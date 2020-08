Da “Gretel & Hansel” a “Una sirena a Parigi”: il week-end al cinema

Arriva al cinema il film horror “Gretel & Hansel”. La pellicola, che propone la fiaba dei Grimm in una versione da brividi, è appena arrivata nelle sale.

Altre novità sono rappresentate da “Una sirena a Parigi”, “Siberia” e “Little Joe”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Onward – Oltre la magia”, “Voglio nascondermi”, “La bella e la bestia”, “Pinocchio” e “Gli anni più belli”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 20 AGOSTO

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Volevo nascondermi” (ore 21);

“Siberia” (ore 21:15);

“Little Joe” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Martin Eden” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“1917” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Siberia” (ore 20:15);

“Gretel e Hansel” (ore 17, 19:30 e 22:30);

“Onward – Oltre la magia” – Imax (ore 18:30 e 21);

“10 giorni senza mamma” (ore 18:15);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30, 17:30, 19 e 20);

“Volevo nascondermi” (ore 18 e 21:15);

“Inception 10th anniversary” (ore 20:30).

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Onward – Oltre la magia” (ore 21);

“Una sirena a Parigi” (ore 21).

VENERDI’ 21 AGOSTO

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Volevo nascondermi” (ore 21);

“Siberia” (ore 21:15);

“Little Joe” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Un divano a Tunisi” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“La bella e la bestia” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Gretel e Hansel” (ore 17, 19:30 e 22:30);

“Siberia” (ore 20:15);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30, 17:30, 19 e 20);

“Inception 10th anniversary” (ore 20:30);

“Volevo nascondermi” (ore 18 e 21:15);

“Onward – Oltre la magia” – Imax (ore 18:30 e 21);

“10 giorni senza mamma” (ore 18:15).

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Onward – Oltre la magia” (ore 21);

“Una sirena a Parigi” (ore 21).

SABATO 22 AGOSTO

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Volevo nascondermi” (ore 21);

“Siberia” (ore 21:15);

“Little Joe” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Cena con delitto” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Inside out” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Siberia” (ore 20:15);

“Gretel e Hansel” (ore 17, 19:30 e 22:30);

“Inception 10th anniversary” (ore 20:30);

“10 giorni senza mamma” (ore 18:15);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30, 17:30, 19 e 20);

“Volevo nascondermi” (ore 18 e 21:15);

“Onward – Oltre la magia” – Imax (ore 18:30 e 21).

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Onward – Oltre la magia” (ore 18, 20 e 22);

“Una sirena a Parigi” (ore 18, 20 e 22).

CINEMA SOTTO LE STELLE D’AGOSTO allo stadio Legler di Ponte San Pietro

“Pinocchio” (ore 21).

DOMENICA 23 AGOSTO

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Volevo nascondermi” (ore 21);

“Siberia” (ore 21:15);

“Little Joe” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Memorie di un assassino” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Cena con delitto” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Siberia” (ore 20:15);

“Gretel e Hansel” (ore 17, 19:30 e 22:30);

“Onward – Oltre la magia” – Imax (ore 18:30 e 21);

“Volevo nascondermi” (ore 18 e 21:15);

“10 giorni senza mamma” (ore 18:15);

“Inception 10th anniversary” (ore 20:30);

“Onward – Oltre la magia” (ore 16:30, 17:30, 19 e 20).

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Onward – Oltre la magia” (ore 18, 20 e 22);

“Una sirena a Parigi” (ore 18, 20 e 22).

– “Onward – Oltre la magia” (103min – Animazione – Usa). Ian e Barkley, due fratelli elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.

– “Una sirena a Parigi” (102min – Sentimentale – Francia). Cantante dal cuore spezzato. Gaspard ha giurato di non innamorarsi mai più. Lula, una bella sirena, non ha invece che il canto per difendersi dagli uomini. A causa di una piena del fiume Senna, Lula arriva fin davanti al Flowerburger, il cabaret in cui si esibisce Gaspard. Per entrambi, sarà l’inizio di un turbinio di emozioni inaspettate.

– “La bella e la bestia” (112min – Fantasy – Francia). 1810. Belle (Léa Seydoux) è una dei sei figli di un mercante che, caduto in disgrazia, ha perso ogni suo possedimento e ricchezza. A differenza delle altre sorelle, Belle è una ragazza dai modi gentili, umile e dotata di buon cuore che non ha mai dato peso al denaro. La sorte di Belle però è nelle mani del padre che stringe un redditizio accordo con la Bestia (Vincent Cassel), un orribile uomo maledetto in cerca di amore e redenzione che vive in un immenso castello. Quella che comincia come una storia di obblighi e costrizioni dettati dal materialismo e dal denaro si trasformerà presto in una grande storia d’amore, capace di vedere e spingersi oltre le apparenze.

– “Inside out” (102min – Animazione – Usa). Crescere non è sempre facile e Riley, una ragazzina di 11 anni, se ne rende conto quando per seguire il lavoro del padre a San Francisco è costretta a lasciare la sua vita nel Midwest. Come tutti, Riley è guidata dalle cinque emozioni principali – Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza – che vivono nella sua mente e che la aiutano ad affrontare la quotidianità. Mentre Riley fatica ad adattarsi alla nuova grande città, nel quartier generale delle emozioni monta l’agitazione: sebbene Gioia cerchi di mantenere uno visione positiva delle cose, le restanti emozioni entrano in conflitto sul modo migliore per esplorare la nuova realtà in cui si trovano.

– “Pinocchio” (125min – Fantasy – Italia, Gran Bretagna e Francia). Geppetto, un vecchio intagliatore, riceve un pezzo di legno perfetto per il suo prossimo progetto: un burattino. Una volta terminata l’opera, accade qualcosa di magico: il burattino prende vita e inizia a parlare, camminare, correre e mangiare, come qualsiasi bambino. Geppetto lo chiama Pinocchio e lo alleva come un figlio. Per Pinocchio, però, non è facile essere un bravo bambino: lasciandosi portare facilmente sulla cattiva strada, capitombola da una disavventura all’altra in un mondo popolato di fantasiose creature. La sua più cara amica, la Fata Turchina, cercherà di fargli capire come il suo sogno di divenire un bambino vero non potrà mai avverarsi fino a quando non cambierà modo di vivere.

– “1917” (110min – Drammatico – Gran Bretagna e Usa). Al culmine della Prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

– “Un divano a Tunisi” (87min – Commedia – Francia). Selma, una psicoanalista, apre un nuovo studio nella natia Tunisi. Qui, si ritroverà alle prese con variopinto gruppo di nuovi eccentrici pazienti.

– “Cena con delitto” (130min – Giallo – Usa). Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla disfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

– “Martin Eden” (129min – Drammatico – Italia e Francia). Martin Eden, un marinaio di umili origini, salva un borghese da un’aggressione al porto. Per ringraziarlo, questi lo invita nella sua abitazione, dove Martin incontra sua sorella Elena e si innamora. Martin decide quindi di studiare e di diventare uno scrittore, pur continuando a lavorare per vivere. La sua relazione con Elena si consolida e alla festa di laurea di lei fa la conoscenza di Brissenden, colui che diventa il suo mentore, lo introduce nei circoli socialisti e gli fa conoscere la filosofia. I nuovi interessi lo allontanano da Elena provocando la fine della loro storia e, quando Brissenden muore, si ritrova nuovamente in difficoltà. Con il tempo, Martin riesce a trovare il successo ma il suo cuore è malato. Tramite la relazione con l’operaia Margherita, tenta di riconciliarsi invano con la sua classe di appartenenza prima di cadere in uno stato di depressione che nemmeno il ritorno di Elena potrà guarire.

– “Gli anni più belli” (129min – Drammatico – Italia). Quattro ragazzi formano da adolescenti un forte legame d’amicizia negli anni Ottanta. Nell’arco di quarant’anni, prendono però strade diverse. Continuano così a perdersi e ritrovarsi fino a quando passioni e tradimenti rischiano di separarli in maniera definitiva.

– “Memorie di un assassino” (129min – Thriller – Corea del Sud). 1986: una giovane donna viene rinvenuta stuprata e uccisa nei pressi di un villaggio di provincia. Un paio di mesi dopo si susseguono altri stupri e omicidi in circostanze simili. Il detective locale, Park Doo-man, viene coadiuvato da Seo Tae-yoon, giunto appositamente da Seoul, ma le indagini non decollano…

– “Siberia” (92min – Drammatico – Italia, Germania e Messico). Clint è un uomo distrutto che vive in solitudine in una tundra gelata. In questo isolamento non riesce però a trovare né l’evasione né la pace. Una sera inizierà un viaggio in cui dovrà confrontarsi con i propri sogni, i ricordi e le visioni, cercando così di attraversare il buio per raggiungere la luce.

– “Gretel e Hansel” (100min – Horror – Usa). Molto tempo fa, in una lontana terra dalle atmosfere fiabesche, una giovane conduce il fratello minore nei meandri di un bosco buio e spaventoso. Alla disperata ricerca di cibo e lavoro, si imbatteranno in qualcosa di terrificante da affrontare.

– “Volevo nascondermi” (120min – Biografico – Italia). Il racconto della vita di Antonio Ligabue, pittore naif e immaginifico che dipingeva tigri, gorilla, leoni e giaguari vivendo negli sconfinati pioppeti delle golene del Po. Una vita di durezze che è allo stesso tempo una fiaba: la storia di Toni, un bambino solo ed emarginato che, grazie all’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati, trovò nella pittura una forma di riscatto per esprimersi e farsi amare dal mondo.

– “Dieci giorni senza mamma” (94min – Commedia – Italia). Carlo e Giulia sono sposati e hanno tre figli. Carlo, completamente assorbito dal proprio lavoro, è un padre assente, mentre Giulia, che ha deciso di lasciare il suo lavoro per dedicarsi completamente alla famiglia, è stanca e provata dalla vita domestica e decide di concedersi una vacanza di dieci giorni. Carlo sarà dunque obbligato a fare il “mammo” a tempo pieno. Tra liti, disastri e tragedie sfiorate, Carlo e i suoi figli avranno finalmente modo di conoscersi meglio…

– “Inception” (148min – Thriller – Usa e Gran Bretagna). Dom Kobb (Leonardo Di Caprio) è decisamente il miglior ladro in circolazione nel suo campo. Stiamo parlando di un molto particolare tipo di furto, però: la pericolosa e difficile arte di estrarre segreti rilevanti dall’inconscio durante la fase onirica, il momento in cui la mente abbassa tutte le sue difese e diventa vulnerabile. Questa abilità ne ha fatto un personaggio di rilievo nel mondo dello spionaggio industriale, ma il prezzo che ha dovuto pagare per la sua notorietà è di essere stato condannato a un’eterna fuga. Egli dunque è privato della possibilità di amare e di essere amato, finché non gli viene offerta una possibilità di redenzione e di uscita dal circolo vizioso. Questa volta però, Cobb e il suo team di specialisti, dovranno operare un totale ribaltamento di fronte e invece di sottrarre informazioni dovranno riuscire a crearne: invece di rubare semplicemente un’idea dovranno farla nascere, generarla da zero. La perfezione, applicata al crimine.

– “Little Joe” (100min – Drammatico – Austria, Gran Bretagna e Germania). Un pianta creata dall’ingegneria genetica sembra produrre cambiamenti curiosi nelle persone o negli animali che entrano in contatto con essa. Le persone colpite sembrano aliene, come se le loro personalità fossero state alterate. Accade davvero o è solo frutto dell’immaginazione? In tale contesto, una madre teme di perdere suo figlio ma finisce con il perdere se stessa.

Paolo Ghisleni