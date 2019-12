Da “I Goonies” a “Un sogno per papà”: al cinema in settimana

“I Goonies” tornano al cinema. Il film, frutto dell’immaginazione di Steven Spielberg, viene riproposto nelle sale dal 9 all’11 dicembre. Per tutti coloro che non lo hanno visto sul grande schermo nel 1985 sarà l’occasione per poterlo apprezzare.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Cena con delitto”, “Cetto c’è, senzadubbiamente”, “Frozen 2”, “L’immortale”, “L’inganno perfetto”, “Midway”, “Un sogno per papà” e “Un giorno di pioggia a New York”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 9 DICEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’ufficiale e la spia” (ore 17:30 e 21);

“Cena con delitto” (ore 17:30 e 21);

“Il peccato – Il furore di Michelangelo” (ore 17:30 e 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“L’immortale” (ore 21);

“Ghiaie” (ore 17:30 e 21);

“Un sogno per papà” (ore 17:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Frozen 2” ingresso a 3 euro (ore 17);

“Sono solo fantasmi” ingresso a 4 euro (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Un giorno di pioggia a New York” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);

“Matar a Jesùs”- Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

” I Goonies” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“The Bra – Il reggipetto” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“I Goonies” (ore 18 e 20:30);

“L’inganno perfetto” (ore 13:50, 16:20, 19:35 e 22:05);

“Aspromonte – La terra degli ultimi” – ingresso a 5 euro (ore 14:45, 18:30 e 21:15);

“Cena con delitto” (ore 16:40, 19:40 e 22:30);

“L’immortale” (ore 14:15, 17:15, 20 e 22:40);

“Un sogno per papà” (ore 14:20 e 16:50);

“La famiglia Addams” (ore 15:30 e 17:45);

“L’ufficiale e la spia” (ore 22:10 e 22:35);

“Maleficent – Signora del male” (ore 13:45);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 19:05 e 22:15);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 15:15, 18:15, 20:20 e 22:50);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 13:30, 14:30, 15, 15:45, 16, 17, 17:30, 19:30, 20:15 e 22);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – Imax (ore 14, 16:30, 19 e 21:30);

“Midway” (ore 16:10 e 19:10);

“Countdown” (ore 20:40 e 23);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 14:50, 17:20, 19:50 e 22:20);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 14:40, 19:20 e 21:40).

UCI CINEMAS a Curno

“L’inganno perfetto”(ore 16:50, 19:20 e 22:30);

“Aspromonte – La terra degli ultimi” – ingresso a 5 euro (ore 18:15 e 21:15);

“Un sogno per papà” (ore 17);

“I Goonies” (ore 18 e 20:30);

“Cena con delitto” (ore 19:10 e 21:50);

“L’immortale” (ore 17, 20 e 22:40);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 16:40, 17:30, 19, 20:15 e 21:30);

“Countdown” (ore 23);

“La famiglia Addams” (ore 16:55);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 19:35);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 16:45);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 22:25);

“L’ufficiale e la spia” (ore 19:30);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 22);

“Stephen King’s doctor sleep” – ingresso a 6 euro (ore 22:10).

CINESTAR a Cortenuova

“Cena con delitto” (ore 18:35 e 21:15);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 18:35);

“Frozen 2” (ore 18:20, 19, 20:35 e 21:15);

“L’immortale” (ore 18.30 e 21);

“L’inganno perfetto” (ore 18:25 e 21:10);

“Midway” (ore 21);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 18:45 e 21:10).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Frozen 2” (ore 20);

“L’ufficiale e la spia” (ore 22);

“L’inganno perfetto” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Frozen 2” (ore 21:15);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 21:15);

“L’immortale” (ore 21:15);

“Qualcosa di meraviglioso” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Frozen 2” (ore 21).

MARTEDI’ 10 DICEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’ufficiale e la spia” (ore 21);

“Cena con delitto” (ore 21);

“Maleficent – Signora del male” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Frozen 2” (ore 17);

“Sono solo fantasmi” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 21);

“La mafia non è più quella di una volta” – Cinema Italia (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“I migliori anni della nostra vita” (ore 16);

“I Goonies” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Priscilla, la regina del deserto” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Cena con delitto” (ore 14:10, 16:40 e 22:20);

“I Goonies” (ore 18 e 20:30);

“L’immortale” (ore 14:15, 17:15, 20 e 22:40);

“Coppelia Roh 19/20” (ore 20:15);

“L’inganno perfetto” (ore 13:50, 16:20, 19:35 e 22:05);

“Un sogno per papà” (ore 14:20 e 16:50);

“Countdown” (ore 20:40 e 23);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 13:30, 14:30, 15, 15:45, 16, 17, 17:30, 19:30, 20:15 e 22);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” – Imax (ore 14, 16:30, 19 e 21:30);

“Maleficent – Signora del male” (ore 13:45);

“Vasco non stop live 018+019” (ore 20:45);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 14:50, 17:20 e 19:50);

“Midway” (ore 16:10 e 19:10);

“L’ufficiale e la spia” (ore 22:10 e 22:35);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 14:40, 17:10, 19:20 e 21:40);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 15:15, 18:15, 20:20 e 22:50);

“La famiglia Addams” (ore 15:30 e 17:45);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 19:05 e 22:15).

UCI CINEMAS a Curno

“Un sogno per papà” (ore 16:55);

“L’inganno perfetto” (ore 16:50, 19:20 e 22:30);

“Cena con delitto” (ore 19:10 e 22:10);

“L’immortale” (ore 17:15, 20 e 22:40);

“I Goonies” (ore 18 e 20:30);

“Le ragazze di Wall Street” (ore 22:25);

“La famiglia Addams” (ore 17);

“Countdown” (ore 23);

“L’ufficiale e la spia” (ore 19:30);

“Midway” (ore 21:50);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 22);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 16:45);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 16:40, 17:30, 19, 20:15 e 21:30);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 19:50);

“Tutto il mio folle amore” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:30 e 21:15).

CINESTAR a Cortenuova

“Cena con delitto” (ore 18:35 e 21:15);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 18:35);

“Frozen 2” (ore 18:20, 19, 20:35 e 21:15);

“L’immortale” (ore 18.30 e 21);

“L’inganno perfetto” (ore 18:25 e 21:10);

“Midway” (ore 21);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 18:45 e 21:10).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Frozen 2” 8(ore 20);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” – cineforum (ore 21);

“L’ufficiale e la spia” (ore 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Frozen 2” (ore 21:15);

“L’immortale” (ore 21:15);

“Qualcosa di meraviglioso” (ore 21:15);

“Midway” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Il pianeta in mare” (ore 20:30).

MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’ufficiale e la spia” (ore 21);

“Cena con delitto” (ore 21);

“La belle èpoque” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Ghiaie” (ore 21);

“Un sogno per papà” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“L’ufficiale e la spia” (ore 17 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 21);

“L’inganno perfetto” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“I migliori anni della nostra vita” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“The Bra – Il reggipetto” (ore 17);

“Il mestiere delle armi” ingresso gratuito (ore 21).

CINESTAR a Cortenuova

“Cena con delitto” (ore 18:35 e 21:15);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 18:35);

“Frozen 2” (ore 18:20, 19, 20:35 e 21:15);

“L’immortale” (ore 18.30 e 21);

“L’inganno perfetto” (ore 18:25 e 21:10);

“Midway” (ore 21);

“Un giorno di pioggia a New York” (ore 18:45 e 21:10).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Frozen 2” (ore 21:15);

“Cetto c’è, senzadubbiamente” (ore 21:15);

“L’immortale” (ore 21:15);

“Qualcosa di meraviglioso” (ore 21:15).

– “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (103min – Animazione – Usa). Elsa possiede un dono, il potere di creare il ghiaccio e la neve. Ha imparato a controllare la propria magia soltanto recentemente e ha da poco rivelato i propri poteri al suo regno dopo averli nascosti per anni, temendo di essere perseguitata per la sua diversità. Pur essendo felicissima di poter finalmente accettare i propri poteri e stare con sua sorella Anna, i loro amici e gli abitanti di Arendelle, Elsa si sente inquieta perché percepisce un richiamo che nessun altro riesce a sentire, che le mostra frammenti del suo passato e che le promette risposte riguardo alla sua identità. Le risposte promesse dalla voce, però, minacciano il loro regno e tutto ciò che Elsa e Anna abbiano mai desiderato, compreso il legame tra di loro. Così, quando Elsa decide di affrontare un pericoloso viaggio attraverso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle, Anna è determinata ad accompagnare la sorella per stare al suo fianco e aiutarla a risolvere il mistero insieme a Kristoff, Olaf e Sven.

– “Sono solo fantasmi” (100min – Commedia – Italia). Thomas (Christian De Sica), ex mago in bolletta, e Carlo (Carlo Buccirosso), napoletano sottomesso a moglie e suocero settentrionali, sono due fratellastri che si rincontrano dopo anni a Napoli per la morte del padre Vittorio, giocatore incallito e donnaiolo. Scoprono di avere un terzo fratello, Ugo (Gianmarco Tognazzi), apparentemente un po’ tonto ma in realtà un piccolo genio. L’eredità, agognata da Thomas e Carlo, sfuma a causa dei debiti del padre e i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana, diventando degli “acchiappa fantasmi”. Proprio quando l’attività inaspettatamente sembra avere molto successo, lo spirito del padre Vittorio s’impossessa del corpo di Carlo. Thomas e Carlo si convincono che i fantasmi esistono davvero. Nel frattempo i fantasmi catturati dal trio si liberano e vanno a risvegliare il fantasma di una strega che minaccia di distruggere Napoli. Con l’aiuto del padre i tre fratelli cercheranno di salvare la città.

– “Un giorno di pioggia a New York” (92min – Commedia – Usa). Due studenti, Gatsby e Ashleigh, hanno in programma di trascorrere un weekend romantico a New York. Il loro progetto però svanisce presto, veloce come la pioggia che spazza via il bel tempo. Separati quasi subito, ciascuno dei due piccioncini vivrà incontri fortuiti e situazioni insolite.

– “Matar a Jesùs” (95min – Drammatico – Colombia). Paula, una giovane di 22 anni, è testimone dell’assassinio dell’amato padre, un noto professore di scienze politiche all’Università di Medelin. Quando arriva il Natale, due mesi dopo l’omicidio, Paula casualmente si imbatte in Jesús, il giovane autore dell’uccisione del padre.

– “I Goonies” (111min – Avventura – Usa). Un gruppo di potenti sta comprando tutte le case del quartiere di Goon Docks con chiari intenti speculativi. Una banda di ragazzini del quartiere, i Goonies, cerca di opporsi, ma non sa neppure da che parte cominciare. Poi, una sera, rovistando in soffitta, i ragazzi scoprono un’ingiallita mappa spagnola che contiene indicazioni precise su come trovare un antico tesoro. La piccola banda penetra così in uno chalet abbandonato e da qui in un labirinto di grotte. I ragazzi però non sanno che il luogo è la base operativa segreta di una banda di ladri capeggiata da “Mamma Fratelli” e dai due suoi violenti figli. Dopo mille peripezie, trappole, fiumi sotterranei e vascelli pirati, i nostri eroi arriveranno al tesoro e salveranno il quartiere. Il film è una rivisitazione del film di pirati, fracassone e divertente, girato per i ragazzi ma con gusto cinefilo (il soggetto è di Spielberg, che è anche produttore, la sceneggiatura di Chris Columbus). Belle le scenografie sotterranee.

– “La mafia non è più quella di una volta” (105min – Documentario – Italia). Un viaggio dentro la mafia e l’antimafia per fare il punto su ciò che è Palermo e cosa sta diventando. A offrire il loro punto di vista sono tra gli altri la fotografa Letizia Battaglia, e il suo contraltare Ciccio Mira, impresario di cantanti neomelodici.

– “I migliori anni della nostra vita” (90min – Drammatico – Francia). Dopo essersi incontrati, molto tempo addietro, e aver vissuto una folgorante passione, Jean-Louis Duroc e Anne Gauthier sono pronti per l’epilogo della loro storia d’amore. L’ex pilota si perde spesso nei suoi ricordi e il figlio si impegna a ricercare colei di cui il padre parla sempre. Sarà così che Anne vedrà nuovamente Jean-Louis, facendo in modo che la loro relazione ricominci da dove si era interrotta.

– “Priscilla, la regina del deserto” (102min – Commedia – Australia). Felicia, Mitzi e Bernadette sono in viaggio verso Alice Springs, nel mezzo del deserto australiano, dove devono esibirsi in un cabaret. Felicia e Mitzi sono due travestiti, Bernadette è un transessuale. Il viaggio con Priscilla (il nome dell’autobus su cui si spostano) è il pretesto per una pirotecnica esibizione del più sfrenato kitsch e di molti calcolati isterismi, con parentesi di umanità.

– “L’ufficiale e la spia” (126min – Drammatico – Francia e Italia). Il 5 gennaio 1895 il capitano Alfred Dreyfus, un giovane soldato ebreo, viene accusato di essere una spia della Germania e condannato all’ergastolo sull’Isola del Diavolo. Tra i testimoni della sua umiliazione vi è Georges Picquart, che è promosso invece alla direzione dell’unità di controspionaggio militare che lo ha incastrato. Quando però scopre che informazioni segrete arrivano ancora ai tedeschi, Picquart viene trascinato in un pericoloso labirinto di inganni e corruzione che minaccia non solo il suo onore ma anche la sua stessa vita.

– “Il mestiere delle armi” (105min – Drammatico – Italia). La nebbia, il freddo, la neve del novembre del 1526. I Lanzichenecchi di Carlo V, imperatore degli Alemanni, comandati da Zorzo Frundsberg, marciano verso Roma e Joanni de’ Medici, capitano di un’armata pontificia, ritarda l’avanzata e si oppone al nemico con i suoi uomini dalle armature brunite – dalle bande nere – per colpire meglio nel buio, all’improvviso, con audacia e intuito tattico.

– “The Bra – Il reggipetto” (80min – Commedia – Germania e Azerbaigian). Nurlan, conducente di treno, si reca a Baku per l’ultima volta prima del suo pensionamento. Mentre percorre i quartieri della città, il suo treno strappa un reggiseno blu dai fili della biancheria. Per fuggire alla sua solitaria esistenza, Nurlan si imbarca nell’avventura più insolita della sua vita: trovare la proprietaria di quel colorato indumento intimo. Affitta così una piccola stanza a Baku e si mette a ricercare la donna, bussando a ogni porta lungo la via della ferrovia. Incontrando donne diverse, il suo proposito non passa inosservato ai mariti del posto. Più la sua missione diventa difficile, più Nurlan è costretto a ricorrere alla sua creatività per convincere ogni donna a indossare il reggiseno.

– “Cena con delitto” (130min – Giallo – Usa). Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla disfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

– “Cetto c’è, senzadubbiamente” (93min – Commedia- Italia). A dieci anni dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra di Cetto la Qualunque si erano perse le tracce. Scopriamo che vive in Germania e, messa da parte ogni ambizione politica, Cetto la Qualunque oggi per i tedeschi è soltanto un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo, che considera la Germania una terra di conquiste e la mafia un marchio di qualità. La sua catena di ristoranti e pizzerie infatti spopola; ha una bella compagna tedesca e due suoceri neonazisti che lo guardano con la simpatia riservata ai migranti. Il richiamo della sua terra tuttavia resta forte e la notizia dell’aggravarsi delle condizioni dell’amata zia che lo ha cresciuto lo induce a tornare sul luogo del delitto e del diletto. In Italia la zia gli rivelerà qualcosa sul suo passato, e sui suoi natali, che cambieranno per sempre il corso della sua vita. sarà così che Cetto tornerà al comando e questa volta le conseguenze saranno imponderabili.

– “L’immortale” (116min – Drammatico – Italia). Nel Golfo di Napoli, Ciro sta affondando tra le acque scure e, mentre il corpo sprofonda colpito al petto dal suo miglior amico Genny Savastano, alla mente affiorano i ricordi del passato. Si torna così alla Napoli del 1980 quando dopo un terremoto sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo: è Ciro di Marzio, da quel giorno in poi tutti lo chiameranno l’Immortale. Anni dopo, quello stesso bambino ormai adulto, sopravvive anche a quel fatidico sparo: allora è vero quello che si dice, l’Immortale non lo uccide nessuno.

– “L’inganno perfetto” (109min – Drammatico – Usa). Roy Courtnay, artista della truffa, non riesce a credere al colpo di fortuna che ha quando online conosce Betty Mcleish, una vedova benestante. Quando Betty gli apre le porte del suo cuore e della sua casa, Roy si sorprende dal veder nascere in lui il desiderio di prendersi cura della donna, trasformando quella che era nata come una truffa scontata in qualcosa di molto diverso…

– “Midway” (138min – Guerra – Usa e Cina). La storia della battaglia delle Midway raccontata dal punto di vista dei capi e dei marinai che vi hanno preso parte.

– “Qualcosa di meraviglioso” (107min – Drammatico – Francia). Costretto ad abbandonare il natio Bangladesh, Fahim a otto anni è già un prodigio degli scacchi quando arriva a Parigi con il padre. Poiché viene rifiutato loro asilo, vivono come immigrati clandestini e piombano in una spirale di vagabondaggio e disperazione. Con un colpo di fortuna, però, Fahim viene presentato a uno dei più importanti coach di scacchi di Francia, Sylvain, che lo trasformerà in un campione.

– “Mio fratello rincorre i dinosauri” (100min – Commedia – Italia). Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe.

– “Il peccato – Il furore di Michelangelo” (134min – Biografico – Italia e Russia). La storia della vita del grande scultore italiano Michelangelo Buonarroti, sempre in bilico tra la grazia divina, un dono inspiegabile e l’ambizione scaltra, l’avidità e la voglia di primeggiare che non si ferma davanti a niente, neanche ai propri sentimenti.

– “La belle époque” (110min – Commedia – Francia). Victor, un sessantenne disilluso, vede la sua vita sconvolta il giorno in cui Antoine, un brillante imprenditore, gli propone qualcosa del tutto inedito: mescolando artifici teatrali e ricostruzione storica, ha la possibilità di tornare indietro nel tempo, al periodo che più preferisce. Victor sceglie allora di rivivere la settimana più memorabile della sua esistenza: quella in cui, 40 anni prima, ha incontrato il grande amore…

– “Maleficent – Signora del male” (118min – Fantasy – Usa e Gran Bretagna). Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, originato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto ed è forte. Ciononostante c’è ancora dell’astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.

– “Ghiaie” (130min – Drammatico – Italia). Film a soggetto religioso, narra la storia delle apparizioni della Santa Famiglia nel maggio del 1944 alla bambina Adelaide Roncalli a Ghiaie di Bonate in provincia di Bergamo.

– “Un sogno per papà” (105min – Commedia – Francia). Theo, dodicenne, gioca per una piccola squadra di calcio e ha abbastanza talento per diventare professionista. Suo padre, da quando ha divorziato, è caduto in una spirale autodistruttiva segnata dall’alcol e Theo, impotente di fronte a ciò, è in ansia per lui. Di fronte alla possibilità di essere reclutato da un prestigioso club inglese, il ragazzino vede un’opportunità per dare uno scossone al genitore ma, nonostante gli sforzi, non viene selezionato. Decide così di mentire innescando conseguenze ingestibili.

– “Il pianeta in mare” (92min – Documentario – Italia). L’Italia nel secondo dopo guerra è uscita dalla povertà grazie allo sviluppo industriale, che ha regalato al paese sogni e ferite. Oggi l’Italia vive una profonda crisi economica; cosa rimane di quella storia? Per capirlo Andrea Segre è entrato nel cuore di Marghera, la zona industriale di Venezia, una delle più grandi e più decadute del paese, spazio di grande fascino estetico sospeso tra terra e laguna, dove il progresso ha spesso offeso la natura. Seguendo le vite di operai, manager, camionisti e della cuoca dell’ultima trattoria della zona, il film prova a capire cosa è rimasto di quel grande sogno, oggi immerso nel flusso globale dell’economia e delle migrazioni.

– “Aspromonte – La terra degli ultimi” (89min – Drammatico – Italia). Ad Africo, un paesino arroccato nella valle dell’Aspromonte calabrese, alla fine degli anni ’50, una donna muore di parto perché il dottore non riesce ad arrivare in tempo e perché non esiste una strada di collegamento. Gli uomini, esasperati dallo stato di abbandono, vanno a protestare dal sindaco. Ottengono la promessa di un medico, ma nel frattempo, capeggiati da Peppe (Francesco Colella), decidono di unirsi e costruire loro stessi una strada. Tutti, compresi i bambini, abbandonano le occupazioni abituali per realizzare l’opera. Giulia, la nuova maestra elementare (Valeria Bruni Tedeschi), viene dal Nord, e vuole insegnare l’italiano “se Africo entrerà nel mondo grazie alla strada, i ragazzi dovranno conoscerlo prima, imparando a leggere e a scrivere”. Ma per il brigante Don Totò, quello che detta la vera legge, Africo non può diventare davvero un paese “italiano”…

– “La famiglia Addams” (87min – Animazione – Usa e Gran Bretagna). Gli Addams – Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Fester, Lurch, Mano e Nonna – sono un’eccentrica famiglia dai gusti molto strani. Si ritroveranno presto ad affrontare un avido presentatore di reality show e a dare nel frattempo una delle loro grandiose feste nell’oscuro castello, insieme ai loro amici e parenti.

– “Le Mans ’66 – La grande sfida” (152min – Azione – Usa). Il pilota Carroll Shelby vince la prestigiosa 24 Ore di Le Mans nel 1959, portando a termine un’impresa rara per un pilota americano. I problemi a una valvola cardiaca fermano però la sua carriera. Ken Miles, invece, non è adatto alle relazioni pubbliche ma come pilota è eccezionale. Quando Lee Iacocca cerca qualcuno che possa rilanciare il marchio Ford, i due rappresentano il team perfetto per far sì che la scuderia americana possa competere con quella dell’italiano Enzo Ferrari.

– “Countdown” (90min – Horror – Usa). Una giovane infermiera scopre che l’applicazione che ha appena installato predice il momento della sua morte. Cerca allora di evitare l’imminente decesso in una disperata corsa contro il tempo.

-” Le ragazze di Wall Street” (107min – Drammatico – Usa). Un gruppo di intrepide spogliarelliste mette in atto una colossale truffa ai danni dei loro clienti di Wall Street. Il loro obiettivo è quello di racimolare quanto più denaro possibile.

– “Vasco non stop live 018+019” (100min – Documentario – Italia). Da come nasce una scaletta “perfetta” al fronte del palco, Vasco Rossi racconta i segreti delle sue scelte, affida pensieri ed emozioni alla telecamera che lo riprende in vari momenti dall’intimità di una sala d’incisione alle prove con la band, mentre lo show si compone, fino all’esplosione finale dello stadio.

– “Sthephen King’s doctor sleep” (151min – Horror – Usa). Danny Torrance, il bambino con la luccicanza, è cresciuto. Adesso è un uomo che deve fare i conti con la sua particolarità e cercare di conviverci. Nel farlo, si è ridotto a una sorta di relitto umano: alcolizzato e spiantato, senza presente né futuro. Toccato il fondo, Dan decide che è abbastanza e si riposiziona in una serena cittadina, trova l’amicizia del fraterno Bill, si disintossica dall’alcool e si mette a lavorare di buona lena. Niente di eclatante, ma è un sobrio inizio di una vita tranquilla. Però questa sua nuova vita si incrocia con le gesta di un gruppo di strani personaggi – capitanati dalla malefica Rose “Cilindro” – che si nutrono della luccicanza uccidendo i bambini che la possiedono. A essere minacciata è in particolare la giovane Abra che riesce a mettersi telepaticamente in contatto con Dan chiedendo il suo aiuto. Dan è riluttante, ma quando le cose precipitano sa che non può tenersene fuori e intraprende una lotta senza quartiere contro la banda di malvagi soprannaturali.

– “Tutto il mio folle amore” (97min – Drammatico – Italia). Il racconto della straordinaria avventura di un padre e un figlio con problemi di autismo (che dall’Italia dell’Est arrivano fino alle strade deserte dei Balcani) e del loro rapporto tenero, divertente, problematico e fuori dagli schemi. Dietro di loro, nel tentativo di raggiungerli, anche la madre e il nuovo compagno affronteranno un viaggio altrettanto imprevedibile. In quest’avventura tutti dovranno fare i conti con se stessi e con il proprio ruolo di genitori.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

