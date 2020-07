Da “Green book” a “Il traditore”: al cinema in settimana

Spazia fra diversi generi la programmazione dei cinema bergamaschi in settimana. Tra i titoli che si possono vedere spiccano “Gli anni più belli”, “Green book”, “Il traditore”, “Arancia meccanica”, “I Goonies”, “Bad boys for life”, “Il richiamo della foresta”, “Wonder park” e “Ammen”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 27 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Richard Jewell” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Il traditore” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“1917” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Arancia meccanica” (ore 20:45);

“Shining Extended Edition” (ore 21:15);

“Il richiamo della foresta” (ore 18);

“Green book” (ore 20:30);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 17:45);

“I Goonies” (ore 19);

“Gli anni più belli” (ore 21:30);

“Spie sotto copertura” (ore 17);

“Interstellar” – Imax (ore 17:15 e 21);

“JoJo Rabbit” (ore 18:30);

“Ammen” (ore 19:30);

“Wonder park” (ore 17:30);

“Il traditore” (ore 20);

“Bad boys for life” (ore 21:45);

“The Grudge” (ore 22);

“Il Re Leone” (ore 18:15).

DRIVE-IN al piazzale mercato di Scanzorosciate

“Hotel Bau (ore 21:30).

MARTEDI’ 28 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Ritratto della giovane in fiamme” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Il traditore” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Dolittle” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Arancia meccanica” (ore 20:45);

“Il Re Leone” (ore 18:15);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 17:45);

“Il traditore” (ore 20);

“Interstellar” – Imax (ore 17:15 e 21);

“Gli anni più belli” (ore 21:30);

“I Goonies” (ore 19);

“JoJo Rabbit” (ore 18:30);

“Shining Extended Edition” (ore 21:15);

“Green book” (ore 20:30);

“The Grudge” (ore 22);

“Bad boys for life” (ore 21:45);

“Il richiamo della foresta” (ore 18);

“Ammen” (ore 19:30);

“Spie sotto copertura” (ore 17);

“Wonder park” (ore 17:30).

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Amarcord” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Joker” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Escher – Viaggio nell’infinito” (ore 21:30).

DRIVE-IN alla Celadina (Bergamo)

“La dea fortuna” (ore 21:30).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Arancia meccanica” (ore 20:45);

“Shining Extended Edition” (ore 21:15);

“Green book” (ore 20:30);

“Il traditore” (ore 20);

“Wonder park” (ore 17:30);

“Bad boys for life” (ore 21:45);

“JoJo Rabbit” (ore 18:30);

“Il Re Leone” (ore 18:15);

“Ammen” (ore 19:30);

“Spie sotto copertura” (ore 17);

“Interstellar” – Imax (ore 17:15 e 21);

“Il richiamo della foresta” (ore 18);

“The Grudge” (ore 22);

“Gli anni più belli” (ore 21:30);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 17:45);

“I Goonies” (ore 19).

– “Il traditore” (135min – Drammatico – Italia). Vendette e tradimenti girano intorno a Tommaso Buscetta, “boss dei due mondi”. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai “corleonesi” di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l’organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia.

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “1917” (110min – Drammatico – Gran Bretagna e Usa). Al culmine della Prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

– “Dolittle” (106min – Commedia – Usa). Sette anni dopo aver perso la moglie, l’eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell’Inghilterra vittoriana, si ritrova dietro le alte mura della sua abitazione con la sola compagnia dei suoi animali esotici. Quando la giovane regina si ammala gravemente, con riluttanza è costretto a salpare per un’epica avventura in un’isola leggendaria alla ricerca di una cura, ritrovando così il suo acume e il suo coraggio mentre si imbatte in vecchi avversari e scopre creature meravigliose. Lo accompagneranno nel viaggio un giovane assistente e un gruppo incredibile di amici animali.

– “Escher – Viaggio nell’infinito” (81min – Documentario – Olanda). Ricche ed inedite testimonianze offrono uno sguardo all’anima di Maurits Cornelis Escher, artista grafico olandese che amava considerarsi come uno scienziato. Escher ha ispirato tra gli anni Sessanta e Settanta molti musicisti e la sua arte continua oggi a essere un punto di riferimento per il mondo del disegno e del cinema contemporaneo.

– “La dea fortuna” (118min – Commedia – Italia). Alessandro e Arturo sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.

– “Richard Jewell” (129min – Drammatico – Usa). Durante le Olimpiadi di Atlanta nel 1996 esplode una bomba provocando la morte di una persona. A scongiurare una strage è l’operato di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che, scovando uno zaino sospetto, evacua l’area in cui si trova. Tuttavia, non passerà molto prima che i sospetti si concentrino su di lui, sconvolgendogli l’esistenza.

– “Ritratto della giovane in fiamme” (120min – Drammatico – Francia). 1770. Marianne, pittrice di talento, viene ingaggiata per fare il ritratto di Héloise, una giovane donna che ha da poco lasciato il convento per sposare l’uomo a lei destinato. Héloise tenta di resistere al suo destino, rifiutando di posare. Su indicazione della madre, Mariane dovrà dipingerla di nascosto, fingendo di essere la sua dama di compagnia. Le due donne iniziano a frequentarsi e tra loro scatta un amore travolgente e inaspettato.

– “Amarcord” (125min – Grottesco – Italia). A Borgo, nei primi anni ’30, l’adolescente Titta cresce subendo condizionamenti dentro e fuori l’ambito domestico. Suo padre Aurelio è un piccolo imprenditore edile, perennemente in discordia con la moglie Miranda. Zio Pataca vegeta alle spalle dei parenti; zio Teo è ricoverato in manicomio. Nella provinciale cittadina vivono anche Gradisca, una procace parrucchiera e Volpina, una ragazza un po’ scema e priva di freni inibitori.

– “Hotel Bau” (100min – Commedia – Usa). La sedicenne Andi e il suo fratellino Bruce sono due orfani in difficoltà: nella nuova casa dove sono ospitati i cani non sono accettati. E così il loro cucciolo, Friday, non ha più un posto dove stare. Ma i due sono intraprendenti e trovano una soluzione: si impadroniscono di un vecchio hotel abbandonato e lo trasformano pian piano in una pensione per cani, dando ospitalità ad alcuni randagi.

– “Arancia meccanica” (137min – Grottesco – Gran Bretagna). Londra, in un futuro indefinito: Alex, appassionato cultore della musica di Beethoven, è il capo di un quartetto di giovani teppisti abituati a commettere violenze di ogni tipo. Alla lunga, esasperati dal suo atteggiamento dispotico, i suoi compagni lo tramortiscono e lo lasciano nelle mani della polizia. Condannato e imprigionato, Alex si vede offrire una chance di libertà: in cambio, dovrà sottoporsi a una terapia sperimentale chiamata “cura Ludovico”…

– “Shining Extended Edition” (144min – Drammatico – Usa). Jack Torrance è uno scrittore in crisi in cerca dell’ispirazione perduta. Per trovarla e sbarcare il lunario accetta la proposta di rintanarsi con la famiglia per l’inverno all’interno di un gigantesco e lussuoso albergo, l’Overlook Hotel, solitario in mezzo alle Montagne Rocciose. L’albergo chiude per la stagione invernale e il compito di Jack sarà quello di custodirlo in attesa della riapertura. Nel frattempo, pensa Jack, lui potrà anche lavorare al suo nuovo romanzo. Con lui, la devota mogliettina Wendy e il figlioletto Danny, per nulla entusiasta della prospettiva. Nel colloquio con chi gli affida il lavoro, Jack viene messo a conoscenza che qualche anno prima proprio in quell’hotel è successo un tremendo fatto di sangue: un precedente custode era impazzito, forse per la solitudine, e aveva sterminato la propria famiglia con un’ascia prima di suicidarsi. Jack assicura che niente del genere potrà capitare a lui. All’albergo, il giorno della chiusura, Jack riceve le consegne e le istruzioni, Il posto è fantastico e tutto sembra perfetto. Ma Danny comincia a vedere strane cose e l’inverno all’Overlook Hotel sarà molto lungo.

– “Il richiamo della foresta” (105min – Avventura – Usa). Un cane addomesticato di nome Buck viene rubato dalla sua casa di Santa Clara, in California, e venduto a dei trasportatori di merci nello Yukon. Si ritroverà così a dover sopravvivere nella natura selvaggia e fredda dell’Alaska.

– “Green book” (130min – Biografico – Usa). La vera storia di Tony Lip, un buttafuori italo-americano che nel 1962 viene ingaggiato per portare Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi del mondo, da New York sino al profondo sud degli USA per un tour di concerti. Nell’epoca precedente all’affermazione dei diritti civili, l’afroamericano Shirley deve difendersi dal razzismo e dai pericoli a esso connessi. I due si ritroveranno a stringere un inaspettato legame, aprendo entrambi gli occhi sulla realtà e sul mondo in cui vivono.

– “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (103min – Animazione – Usa). Elsa possiede un dono, il potere di creare il ghiaccio e la neve. Ha imparato a controllare la propria magia soltanto recentemente e ha da poco rivelato i propri poteri al suo regno dopo averli nascosti per anni, temendo di essere perseguitata per la sua diversità. Pur essendo felicissima di poter finalmente accettare i propri poteri e stare con sua sorella Anna, i loro amici e gli abitanti di Arendelle, Elsa si sente inquieta perché percepisce un richiamo che nessun altro riesce a sentire, che le mostra frammenti del suo passato e che le promette risposte riguardo alla sua identità. Le risposte promesse dalla voce, però, minacciano il loro regno e tutto ciò che Elsa e Anna abbiano mai desiderato, compreso il legame tra di loro. Così, quando Elsa decide di affrontare un pericoloso viaggio attraverso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle, Anna è determinata ad accompagnare la sorella per stare al suo fianco e aiutarla a risolvere il mistero insieme a Kristoff, Olaf e Sven.

– “I Goonies” (111min – Avventura – Usa). Un gruppo di potenti sta comprando tutte le case del quartiere di Goon Docks con chiari intenti speculativi. Una banda di ragazzini del quartiere, i Goonies, cerca di opporsi, ma non sa neppure da che parte cominciare. Poi, una sera, rovistando in soffitta, i ragazzi scoprono un’ingiallita mappa spagnola che contiene indicazioni precise su come trovare un antico tesoro. La piccola banda penetra così in uno chalet abbandonato e da qui in un labirinto di grotte. I ragazzi però non sanno che il luogo è la base operativa segreta di una banda di ladri capeggiata da “Mamma Fratelli” e dai due suoi violenti figli. Dopo mille peripezie, trappole, fiumi sotterranei e vascelli pirati, i nostri eroi arriveranno al tesoro e salveranno il quartiere. Il film è una rivisitazione del film di pirati, fracassone e divertente, girato per i ragazzi ma con gusto cinefilo (il soggetto è di Spielberg, che è anche produttore, la sceneggiatura di Chris Columbus). Belle le scenografie sotterranee.

– “Gli anni più belli” (129min – Drammatico – Italia). Quattro ragazzi formano da adolescenti un forte legame d’amicizia negli anni Ottanta. Nell’arco di quarant’anni, prendono però strade diverse. Continuano così a perdersi e ritrovarsi fino a quando passioni e tradimenti rischiano di separarli in maniera definitiva.

– “Spie sotto copertura” (102min – Animazione – Usa). La super spia Lance Sterling e lo scienziato Walter Beckett sono quasi agli antipodi. Tanto il primo è disinvolto e affascinante, tanto il secondo è intelligente e arguto, doti che gli permettono di mettere a punto gli strepitosi gadget che il primo usa nelle sue epiche missioni. Quando gli eventi prendono una svolta inaspettata, i due devono fare affidamento l’uno sull’altro in maniera del tutto inedita per loro.

– “Interstellar” (169min – Fantascienza – Usa e Gran Bretagna). In un futuro prossimo la Terra è devastata da continue tempeste di sabbia e da una piaga che ha distrutto tutte le piantagioni di grano, lasciando però intatto il mais. Cooper (Matthew McConaughey) è un ex-astronauta della NASA che come tanti ha dovuto dedicarsi alla coltivazione del mais nella sua piccola azienda agricola dove vive insieme alla figlia Murph e al figlio Tom. Grazie a una serie di strane circostanze Cooper rientrerà in contatto con la Nasa, che sa che la piaga presto attaccherà le altre coltivazioni e che opera segretamente per tentare di trovare una soluzione all’imminente catastrofe planetaria. Inizierà così un’avventura che porterà Cooper in un viaggio interstellare attraverso un cunicolo spazio-temporale, alla ricerca di pianeti di altre galassie dove si spera che l’umanità possa trovare un ambiente dove salvarsi dall’estinzione e proseguire il proprio cammino evolutivo.

– “JoJo Rabbit” (108min – Commedia – Germania e Usa). Jojo, un bambino cresciuto dalla sola madre, ha come unico alleato il suo amico immaginario Adolf Hitler. Il suo ingenuo patriottismo viene però messo alla prova quando incontra una ragazzina che stravolge le sue convinzioni sul mondo, costringendolo ad affrontare le sue paure più grandi.

– “Ammen” (90min – Commedia – Italia). A Montecalvo, un piccolo e tranquillo paese di montagna, il parroco don Vincenzo in seguito a un incidente, inizia a rivelare tutti i segreti confessatigli dai parrocchiani.

– “Wonder park” (86min – Animazione – Usa). June, una ragazzina ottimista e fantasiosa, scopre un incredibile parco di divertimenti chiamato “il paese delle meraviglie” nascosto tra i boschi. Pieno di strane creature e animali divertenti, il parco è letteralmente sottosopra. June scoprirà presto che, essendo nato dalla sua immaginazione, il parco necessita del suo aiuto per essere salvato.

– “Bad boys for life” (123min – Azione – Usa). Marcus Burnett è diventato nonno e sta pensando al ritiro. Mike Lowery, invece, non ha alcuna intenzione di mollare la sua attività di detective. Le loro strade tornano a unirsi per via di una loro vecchia conoscenza, determinata a tutto per vendicarsi.

– “The Grudge” (94min – Horror – Usa e Canada). Una casa è il regno di uno spirito vendicativo che perseguita tutti coloro che vi entrano fino a condurli a morte violenta.

– “Il re Leone” (118min – Animazione – Usa). Creduto responsabile della morte del padre, il re Mufasa, il leoncino Simba viene allontanato dal regno dei leoni dalle macchinazioni del malvagio zio Scar. Tornerà tempo dopo per riprendersi il posto che gli spetta.

