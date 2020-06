Da “Il diritto di opporsi” a “Dunkirk”: il week-end al cinema

Sono diversi i film proposti per il fine-settimana dai cinema bergamaschi. Tra i titoli che si possono vedere spiccano “Il diritto di opporsi”, “Il traditore”, “Odio l’estate”, “Parasite”, “La famiglia Addams”, “Dunkirk”, “Hammamet”, “La dea fortuna” e “I miserabili”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 25 GIUGNO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Antropocene – L’epoca umana” (ore 21.30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Parasite” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Downton Abbey” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Dopo Il matrimonio” (ore 19);

“Il diritto di opporsi” (ore 20:30);

“Il traditore” (ore 21:15);

“Odio l’estate” (ore 22:30);

“Parasite” (ore 21:45);

“I miserabili” (ore 21:30);

“La famiglia Addams” (ore 17);

“The Lodge” (ore 22:45);

“Judy” (ore 18:15);

“Dunkirk” – Imax” (ore 18 e 21);

“Inside out” (ore 17:30);

“Bad boys for life” (ore 18:30 e 22:15);

“Hammamet” (ore 19:15);

“La dea fortuna” (ore 19:30);

“The Grudge” (ore 20:15).

VENERDI’ 26 GIUGNO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“In viaggio verso un sogno” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Dopo il matrimonio” (ore 19);

“Il traditore” (ore 21:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 20:30);

“The Grudge” (ore 20:15);

“The lodge” (ore 22:45);

“I miserabili” (ore 21:30);

“Odio l’estate” (ore 22:30);

“Bad boys for life” (ore 18:30 e 22:15);

“Parasite” (ore 21:45);

“Hammamet” (ore 19:15);

“Sonic – Il film” (ore 17);

“Dunkirk” – Imax (ore 18 e 21);

“Inside out” (ore 17:30);

“Judy” (ore 18:15);

“La dea fortuna” (ore 19:30).

SABATO 27 GIUGNO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Odio l’estate” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Il richiamo della foresta” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Dopo il matrimonio” (ore 19);

“Sorry we missed you” (ore 16:15);

“Cenerentola – Il film” (ore 16:30);

“Hammamet” (ore 19:15);

“Dunkirk” – Imax (ore 18 e 21);

“Sonic – Il film” (ore 14 e 17);

“Parasite” (ore 21:45);

“Tolo Tolo” (ore 14:30);

“La famiglia Addams” (ore 14:15 e 16);

“Il traditore” (ore 21:15);

“Odio l’estate” (ore 22:30);

“Bad boys for life” (ore 18:30 e 22:15);

“I miserabili” (ore 21:30);

“Judy” (ore 18:15);

“Bad boys for life” – Imax (ore 15);

“Sulle ali dell’avventura” (ore 14:45);

“The Grudge” (ore 20:15);

“The lodge” (ore 22:45);

“Inside out” (ore 15:15 e 17:30);

“La dea fortuna” (ore 19:30);

“Il diritto di opporsi” (ore 20:30).

DOMENICA 28 GIUGNO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“In viaggio verso un sogno” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Odio l’estate” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Il diritto di opporsi” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Dopo il matrimonio” (ore 19);

“Dunkirk” – Imax (ore 18 e 21);

“La famiglia Addams” (ore 14:15 e 16);

“Judy” (ore 18:15);

“The lodge” (ore 22:45);

“Parasite” (ore 21:45);

“Inside out” (ore 15:15 e 17:30);

“Bad boys for life” (ore 18:30 e 22:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 20:30);

“La dea fortuna” (ore 19:30);

“The Grudge” (ore 20:15);

“Bad boys for life” – Imax (ore 15);

“Sonic – Il film” (ore 14 e 17);

“Hammamet” (ore 19:15);

“Il traditore” (ore 21:15);

“I miserabili” (ore 21:30);

“Tolo Tolo” (ore 14:30);

“Odio l’estate” (ore 22:30);

“Sorry we missed you” (ore 16:15);

“Cenerentola – Il film” (ore 16:30);

“Sulle ali dell’avventura” (ore 14:45).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici nel week-end.

– “Downton Abbey” (122min – Drammatico – Gran Bretagna). La famiglia Crawley e i loro fedeli servitori si preparano all’evento più grande della loro vita. La notizia della visita del Re e della Regina d’Inghilterra a Downton Abbey scatena una serie di eventi contrassegnati da scandali, romanticismo e intrighi, in grado di mettere in pericolo il futuro della stessa tenuta.

– “In viaggio verso un sogno” (93min – Commedia – Usa). Zak è un ventiduenne che, affetto da sindrome di Down, scappa dal centro in cui vive per inseguire il sogno di diventare un wrestler professionista e di frequentare la prestigiosa scuola di Water Redneck. Attraverso circostanze al di fuori di ogni controllo, il piccolo fuorilegge Tyler diverrà il suo allenatore e improbabile compagno di avventura. Sfuggendo alla cattura e bevendo whisky, convinceranno Eleonor, la giovane collaboratrice di una casa di cura, a unirsi al loro viaggio.

– “Il richiamo della foresta” (105min – Avventura – Usa). Un cane addomesticato di nome Buck viene rubato dalla sua casa di Santa Clara, in California, e venduto a dei trasportatori di merci nello Yukon. Si ritroverà così a dover sopravvivere nella natura selvaggia e fredda dell’Alaska.

– “Il diritto di opporsi” (136min – Drammatico – Usa). Dopo essersi laureato ad Harvard, il giovane avvocato Bryan Stevenson avrebbe potuto scegliere di svolgere fin da subito dei lavori redditizi. Al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di difendere persone condannate ingiustamente, con il sostegno dell’attivista locale Eva Ansley. Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, è quello di Walter McMillian, che nel 1987 viene condannato a morte per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostrano la sua innocenza, e il fatto che l’unica testimonianza contro di lui sia quella di un criminale con un movente per mentire. Negli anni che seguono, Bryan si ritroverà in un labirinto di manovre legali e politiche, di razzismo palese e sfacciato, mentre combatte per Walter, e altri come lui, con le probabilità – e il sistema – contro.

– “Parasite” (132min – Drammatico – Corea del Sud). Tutta la famiglia di Ki-taek è senza lavoro. Ki-taek è particolarmente interessata allo stile di vita della ricchissima famiglia Park. Un giorno, suo figlio riesce a farsi assumere dai Park e le due famiglie si ritrovano così intrecciate da una serie di eventi incontrollabili.

– “Mio fratello rincorre i dinosauri” (100min – Commedia – Italia). Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe.

– “Odio l’estate” (110min – Commedia – Italia). Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: uno è il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, l’altro è il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, e l’ultimo è l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Le loro tre vite lontanissime si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

– “Antropocene – L’epoca umana” (87min – Documentario – Canada). Un gruppo internazionale di scienziati, dopo quasi dieci anni di ricerca, sostiene che l’epoca olocenica sulla Terra ha lasciato spazio all’epoca antropocenica a metà del XX secolo, come dimostrano i cambiamenti profondi e duraturi operati dall’uomo sul pianeta. Dalle pareti di cemento in Cina fino alle devastazioni della grande barriera corallina in Australia, passando per i surreali stagni di evaporazione del litio in Atacama, si viaggia in tutto il mondo per evidenziare (anche in maniera critica e provocatoria) la teoria degli studiosi.

– “Un giorno di pioggia a New York” (92min – Commedia – Usa). Due studenti, Gatsby e Ashleigh, hanno in programma di trascorrere un weekend romantico a New York. Il loro progetto però svanisce presto, veloce come la pioggia che spazza via il bel tempo. Separati quasi subito, ciascuno dei due piccioncini vivrà incontri fortuiti e situazioni insolite.

– “Dopo il matrimonio” (110min – Drammatico – Usa). Theresa è una donna che può contare su una brillante carriera lavorativa, un amorevole marito e una figlia che sta per sposarsi. Ma l’invito al matrimonio di Isabelle, arrivata a New York per cercare fondi per il suo orfanotrofio in India, farà emergere alcuni segreti che cambieranno per sempre le loro vite.

– “Il traditore” (135min – Drammatico – Italia). Vendette e tradimenti girano intorno a Tommaso Buscetta, “boss dei due mondi”. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai “corleonesi” di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l’organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia.

– “I Miserabili” (103min – Drammatico – Francia). Stéphane è da poco entrato nella squadra anticrimine di Montfermeil, alla periferia di Parigi. Insieme ai nuovi colleghi Chris e Gwada, entrambi più esperti di lui, scopre rapidamente che esistono varie tensioni tra le gang del quartiere. Alle prese con un arresto non facile, un drone cattura ogni loro mossa e azione.

-” La famiglia Addams” (87min – Animazione – Usa e Gran Bretagna). Gli Addams – Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Fester, Lurch, Mano e Nonna – sono un’eccentrica famiglia dai gusti molto strani. Si ritroveranno presto ad affrontare un avido presentatore di reality show e a dare nel frattempo una delle loro grandiose feste nell’oscuro castello, insieme ai loro amici e parenti.

– “The lodge” (100min – Thriller – Gran Bretagna). Richard Marsh è un acclamato scrittore di libri che ha fatto dei culti cristiani estremi il suo interesse principale. Nel corso delle sue ricerche, si è innamorato di Grace, la sola adepta sopravvissuta a un suicidio di massa. Sulla via del divorzio dalla moglie Laura, fa di Grace la sua fidanzata. I figli Aidan e Mia rifiutano però di accettarla come matrigna. La situazione diventerà terrificante quando la donna e i due figliastri si ritroveranno isolati nel remoto lodge di famiglia.

– “Judy” (118min – Biografico – Gran Bretagna). Judy Garland, leggendaria artista, nel 1968 arriva a Londra per tenere una serie di concerti. Per lei si tratta di un periodo non felice: la sua situazione finanziaria non è delle migliori e la sua vita privata è un completo disastro.

– “Dunkirk” (106min – Azione – Usa, Gran Bretagna e Francia). Maggio, 1940. Sulla spiaggia di Dunkirk 400.000 soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall’esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano una rocambolesca operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. L’impegno profuso dalle navi militari e dalle little ship assicura una “vittoria dentro la disfatta”. Vittoria capitale per l’avvenire e la promessa della futura liberazione del continente.

– “Inside out” (102min – Animazione – Usa). Crescere non è sempre facile e Riley, una ragazzina di 11 anni, se ne rende conto quando per seguire il lavoro del padre a San Francisco è costretta a lasciare la sua vita nel Midwest. Come tutti, Riley è guidata dalle cinque emozioni principali – Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza – che vivono nella sua mente e che la aiutano ad affrontare la quotidianità. Mentre Riley fatica ad adattarsi alla nuova grande città, nel quartier generale delle emozioni monta l’agitazione: sebbene Gioia cerchi di mantenere uno visione positiva delle cose, le restanti emozioni entrano in conflitto sul modo migliore per esplorare la nuova realtà in cui si trovano.

– “Bad boys for life” (123min – Azione – Usa). Marcus Burnett è diventato nonno e sta pensando al ritiro. Mike Lowery, invece, non ha alcuna intenzione di mollare la sua attività di detective. Le loro strade tornano a unirsi per via di una loro vecchia conoscenza, determinata a tutto per vendicarsi.

– “Hammamet” (126min – Biografico – Italia). Il film ricostruisce, con personaggi ispirati alla realtà e con personaggi di fantasia, la caduta di Bettino Craxi, uomo di Stato italiano.

– “La dea fortuna” (118min – Commedia – Italia). Alessandro e Arturo sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.

– “The Grudge” (94min – Horror – Usa e Canada). Una casa è il regno di uno spirito vendicativo che perseguita tutti coloro che vi entrano fino a condurli a morte violenta.

– “Sonic – Il film” (94min – Azione – Giappone, Usa e Canada). Sonic trascina Tom Wachowski, uno sceriffo del Montana, in un viaggio attraverso il paese per recuperare i suoi favolosi anelli d’oro prima che il dottor Ivo Robotnik possa reclamarli per sé stesso.

– “Sorry we missed you” (100min – Drammatico – Gran Bretagna, Francia e Belgio). Ricky, Abby e i loro due figli, l’undicenne Liza Jane e il liceale Sebastian, vivono a Newcastle e sono una famiglia unita. Ricky è stato occupato in diversi mestieri mentre Abby fa assistenza domiciliare a persone anziane e disabili. Nonostante lavorino duro entrambi si rendono conto che non potranno mai avere una casa di loro proprietà. Giunge allora quella che Ricky vede come l’occasione per realizzare i sogni familiari. Se Abby vende la sua auto sarà possibile acquistare un furgone che permetta a lui di diventare un trasportatore freelance con un sensibile incremento nei guadagni. Non tutto però è come sembra.

– “Cenerentola – Il film” (105min – Avventura – Usa e Gran Bretagna). La storia di Cenerentola segue la sorte della giovane Ella, il cui padre mercante si risposa dopo la tragica morte della moglie e madre di Ella. Decisa a sostenere il suo amorevole padre, la giovane accoglie la sua nuova matrigna, Lady Tremaine, e le sue figlie Anastasia e Genoveffa, nella casa di famiglia. Ma quando il padre di Ella improvvisamente e inaspettatamente muore, la giovane si ritrova in balia del nuovo clan familiare. Relegata quindi al ruolo di serva e dispettosamente ribattezzata “Cenerentola”, Ella potrebbe facilmente iniziare a perdere la speranza. Eppure, nonostante le crudeltà inflitte su di lei, Ella è determinata a onorare le ultime parole di sua madre che la esortavano ad “avere coraggio ed essere gentile”.

– “Tolo Tolo” (90min – Commedia – Italia). Dopo la poco brillante idea di aprire un ristorante sushi in un piccolo centro della Puglia, Checco scappa via dall’Italia a causa dei debiti contratti con lo Stato e con i familiari. Trova così lavoro in Africa ma la delicata situazione politica del continente lo costringe presto alla fuga. Non voluto da nessuno, sarà costretto ad affrontare (a modo suo) uno dei tanti viaggi della speranza che, solcando il Mediterraneo, hanno come obiettivo l’Italia dei pregiudizi e dei rigurgiti fascisti.

– “Sulle ali dell’avventura” (113min – Avventura – Francia). Christian, uno scienziato visionario, studia le oche selvatiche. Per suo figlio, un adolescente ossessionato dai videogiochi, l’idea di passare una vacanza con il padre nella natura aperta è un incubo. Tuttavia, padre e figlio troveranno qualcosa in comune da fare: salvare una specie in via di estinzione grazie all’ultraleggero di Christian.

Paolo Ghisleni