Yuli – Danza e libertà” (109min – Biografico – Spagna). Yuli è il soprannome di Carlos Acosta. Suo padre Pedro lo ha chiamato così perché lo considera il figlio di Ogun, un dio africano, un combattente. Tuttavia, fin dall’infanzia, Yuli ha sempre rifuggito qualsiasi forma di disciplina e istruzione. Le strade di un’Havana impoverita e abbandonata gli fanno da scuola. Il padre, apprezzando il suo talento per la danza, lo costringe però a frequentare la Scuola nazionale di Cuba. Grazie a lui, Yuli inizia a interessarsi alla danza e a muovere i primi passi che lo porteranno a diventare una leggenda del mondo del balletto internazionale.

– “Parasite” (132min – Drammatico – Corea del Sud). Tutta la famiglia di Ki-taek è senza lavoro. Ki-taek è particolarmente interessata allo stile di vita della ricchissima famiglia Park. Un giorno, suo figlio riesce a farsi assumere dai Park e le due famiglie si ritrovano così intrecciate da una serie di eventi incontrollabili.

– “Mio fratello rincorre i dinosauri” (100min – Commedia – Italia). Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe.

– “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (81min – Animazione – Italia e Francia). Tutto ha inizio il giorno in cui Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle montagne della Sicilia. Approfittando di un rigoroso inverno che minaccia una grande carestia, il re decide di invadere la piana dove vivono gli uomini. Con l’aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere e a ritrovare Tonio. Ben presto, però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

– “The Bra – Il reggipetto” (80min – Commedia – Germania e Azerbaigian). Nurlan, conducente di treno, si reca a Baku per l’ultima volta prima del suo pensionamento. Mentre percorre i quartieri della città, il suo treno strappa un reggiseno blu dai fili della biancheria. Per fuggire alla sua solitaria esistenza, Nurlan si imbarca nell’avventura più insolita della sua vita: trovare la proprietaria di quel colorato indumento intimo. Affitta così una piccola stanza a Baku e si mette a ricercare la donna, bussando a ogni porta lungo la via della ferrovia. Incontrando donne diverse, il suo proposito non passa inosservato ai mariti del posto. Più la sua missione diventa difficile, più Nurlan è costretto a ricorrere alla sua creatività per convincere ogni donna a indossare il reggiseno.

– “Cetto c’è, senzadubbiamente” (93min – Commedia- Italia). A dieci anni dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra di Cetto la Qualunque si erano perse le tracce. Scopriamo che vive in Germania e, messa da parte ogni ambizione politica, Cetto la Qualunque oggi per i tedeschi è soltanto un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo, che considera la Germania una terra di conquiste e la mafia un marchio di qualità. La sua catena di ristoranti e pizzerie infatti spopola; ha una bella compagna tedesca e due suoceri neonazisti che lo guardano con la simpatia riservata ai migranti. Il richiamo della sua terra tuttavia resta forte e la notizia dell’aggravarsi delle condizioni dell’amata zia che lo ha cresciuto lo induce a tornare sul luogo del delitto e del diletto. In Italia la zia gli rivelerà qualcosa sul suo passato, e sui suoi natali, che cambieranno per sempre il corso della sua vita. sarà così che Cetto tornerà al comando e questa volta le conseguenze saranno imponderabili.

– “Le mans ’66 – La grande sfida” (152min – Azione – Usa). Il pilota Carroll Shelby vince la prestigiosa 24 Ore di Le Mans nel 1959, portando a termine un’impresa rara per un pilota americano. I problemi a una valvola cardiaca fermano però la sua carriera. Ken Miles, invece, non è adatto alle relazioni pubbliche ma come pilota è eccezionale. Quando Lee Iacocca cerca qualcuno che possa rilanciare il marchio Ford, i due rappresentano il team perfetto per far sì che la scuderia americana possa competere con quella dell’italiano Enzo Ferrari.

– “Le ragazze di Wall Street” (107min – Drammatico Usa). Un gruppo di intrepide spogliarelliste mette in atto una colossale truffa ai danni dei loro clienti di Wall Street. Il loro obiettivo è quello di racimolare quanto più denaro possibile.

– “L’ufficiale e la spia” (126min – Drammatico – Francia e Italia). Il 5 gennaio 1895 il capitano Alfred Dreyfus, un giovane soldato ebreo, viene accusato di essere una spia della Germania e condannato all’ergastolo sull’Isola del Diavolo. Tra i testimoni della sua umiliazione vi è Georges Picquart, che è promosso invece alla direzione dell’unità di controspionaggio militare che lo ha incastrato. Quando però scopre che informazioni segrete arrivano ancora ai tedeschi, Picquart viene trascinato in un pericoloso labirinto di inganni e corruzione che minaccia non solo il suo onore ma anche la sua stessa vita.

– “Midway” (138min – Guerra – Usa e Cina). La storia della battaglia delle Midway raccontata dal punto di vista dei capi e dei marinai che vi hanno preso parte.

– “Ailo – Un’avventura tra i ghiacci” (85min – Documentario – Francia). L’incredibile viaggio di un piccolo cucciolo di renna attraverso le meraviglie dei ghiacci, alla scoperta di paesaggi strepitosi, natura incontaminata e animali stupendi.

– “La famiglia Addams” (87min – Animazione – Usa e Gran Bretagna). Gli Addams – Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Fester, Lurch, Mano e Nonna – sono un’eccentrica famiglia dai gusti molto strani. Si ritroveranno presto ad affrontare un avido presentatore di reality show e a dare nel frattempo una delle loro grandiose feste nell’oscuro castello, insieme ai loro amici e parenti.

– “Countdown” (90min – Horror – Usa). Una giovane infermiera scopre che l’applicazione che ha appena installato predice il momento della sua morte. Cerca allora di evitare l’imminente decesso in una disperata corsa contro il tempo.

– “Light of my life” (119min – Drammatico – Usa). Un uomo e la figlia viaggiano attraverso le periferie di una società in cui un decennio di pandemia ha spazzato via quasi tutta la popolazione femminile, mettendo in pericolo l’equilibrio del mondo. Mentre il padre si sforza di proteggere l’innocenza della figlia dai pericoli circostanti, i due vedono il loro legame messo in pericolo quando l’uomo è costretto a difenderla a tutti i costi.

– “Il peccato – Il furore di Michelangelo” (134min – Biografico – Italia e Russia). La storia della vita del grande scultore italiano Michelangelo Buonarroti, sempre in bilico tra la grazia divina, un dono inspiegabile e l’ambizione scaltra, l’avidità e la voglia di primeggiare che non si ferma davanti a niente, neanche ai propri sentimenti.

– “Il giorno più bello del mondo” (104min – Commedia – Italia). Arturo Meraviglia, un impresario teatrale in difficoltà, deve improvvisamente prendersi cura di Giele e Rebecca, due bambini ricevuti “in eredità” da un vecchio zio. Quando si accorge che Gioele è dotato di superpoteri, Arturo intuisce come potrebbe rivelarsi la sua carta vincente per evitare un imminente tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro e vivere così il giorno più bello del mondo.

– “Maleficent – Signora del male” (118min – Fantasy – Usa e Gran Bretagna). Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, originato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto ed è forte. Ciononostante c’è ancora dell’astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “Pupazzi alla riscossa – Uglydolls” (87min – Animazione – Usa). Nell’adorabile e peculiare cittadina di Uglyville si celebra la bruttezza e la stranezza. Essere normali o belli è un difetto e più si è bizzarri più si è amati. Qui vive la vivace bambola Moxy con le sue amiche, sempre pronte a divertirsi e a godersi la vita. La curiosità spinge però Moxy a chiedersi cosa ci sia oltre la montagna che circonda la cittadina. Spingendosi oltre con le sue amiche, scopre un altro regno, un posto in cui bellissime bambole vengono addestrate con rigidi protocolli per essere “adottate” nel mondo degli umani. Moxy e le sue amiche finiranno presto per scoprire che non sempre essere perfetti è sinonimo di felicità.

– “Zombieland – Doppio colpo” (93min – Commedia – Usa). Nel caos che va dalla Casa Bianca al cuore della nazione, i quattro assassini Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock, si ritroveranno ad affrontare nuovi ed evoluti tipi di zombie così come sopravvissuti umani a loro sconosciuti. Ma, prima di ogni cosa, dovranno vedersela con i crescenti dolori e dissapori che nascono in seno alla loro sconclusionata e improvvisata famiglia.

– “Sono solo fantasmi” (100min – Commedia – Italia). Thomas (Christian De Sica), ex mago in bolletta, e Carlo (Carlo Buccirosso), napoletano sottomesso a moglie e suocero settentrionali, sono due fratellastri che si rincontrano dopo anni a Napoli per la morte del padre Vittorio, giocatore incallito e donnaiolo. Scoprono di avere un terzo fratello, Ugo (Gianmarco Tognazzi), apparentemente un po’ tonto ma in realtà un piccolo genio. L’eredità, agognata da Thomas e Carlo, sfuma a causa dei debiti del padre e i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana, diventando degli “acchiappa fantasmi”. Proprio quando l’attività inaspettatamente sembra avere molto successo, lo spirito del padre Vittorio s’impossessa del corpo di Carlo. Thomas e Carlo si convincono che i fantasmi esistono davvero. Nel frattempo i fantasmi catturati dal trio si liberano e vanno a risvegliare il fantasma di una strega che minaccia di distruggere Napoli. Con l’aiuto del padre i tre fratelli cercheranno di salvare la città.

– “Lou Von Salomé” (113min – Biografico – Germania e Austria). Nata nel 1861 a San Pietroburgo, la giovane Lou si rende presto conto di non poter essere trattata alla pari dagli uomini. Determinata e cocciuta, contro la volontà della madre, si occupa di filosofia, scrive poesie e frequenta i circoli intellettuali, conoscendo lungo la sua strada i filosofi Paul Rée e Friedrich Nietzsche prima di innamorarsi dell’allora sconosciuto scrittore Rainer Maria Rilke. A cinquant’anni, poi, conosce Sigmund Freud, i cui studi la influenzano tanto quanto lei influenza il padre della psicanalisi. Nel 1933, con il nazismo in ascesa, Lou vive con il giovane germanista Ernst Pfeiffer quando passa in rassegna la sua intera esistenza.

– “Shinning – Extended edition” (114min – Drammatico – Usa). Jack Torrance è uno scrittore in crisi in cerca dell’ispirazione perduta. Per trovarla e sbarcare il lunario accetta la proposta di rintanarsi con la famiglia per l’inverno all’interno di un gigantesco e lussuoso albergo, l’Overlook Hotel, solitario in mezzo alle Montagne Rocciose. L’albergo chiude per la stagione invernale e il compito di Jack sarà quello di custodirlo in attesa della riapertura. Nel frattempo, pensa Jack, lui potrà anche lavorare al suo nuovo romanzo. Con lui, la devota mogliettina Wendy e il figlioletto Danny, per nulla entusiasta della prospettiva. Nel colloquio con chi gli affida il lavoro, Jack viene messo a conoscenza che qualche anno prima proprio in quell’hotel è successo un tremendo fatto di sangue: un precedente custode era impazzito, forse per la solitudine, e aveva sterminato la propria famiglia con un’ascia prima di suicidarsi. Jack assicura che niente del genere potrà capitare a lui. All’albergo, il giorno della chiusura, Jack riceve le consegne e le istruzioni, Il posto è fantastico e tutto sembra perfetto. Ma Danny comincia a vedere strane cose e l’inverno all’Overlook Hotel sarà molto lungo.

– “La belle époque” (100min – Commedia – Francia). Victor, un sessantenne disilluso, vede la sua vita sconvolta il giorno in cui Antoine, un brillante imprenditore, gli propone qualcosa del tutto inedito: mescolando artifici teatrali e ricostruzione storica, ha la possibilità di tornare indietro nel tempo, al periodo che più preferisce. Victor sceglie allora di rivivere la settimana più memorabile della sua esistenza: quella in cui, 40 anni prima, ha incontrato il grande amore…

Paolo Ghisleni