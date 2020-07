Da “Gli anni amari” a “La volta buona”: al cinema in settimana

È ampia la scelta dei film proposti dai cinema bergamaschi in settimana. Fra i titoli spiccano “La volta buona”, “Interstellar”, “Ammen”, “Il delitto Mattarella”, “Gli anni amari”, “A casa tutti bene”, “The Grudge”, “Joker” e “Bad boys for life”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana..

LUNEDI’ 13 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“JoJo Rabbit” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Matthias & Maxime” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Richard Jewell” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il delitto Mattarella” (ore 22:15);

“Interstellar” – Imax (ore 17:45 e 21:30);

“Ammen” (ore 20);

“La volta buona” (ore 20:30);

“Gli anni amari” (ore 19);

“Joker” (ore 21);

“I Goonies” (ore 17:15 e 19:30);

“The Grudge” (ore 22);

“A casa tutti bene” (ore 21:45);

“Bad boys for life” (ore 18:15 e 21:15);

“Coco” (ore 17:30);

“L’eroe” (ore 22:30);

“Black panther” (ore 18:30);

“La famiglia Addams” (ore 17).

MARTEDI’ 14 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Figli” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Entierra extrana” – nell’ambito della rassegna “Mondovisioni” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Arctic – Un’avventura glaciale” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“La volta buona” (ore 20:30);

“Gli anni amari” (ore 19);

“Ammen” (ore 20);

“Interstellar” – Imax (ore 17:45 e 21:30);

“Il delitto Mattarella” (ore 22:15);

“A casa tutti bene” (ore 21:45);

“Black panther” (ore 18:30);

“Coco” (ore 17:30);

“Joker” (ore 21);

“La famiglia Addams” (ore 17);

“The Grudge” (ore 22);

“Bad boys for life” (ore 18:15 e 21:15);

“I Goonies” (ore 17:15 e 19:30);

“L’eroe” (ore 22:30).

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Cléo dalle 5 alle 7” (ore 21:30).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Cena con delitto – Knives out” (ore 21:30).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici nel week-end.

– “Matthias & Maxime” (119min – Drammatico – Canada). Due amici di infanzia si baciano per le esigenze di un cortometraggio amatoriale. Il bacio, apparentemente innocuo, insinua dubbi ricorrenti nei due ragazzi, portandoli a confrontarsi con le loro preferenze, sconvolgendo l’equilibrio della loro cerchia sociale e rimettendo in discussione le loro vite.

– “En tierra extrana” (72min – Documentario – Spagna). Dall’inizio della crisi economica ben 700 mila spagnoli sono stati costretti a lasciare il Paese per trovare lavoro e condizioni di vita migliori all’estero. Gloria, originaria di Almeria, è una di loro: insegnante fuori ruolo e commessa in un negozio di fiori di Edimburgo da due anni, ha deciso di passare all’azione insieme a un collettivo di cui fa parte per esprimere la frustrazione in cui vivono circa 20 mila spagnoli in Scozia e far sentire le loro voci.

– “Cena con delitto – Knives out” (130min – Giallo – Usa). Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla disfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

– “Richard Jewell” (129min – Drammatico – Usa). Durante le Olimpiadi di Atlanta nel 1996 esplode una bomba provocando la morte di una persona. A scongiurare una strage è l’operato di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che, scovando uno zaino sospetto, evacua l’area in cui si trova. Tuttavia, non passerà molto prima che i sospetti si concentrino su di lui, sconvolgendogli l’esistenza.

– “Arctic – Un’avventura glaciale” (93min – Animazione – Canada). Swifty, una volpe artica, lavora nella gestione della corrispondenza del Polo Nord ma sogna un giorno di divenire un Top Dog, uno dei corrieri husky considerati al pari di una celebrità. Per dimostrarsi degno di tale qualifica, Swifty prende il comando di una delle slitte per consegnare un misterioso pacco in una altrettanto misteriosa località. Ha modo così di imbattersi in una fortezza segreta, dove si ritrova faccia a faccia con il malefico Doc Walrus, che comanda un esercito di scagnozzi stranamente educati. Scoprendo le intenzioni di questi di far sciogliere le calotte polari per inondare il mondo e prenderne possesso, Swifty arruola i suoi amici per scongiurare il pericolo.

– “JoJo Rabbit” (108min – Commedia – Germania e Usa). Jojo, un bambino cresciuto dalla sola madre, ha come unico alleato il suo amico immaginario Adolf Hitler. Il suo ingenuo patriottismo viene però messo alla prova quando incontra una ragazzina che stravolge le sue convinzioni sul mondo, costringendolo ad affrontare le sue paure più grandi.

– “Figli” (97min – Commedia – Italia). Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Tutto perfetto fino a quando l’arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l’imprevedibile. Nonni stravaganti, amici sull’orlo di una crisi di nervi e improbabili baby-sitter non saranno loro di aiuto. Tra attimi di felicita? e situazioni di sconforto, Sara e Nicola riusciranno a resistere e a rimanere insieme?

– “Cléo dalle 5 alle 7” (85min – Drammatico – Francia e Italia). Una cantante aspetta un referto, sicura di essere molto malata. D’un tratto, nella sua vita di ragazza egoista e viziata, s’insinua una nuova emozione che le apre gli occhi: la paura della morte. Quel giorno nota anche lei parecchie cose, alle quali non aveva badato prima.

– “Il delitto Mattarella” (97min – Drammatico – Italia). 6 gennaio 1980. Il Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella si sta recando a Messa con la sua famiglia. Un giovane si avvicina al finestrino dell’auto e spara a sangue freddo a Piersanti e lo uccide. Pur nel disorientamento del momento con una serie di depistaggi verso il terrorismo di sinistra, il delitto apparve anomalo per le sue modalità. Il giovane Sostituto Procuratore di turno, quel giorno dell’Epifania, sarà Pietro Grasso, futuro Procuratore Antimafia e Presidente del Senato. Le indagini saranno proseguite dal Giudice Istruttore Giovanni Falcone, che scoverà pericolose relazioni tra Mafia, Politica, Nar e neofascisti, banda della Magliana, Gladio e Servizi Segreti.

– “Interstellar” (169min – Fantascienza – Usa e Gran Bretagna). In un futuro prossimo la Terra è devastata da continue tempeste di sabbia e da una piaga che ha distrutto tutte le piantagioni di grano, lasciando però intatto il mais. Cooper (Matthew McConaughey) è un ex-astronauta della Nasa che come tanti ha dovuto dedicarsi alla coltivazione del mais nella sua piccola azienda agricola dove vive insieme alla figlia Murph e al figlio Tom. Grazie a una serie di strane circostanze Cooper rientrerà in contatto con la Nasa, che sa che la piaga presto attaccherà le altre coltivazioni e che opera segretamente per tentare di trovare una soluzione all’imminente catastrofe planetaria. Inizierà così un’avventura che porterà Cooper in un viaggio interstellare attraverso un cunicolo spazio-temporale, alla ricerca di pianeti di altre galassie dove si spera che l’umanità possa trovare un ambiente dove salvarsi dall’estinzione e proseguire il proprio cammino evolutivo.

– “Ammen” (90min – Commedia – Italia). A Montecarlo … uhm cioè scusate volevo dire Montecalvo, un piccolo paese tranquillo di Montagna, il mio parroco don Maurizio Mattioli, in seguito ad un incidente, ha iniziato a rivelare tutti i segreti confessati dai parrocchiani…

– “La volta buona” (95min – Drammatico – Italia). Bartolomeo ha sessant’anni e una carriera da procuratore sportivo alle spalle. La vita non è stata troppo generosa con lui, il vizio del gioco gli ha fatto perdere soldi e famiglia e ora si arrangia come può, passando le giornate nei campetti di periferia in cerca del nuovo Messi, ma la fortuna non è certo dalla sua parte. Sempre in lotta per restare a galla, riceve un giorno una telefonata, un piccolo segno del destino, e questa è la volta buona: in Uruguay c’è un giovanissimo fenomeno, Pablito, che deve assolutamente venire in Italia e sfondare nel mondo del calcio. L’incontro tra Bartolomeo e Pablito metterà a confronto due realtà, due storie e due disperazioni diverse ma simili.

– “Gli anni amari” (112min – Biografico – Italia). Alcuni momenti della vita personale e pubblica di Mario Mieli (Nicola Di Benedetto). Nato nel 1952 a Milano e morto tragicamente suicida nel 1983, prima dei trentun anni, Mario fu intellettuale, scrittore, attivista, performer, provocatore, ma soprattutto pensatore e innovatore dimenticato. Figlio di genitori benestanti e penultimo di sette figli, tra cui Giulio (Lorenzo Balducci), vive una vita intera in conflitto con il padre Walter (Antonio Catania) e la madre Liderica (Sandra Ceccarelli).

– “Joker” (122min – Azione – Usa). Arthur Fleck vive con l’anziana madre in un palazzone fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da clown, in attesa di avere il giusto materiale per realizzare il desiderio di fare il comico. La sua vita, però, è una tragedia: ignorato, calpestato, bullizzato, preso in giro da da chiunque, ha sviluppato un tic nervoso che lo fa ridere a sproposito incontrollabilmente, rendendolo inquietante e allontanando ulteriormente da lui ogni possibile relazione sociale. Ma un giorno Arthur non ce la fa più e reagisce violentemente, pistola alla mano. Mentre la polizia di Gotham City dà la caccia al clown killer, la popolazione lo elegge a eroe metropolitano, simbolo della rivolta degli oppressi contro l’arroganza dei ricchi.

– “I Goonies” (111min – Avventura – Usa). Un gruppo di potenti sta comprando tutte le case del quartiere di Goon Docks con chiari intenti speculativi. Una banda di ragazzini del quartiere, i Goonies, cerca di opporsi, ma non sa neppure da che parte cominciare. Poi, una sera, rovistando in soffitta, i ragazzi scoprono un’ingiallita mappa spagnola che contiene indicazioni precise su come trovare un antico tesoro. La piccola banda penetra così in uno chalet abbandonato e da qui in un labirinto di grotte. I ragazzi però non sanno che il luogo è la base operativa segreta di una banda di ladri capeggiata da “Mamma Fratelli” e dai due suoi violenti figli. Dopo mille peripezie, trappole, fiumi sotterranei e vascelli pirati, i nostri eroi arriveranno al tesoro e salveranno il quartiere. Il film è una rivisitazione del film di pirati, fracassone e divertente, girato per i ragazzi ma con gusto cinefilo (il soggetto è di Spielberg, che è anche produttore, la sceneggiatura di Chris Columbus). Belle le scenografie sotterranee.

– “The Grudge” (94min – Horror – Usa e Canada). Una casa è il regno di uno spirito vendicativo che perseguita tutti coloro che vi entrano fino a condurli a morte violenta.

– “A casa tutti bene” (105min – Commedia – Italia). Un’improvvisa tempesta blocca su una piccola isola una famiglia riunita per festeggiare le nozze d’oro dei due anziani genitori, Pietro e Alba. I tanti parenti sono costretti a convivere sotto lo stesso tetto per due giorni e due notti, senza una via di fuga. E la tempesta che tormenta l’isola finisce inevitabilmente per agitare anche gli animi di tutti. Le vite di fratelli, cugini e nipoti ineluttabilmente si intrecciano, sospese tra un passato che ripropone antichi dissapori mai dimenticati, un presente che riaccende conflitti non del tutto risolti e un futuro che si profila per tutti incerto. L’isola si trasforma in un labirinto di passioni. Ognuno si trova a fare i conti con la propria personale situazione, sentimentale, familiare o professionale.

– “Bad boys for life” (123min – Azione – Usa). Marcus Burnett è diventato nonno e sta pensando al ritiro. Mike Lowery, invece, non ha alcuna intenzione di mollare la sua attività di detective. Le loro strade tornano a unirsi per via di una loro vecchia conoscenza, determinata a tutto per vendicarsi.

– “Coco” (109min – Animazione – Usa). Sebbene la sua famiglia da generazioni sia contraria alla musica a causa di una sorta di maledizione, Miguel sogna di divenire un musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz. Nel tentativo di dimostrare il suo talento, il piccolo Miguel si ritrova nella colorata Terra dell’Aldilà in seguito a una misteriosa catena di eventi. Avrà modo così di incontrare diversi antenati deceduti, come la bisnonna Imelda e l’affascinante imbroglione Hector. Con quest’ultimo, poi, partirà alla volta di uno straordinario viaggio allo scopo di trovare Ernesto, guadagnarsi la benedizione della famiglia e tornare al Mondo dei Vivi prima che sia troppo tardi.

– “L’eroe” (80min – Drammatico – Italia). Giorgio è un mediocre ma ambizioso giornalista trentenne. La sua vita cambia bruscamente quando il direttore del giornale decide di trasferirlo in una redazione di provincia. Proprio quando crede di aver trovato la sua nuova dimensione di vita, il direttore del giornale annuncia a Giorgio il suo licenziamento. Solo lo scioccante rapimento per mano di ignoti del nipote del più importante imprenditore locale restituirà a Giorgio il suo lavoro di corrispondente.

– “Black panther” (134min – Supereroi – Usa). Re T’Challa, l’eroe noto come Black Panther, ritorna a casa nella tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per servire il suo Paese come nuovo leader. Tuttavia, scopre presto che, per proteggere il trono ed evitare una guerra civile, deve cercare il sostegno di Everett K. Ross, agente della Cia, e dei membri del Dora Milaje, le forze speciali wakanadesi.

– ”La famiglia Addams” (87min – Animazione – Usa e Gran Bretagna). Gli Addams – Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Fester, Lurch, Mano e Nonna – sono un’eccentrica famiglia dai gusti molto strani. Si ritroveranno presto ad affrontare un avido presentatore di reality show e a dare nel frattempo una delle loro grandiose feste nell’oscuro castello, insieme ai loro amici e parenti.

Paolo Ghisleni