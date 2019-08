Da “Hotel Artemis” a “Dolcissime”: il week-end al cinema

Jodie Foster torna protagonista al cinema. L’attrice è al centro delle scene del film “Hotel Artemis”, che approda nelle sale giovedì 1° agosto.

Altre novità sul grande schermo sono rappresentate da “Dolcissime”, “Isabelle – L’ultima evocazione”, “Una famiglia al tappeto”, “Nevermind” e “Tesnota”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Men in black – International”, “Spider-Man – Far from home” e “Toy Story 4”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 1° AGOSTO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Dolcissime” (ore 21:15);

“Tesnota” (ore 21:15);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 21:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

(chiusura estiva)

TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA a Seriate

“The wife – Vivere nell’ombra” (ore 21:15).

ARENA SANTA LUCIA a Bergamo

“Vice – L’uomo nell’ombra” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Cafarnao – Caos e miracoli” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Men in black – International” (ore 13:50, 15:10, 16:30, 19:10, 20, 21:10 e 21:50);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 15:30, 17:30, 19:35, 20:40, 22 e 22:40);

“Midsommar” (ore 17:15 e 22:20);

“Hotel Artemis” (ore 14:25, 17:50, 20:10 e 22:30);

“Una famiglia al tappeto” (ore 13:45, 16:45, 19:50 e 22:15);

“Dolcissime” (ore 14:40, 17:10, 19:20 e 21:45);

“Men in black – International” – Imax 3D (ore 14:20, 17 e 22:25);

“Spider-Man – Far from home” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 18:20);

“Annabelle 3” (ore 18:10 e 22:50);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 15 e 17:20);

“Toy Story 4” (ore 14:30, 16:50, 20:20 e 21:30);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 13:40, 16:40 e 19:15);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 14 e 16:10);

“Spider-Man – Far from home” (ore 14:10, 15:20, 16:15, 17:40, 20:30, 21:40 e 22:35);

“Spider-Man – Far from home” – Imax 3D (ore 19:40);

“Aladdin” (ore 19:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Men in black – International” (orre17:40, 19:30 e 21:50);

“Una famiglia al tappeto” (ore 17 e 19:50);

“Midsommar” (ore 22);

“Hotel Artemis” (ore 17:05, 20:20 e 22:20);

“Dolcissime” (ore 20:10 e 22:10);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 17:50, 20:30 e 22:50);

“Annabelle 3” (ore 22:40);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 16:55);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 16:45);

“Spider-Man – Far from home” (ore 17:15, 19, 21:30 e 22:15);

“Toy Story 4 (ore 17:20 e 19:15);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 17:10);

“Spider-Man – Far from home” (ore 19:20);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 20 e 22:30).

CINESTAR a Cortenuova

“Dolcissime” (ore 21:20);

“Hotel Artemis” (ore 21:15);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 21:10);

“Men in black – International” (ore 20:30 e 21:15);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21);

“Una famiglia al tappeto” (ore 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Men in black – International” (ore 21:15);

“Toy Story 4” (ore 21:15);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21:15);

“Nevermind” (ore 21:15);

“Annabelle 3” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA ORATORIO in piazza San Giovanni a Madone

“Spider-man – Far from home” (ore 21:15).

VENERDI’ 2 AGOSTO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

(non pervenuto)

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

(chiusura estiva)

TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA a Seriate

“Shazam!” (ore 21:15).

ARENA SANTA LUCIA a Bergamo

“Mia e il leone bianco” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“I fratelli Sisters” (ore 21:15).

TTB TEATRO TASCABILE a Bergamo

“Dancing Dreams – Sui passi di Pina Bausch – Tanzträume” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Hotel Artemis” (ore 14:25, 17:50, 20:10 e 22:30);

“Midsommar” (ore 17:15 e 22:20);

“Una famiglia al tappeto” (ore 13:45, 16:45, 19:50 e 22:15);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 15:30, 17:30, 19:35, 20:40, 22 e 22:40);

“Dolcissime” (ore 14:40, 17:10, 19:20 e 21:45);

“Men in black – International” – Imax 3D (ore 14:20, 17 e 22:25);

“Men in black – International” (ore 13:50, 15:10, 16:30, 19:10, 20, 21:10 e 21:50);

“Spider-Man – Far from home” – Imax 3D (ore 19:40);

“Spider-Man – Far from home” (ore 14:10, 15:20, 16:15, 17:40, 18:20, 20:30, 21:40 e 22:35);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 15 e 17:20);

“Aladdin” (ore 19:30);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 13:40, 16:40 e 19:15);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 14 e 16:10);

“Toy Story 4” (ore 14:30, 16:50, 20:20 e 21:30);

“Annabelle 3” (ore 18:10 e 22:50).

UCI CINEMAS a Curno

“Midsommar” (ore 22);

“Una famiglia al tappeto” (ore 17 e 19:50);

“Dolcissime” (ore 20:10 e 22:10);

“Men in black – International” (ore 17:40, 19:30 e 21:50);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 17:50, 20:30 e 22:50);

“Hotel Artemis” (ore 17:05, 20:20 e 22:20);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 20 e 22:30);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 16:55);

“Annabelle 3” (ore 22:40);

“Spider-Man – Far from home” (ore 17:15, 19, 21:30 e 22:15);

“Toy Story 4” (ore 17:20 e 19:15);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 16:45 e 19:45);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 17:10).

CINESTAR a Cortenuova

“Dolcissime” (ore 20:30 e 22:30);

“Hotel Artemis” (ore 20:20 e 22:30);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 22:20);

“La sera della prima” (ore 20:10);

“Men in black – International” (ore 20:15, 21:30 e 22:35);

“Midsommar – Il villaggio dei dannati” (ore 22:20);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21:30);

“Una famiglia al tappeto” (ore 20:10).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Men in black – International” (ore 21:15);

“Toy Story 4” (ore 21:15);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21:15);

“Nevermind” (ore 21:15);

“Annabelle 3” (ore 21:15).

SABATO 3 AGOSTO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

(non pervenuto)

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

(chiusura estiva)

TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA a Seriate

“Quasi nemici – L’importante è avere ragione” (ore 21:15).

ARENA SANTA LUCIA a Bergamo

“Bohemian rhapsody” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Stanlio & Ollio” (ore 21:15).

TTB TEATRO TASCABILE a Bergamo

“Una storia banale – Nieciekawa historia” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Men in black – International” (ore 13:50, 15:10, 16:30, 19:10, 20, 21:10 e 21:50);

“Men in black – International” – Imax 3D (ore 14:20, 17 e 22:25);

“Midsommar” (ore 17:15 e 22:20);

“Hotel Artemis” (ore 14:25, 17:50, 20:10 e 22:30);

“Una famiglia al tappeto” (ore 13:45, 16:45, 19:50 e 22:15);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 15:30, 17:30, 19:35, 20:40, 22 e 22:40);

“Dolcissime” (ore 14:40, 17:10, 19:20 e 21:45);

“Aladdin” (ore 19:30);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 15 e 17:20);

“Spider-Man – Far from home” (ore 14:10, 15:20, 16:15, 17:40, 18:20, 20:30, 21:40 e 22:35);

“Spider-Man – Far from home” – Imax 3D (ore 19:40);

“Annabelle 3” – ingresso a 6 euro (ore 18:10 e 22:50);

“Toy Story 4” (ore 14:30, 16:50, 20:20 e 21:30);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 14 e 16:10);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 13:40, 16:40 e 19:15).

UCI CINEMAS a Curno

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 17:50, 20:30 e 22:50);

“Midsommar” (ore 22);

“Dolcissime” (ore 20:10 e 22:10);

“Una famiglia al tappeto” (ore 17 e 19:50);

“Hotel Artemis” (ore 17:30, 20:20 e 22:20);

“Men in black – International” (ore 16:20, 19:30 e 21:50);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 17:20);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 16:45 e 19:45);

“Toy Story 4” (ore 16:30 e 19:15);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 20 e 22:30);

“Pets 2 – Vita Da Animali” (ore 15:50);

“Annabelle 3” – ingresso a 6 euro (ore 17:10 e 22:40);

“Spider-Man – Far From Home” (ore 16:15, 19, 21:30 e 22:15).

CINESTAR a Cortenuova

“Birba – Micio combinaguai” (ore 16);

“Dolcissime” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30);

“Hotel Artemis” (ore 15:45, 17:50, 20:20 e 22:30);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 22:20);

“La sera della prima” (ore 18 e 20:10);

“Men in black – International” (ore 15:35, 17:55, 20:15, 21:30 e 22:35);

“Midsommar – Il villaggio dei dannati” (ore 22:20);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 18.30);

“Spider-Man – Far from home” (ore 15:45, 18:30 e 21:30);

“Toy Story 4” (ore 16:30);

“Una famiglia al tappeto” (ore 15:45, 17:50 e 20:10).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Men in black – International” (ore 21:15);

“Toy Story 4” (ore 21:15);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21:15);

“Nevermind” (ore 21:15);

“Annabelle 3” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA ORATORIO in piazza San Giovanni a Madone

“Spider-man – Far from home” (ore 21:15).

DOMENICA 4 AGOSTO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

(non pervenuto)

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

(chiusura estiva)

TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA a Seriate

“Quasi nemici – L’importante è avere ragione” (ore 21:15).

ARENA SANTA LUCIA a Bergamo

“Bohemian rhapsody” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Stanlio & Ollio” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Midsommar” (ore 17:15 e 22:20);

“Dolcissime” (ore 14:40, 17:10, 19:20 e 21:45);

“Men in black – International” – Imax 3D (ore 14:20, 17 e 22:25);

“Men in black – International” (ore 13:50, 15:10, 16:30, 19:10, 20, 21:10 e 21:50);

“Una famiglia al tappeto” (ore 13:45, 16:45, 19:50 e 22:15);

“Hotel Artemis” (ore 14:25, 17:50, 20:10 e 22:30);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 15:30, 17:30, 19:35, 20:40, 22 e 22:40);

“Spider-Man – Far from home” – Imax 3D (ore 19:40);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 14 e 16:10);

“Aladdin” (ore 19:30);

“Toy Story 4” (ore 14:30, 16:50, 20:20 e 21:30);

“Spider-Man – Far from home” (ore 14:10, 15:20, 16:15, 17:40, 18:20, 20:30, 21:40 e 22:35);

“Annabelle 3” (ore 18:10 e 22:50);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 13:40, 16:40 e 19:15);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 15 e 17:20).

UCI CINEMAS a Curno

“Men in black – International” (ore 16:20, 19:30 e 21:50);

“Midsommar” (ore 22);

“Hotel Artemis” (ore 17:30, 20:20 e 22:20);

“Dolcissime” (ore 20:10 e 22:10);

“Una famiglia al tappeto” (ore 17 e 19:50);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 17:50, 20:30 e 22:50);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 15:50);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 17:20);

“Spider-Man – Far from home” (ore 16:15, 19, 21:30 e 22:15);

“Annabelle 3” (ore 17:10 e 22:40);

“Toy Story 4” (ore 16:30 e 19:15);

“Serenity – L’Isola Dell’Inganno” (ore 20 e 22:30);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 16:45 e 19:45).

CINESTAR a Cortenuova

“Birba – Micio combinaguai” (ore 16);

“Dolcissime” (ore 15:45, 17:30, 19:15 e 21);

“Hotel Artemis” (ore 15:45, 18:10 e 21:10);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 21:15);

“La sera della prima” (ore 18:20);

“Men in black – International” (ore 16, 18:35, 20:30 e 21);

“Midsommar – Il villaggio dei dannati” (ore 20:45);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 18.15);

“Spider-Man – Far from home” (ore 16, 18:30 e 21:15);

“Toy Story 4” (ore 15:45);

“Una famiglia al tappeto” (ore 16:15 e 18:30).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Men in black – International” (ore 17:30 e 21:15);

“Toy Story 4” (ore 17:30 e 21:15);

“Spider-Man – Far from home” (ore 17:30 e 21:15);

“Never mind” (ore 17:30 e 21:15);

“Annabelle 3” (ore 17:30 e 21:15).

– “The wife – Vivere nell’ombra” (100min – Drammatico – Usa e Svezia). Joan Castleman è stata per quarant’anni la moglie perfetta. All’ombra del carismatico marito Joe, ne ha favorito la carriera da scrittore e ne ha ignorato l’infedeltà, accettando compromessi e bugie. Joan, però, ha raggiunto il suo livello massimo di sopportazione e, alla vigilia del premio Nobel al marito, decide di riprendersi in mano la sua esistenza, riscoprendosi come donna.

– “Vice – L’uomo nell’ombra” (132min – Biografico – Usa). La vera storia di Dick Cheney, il più potente vice presidente della storia degli Stati Uniti, e di come le sue politiche abbiano cambiato il mondo.

– “Cafarno – Caos e miracoli” (120min – Drammatico – Libano). Zain, un dodicenne, si ribella contro la vita che gli è stata imposta e avvia una causa legale contro i suoi genitori per averlo messo al mondo. Sta così reclamando dignità per se stesso e per tutti coloro che sono stati privati dei diritti più elementari.

– “Shazam!” (132min – Supereroi – Usa). Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia per farlo uscire fuori. Nel caso di Billy Batson, basta pronunciare una sola parola – Shazam! – per far sì che uno scaltro quattordicenne rimasto orfano si trasformi in un adulto, il Supereroe Shazam, per gentile concessione di un anziano mago. Essendo ancora un ragazzino nell’animo – dentro un corpo sovrumano – Shazam si diverte in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con dei superpoteri! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può lanciare dei fulmini dalle mani? Può saltare i test delle lezioni di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di imparare a dominare rapidamente questi poteri, per combattere le forze del male controllate dal dottor Thaddeus Sivana.

– “Mia e il leone bianco” (98min – Drammatico – Francia). Mia è solo una bambina di undici anni quando forgia una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica. Per tre anni, i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Oramai quattordicenne, Mia scopre che il padre ha intenzione di vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ai cacciatori di trofei. Disperata, non ha altra scelta che scappare con l’animale per raggiungere la riserva naturale di Timbavati, dove il leone sarà protetto per sempre.

– “I fratelli Sisters” (121min – Western – Usa, Francia, Romania e Spagna). A metà Ottocento, Hermann Kermit Warm viene inseguito per mille miglia, attraverso il deserto dell’Oregon fino a San Francisco, dai famigerati assassini Eli e Charlie Sisters, incaricati dal violento Commodore di farlo fuori. Durante il tragitto, però, Eli vive una crisi personale e comincia a dubitare delle scelte fatte, mandando all’aria tutti i piani.

– “Dancing Dreams – Sui passi di Pina Bausch – Tanzträume” (92min – Documentario – Germania). Quaranta ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, condividono per dieci mesi lo stesso palcoscenico per mettere in scena Kontakthof, una delle coreografie più complicate elaborate da Pina Bausch. Guidati dalle stelle della danza Jo-Ann Endicott e Bénédicte Billiet e supervisionati dalla celebre ballerina, di cui il documentario custodisce anche l`ultima intervista rilasciata poco tempo prima di morire, i giovani provano con disciplina a dare consistenza ai loro sogni.

– “Quasi nemici – L’importante è avere ragione” (95min – Commedia – Francia). Neïla Salah è cresciuta a Cretail. Giovane e brillante donna sogna di diventare avvocato quando, iscritta all’università di Ussas, segue il corso del rinomato ma provocatorio professor Pierre Mazard. Ben presto, uno scontro tra i due finirà con il permettere a Neïla, coadiuvata dal mentore tanto tirannico quanto benevolo, di tuffarsi nel mondo dei giochi di parole, della retorica e dell’eccellenza.

– “Bohemian rhapsody” (135min – Biografico – Usa e Gran Bretagna). I Queen con la loro musica e il loro straordinario frontman Freddie Mercury hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione, divenendo uno dei gruppi più amati della storia della musica mondiale. L’ascesa della band attraverso le loro iconiche canzoni e i loro suoni rivoluzionari e lo stile di vita di Mercury sfuggono a ogni controllo prima di portare alla trionfante reunion alla vigilia del Live Aid nel 1985, dove il cantante è chiamato ad affrontare la malattia che lo porterà alla morte e a guidare i compagni in una delle più grandi performance mai viste prima su un palco.

– “Stanlio & Ollio” (97min – Biografico – Usa e Gran Bretagna). Stan Laurel e Oliver Hardy, il duo comico più famoso al mondo, nel 1953 affrontano un tour teatrale in Gran Bretagna. Acciaccati dall’età e con alle spalle un passato di gloria, i due vanno incontro a un futuro incerto: gli spettacoli, attraverso la nazione, si rivelano infatti deludenti, sebbene fan vecchi e nuovi continuino a divertirsi di fronte alle loro gag.

– “Una storia banale – Nieciekawa historia” (106min – Drammatico – Polonia). Un luminare della medicina, durante una notte di insonnia, fa un bilancio della sua vita. Dalla noia di una vita borghese emerge solo l’ammirazione per la giovane Katarzyna, la sua pupilla, l’unica con cui riesca a confidarsi. Ma finirà con il perdere anche lei.

– “Dolcissime” (85min – Commedia – Italia). Mariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo, tra sguardi di disapprovazione dei compagni e risatine nei corridori della scuola. Mariagrazia soffre il confronto con la madre (Valeria Solarino), ex campionessa sportiva. Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Dopo l’ennesima presa in giro, un’inattesa occasione di riscatto arriva dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto. Le tre ragazzine si lanciano in un’impresa impossibile spinte in acqua dalla gran voglia di rivincita. Finiranno per immergere la loro vita in quella della rivale, avvicinandosi le une alle altre giorno dopo giorno, esercizio dopo esercizio, sorriso dopo sorriso.

– “Hotel Artemis” (94min – Thriller – Usa). 2028. Una misteriosa infermiera gestisce un ospedale per curare i criminali più pericolosi di Los Angeles nell’attico di quello che era un tempo un albergo di lusso. Nel corso di una lunga notte, segnata da arrivi e guai, scopre che uno dei suoi pazienti è in realtà li per ucciderne un altro.

– “Isabelle – L’ultima evocazione” (81min – Horror – Canada). Larissa e Matt Kane sono la coppia perfetta che si trasferisce nella casa perfetta nel quartiere perfetto. Nella loro vita, tutto è come dovrebbe essere quando, inaspettatamente, Larissa entra in travaglio e ci sono delle complicazioni che la portano a non dare più segni di vita. Per un minuto intero, è come se fosse morta e ciò genera la perdita del bambino che porta in grembo. L’immagine inquietante del figlio morto la catapulta in un mondo tutto suo, che minaccia la sua stessa sanità mentale. Quando poi una giovane si trasferisce nella casa vicina, sembra che solo Larissa riesca a vederla. Che stia perdendo del tutto la testa? O è perseguitata da un fantasma?

– “Men in black – International” (115min – Azione – Usa). I Men in Black, gli Uomini in Nero, hanno sempre protetto la Terra dalla feccia del’universo. Si ritrovano però a dover ora affrontare la loro più grande e pericolosa minaccia: una talpa all’interno della loro organizzazione a Londra. Toccherà all’agente H, con l’aiuto della neo agente M, scoprire di chi si tratta.

– “Spider-man – Far from home” (142min – Supereroi – Usa). Peter Parker decide di unirsi ai suoi amici Ned, MJ e il resto del gruppo, per una vacanza europea. Tuttavia, il piano di Peter di lasciarsi a casa i panni di Spider-man viene rapidamente accantonato quando accetta, seppur malvolentieri, di aiutare Nick Fury a scoprire cosa si cela dietro il mistero degli attacchi di creature che stanno generando scompiglio nel vecchio continente.

– “Una famiglia al tappeto” (108min – Biografico – Gran Bretagna e Usa). L’ex criminale Ricky, la moglie Julia, la figlia Paige e il figlio Zak si guadagnano da vivere organizzando spettacoli di wrestling in piccoli locali. Quando Paige e Zak hanno la possibilità di sostenere un provino per la World Wrestling Entertainment, la famiglia afferra l’opportunità al balzo per tentare di trasformare i propri sogni in realtà. Tuttavia, fratello e sorella scopriranno presto che per diventare superstar occorrerà mettere in discussione sia il loro talento sia il loro rapporto.

– “Birba – Micio combinaguai” (88min – Animazione – Cina). Un gatto di nome Oscar vive da tempo in un grattacielo di città insieme al figlio Birba. Un giorno, incuriosito dal mondo esterno, Birba decide di uscire di casa e partire all’avventura per trovare la leggendaria Miciolandia. Per ritrovare il figlio, Oscar dovrà superare le sue paure e fare i conti con il suo passato, grazie anche all’aiuto di un pappagallo.

– “La sera della prima” (144min – Drammatico – Usa). Myrtle è un’attrice prossima al viale del tramonto e sta provando una commedia da portare a New York. La protagonista è una donna cinquantenne su cui pesano gli anni e il rimpianto di una giovinezza perduta. Myrtle però si sente più giovane del suo personaggio, teme di non poterne condividere le angosce e, pertanto, non in grado di interpretarlo al meglio, come vorrebbe.

– “Midsommar – Il villaggio dei dannati” (140min – Horror – Usa). Una coppia giunge in Svezia per far visita a un amico che vive in un villaggio di campagna. L’idea è quella di passare con lui la tradizionale festa di mezza estate che si celebra sul posto. Quella che doveva essere una vacanza paradisiaca si trasformerà presto in una violenta e curiosa competizione per via di un culto pagano.

– “Serenity – L’isola dell’inganno” (97min – Thriller – Usa). Baker Dill è il capitano di una barca da pesca che, portando in giro turisti, conduce un’esistenza tranquilla in un’amena località tropicale chiamata Plymouth Island. la sua routine viene però interrotta il giorno in cui l’ex moglie Karen lo rintraccia per chiedergli aiuto. La donna ha bisogno di salvare lei e il loro figlio dal nuovo violento marito e per tale ragione lo invita a portarlo in mare aperto per un’escursione di pesca solo per gettarlo in mezzo agli squali e farlo morire. L’apparizione di Karen spinge Dill verso una vita che ha cercato di dimenticare, lasciando che il suo mondo venga spinto verso una nuova realtà in cui niente è come sembra.

– “Toy Story 4” (99min – Animazione – Usa). Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce “spazzatura” e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita on the road hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.

– “Nevermind” (110min – Commedia – Italia). Le vite di cinque persone vengono stravolte da accadimenti sconcertanti e paradossali. Un avvocato con una deplorevole abitudine; una babysitter alle prese con un nuovo inquietante lavoro; un vecchio amico d’infanzia dal torbido presente; un cuoco con un desiderio inconfessabile e uno psicologo perseguitato da un carroattrezzi.

– “Annabelle 3” (106min – Horror – Usa). Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

– “Pets 2 – Vita da animaIi” (90min – Animazione – Usa). Max il Terrier si trova di fronte a importanti cambiamenti di vita. La sua padrona ora è sposata e ha un bambino, Liam. Max è talmente preoccupato di proteggere il piccolo che sviluppa un tic nervoso. Durante un viaggio di famiglia in una fattoria, Max e il meticcio Duke incontrano delle mucche intolleranti verso i cani, delle volpi ostili e un tacchino spaventoso, che non fanno altro che aumentare l’ansia di Max. Fortunatamente, Max riceve qualche consiglio dall’esperto cane da fattoria Rooster, che lo spinge a liberarsi delle sue nevrosi, a trovare una pace interiore e a dare a Liam un po’ più di libertà. Nel frattempo, mentre il suo padrone è assente, l’impavida Pomerania Gidget cerca di portare in salvo il giochino preferito di Max da un appartamento pieno di gatti, con l’aiuto dalla sua amica felina Chloe, che ha scoperto le gioie dell’erba gatta. E l’adorabile quanto folle coniglio Nevosetto ha dei deliri di onnipotenza pensando di essere un vero supereroe da quando la sua proprietaria Molly inizia a vestirlo con un costume da supereroe. Ma quando Daisy, un’intrepida Shih Tzu, chiede l’aiuto di Nevosetto per una missione pericolosa, dovrà raccogliere il coraggio di diventare l’eroe che ha solo fatto finta di essere. Riusciranno Max, Nevosetto, Gidget e il resto della banda a trovare il coraggio per affrontare le loro più grandi paure?

– “Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (105min – Biografico – Usa). Nel 1880, Thomas Edison è sul punto di creare un sistema elettrico commerciabile e sostenibile per la prima volta nella storia quando il rivale George Westinghouse nota una grossa falla nel progetto, accendendo una vera e propria guerra tra i due.

– “Aladdin” (128min – Fantasy – Usa). Aladdin è uno sfortunato ma adorabile ragazzo di strada, innamorato della bellissima principessa Jasmine, la figlia del Sultano di Agrabah. Per poter realizzare il suo sogno potrà contare sul sostegno del Genio, creatura magica con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica, ma dovrà anche sconfiggere Jafar, il malvagio stregone che mira al potere sul regno di Agrabah.

– “Tesnota” (118min – Drammatico – Russia). Nel 1998, a Nalchik, nel Caucaso del nord, la ventiquattrenne Ilana lavora nel garage del padre per aiutarlo a sbarcare il lunario. Una sera, la famiglia e gli amici si riuniscono per celebrare il fidanzamento di David, fratello minore di Ilana. Nella notte, il giovane e la sua amata sono però rapiti e viene avanzato un riscatto. All’interno della loro comunità ebraica, è quasi vietato rivolgersi alla polizia ma occorre trovare un modo per raccogliere il denaro per liberare i due. Ilana e i suoi genitori seguiranno vie diverse che rischieranno di sconvolgere per sempre l’equilibrio della famiglia.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni