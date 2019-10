Da “Gemini Man” a “The hole – L’abisso”: al cinema in settimana

È ricca di proposte la programmazione dei cinema. Tra i film che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Gemini Man” con Will Smith, “The hole – L’abisso”, “Brave ragazze” e “Non succede, ma se succede…”.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “A spasso col panda”, “C’era una volta a… Hollywood”, “Il piccolo yeti”, “Joker” e “Tuttapposto”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 14 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Io, Leonardo” (ore 21);

“Vivere” (ore 21);

“Pepe Mujica, una vita suprema” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Brave ragazze” (ore 21);

“Gemini Man” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il piccolo yeti (ore 19);

“Tuttapposto” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);

“Blinded by the light” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Antropocene – L’epoca umana” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Homo Botanicus” – Ingresso gratuito; proiezione proposta nell’ambito di “BergamoScienza” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Tara Mira” (ore 14:05 e 19:20);

“Brave ragazze” (ore 20:25 e 22:40);

“Finchè morte non ci separi” – ingresso a 6 euro (ore 22:25);

“Non succede, ma se succede…” (ore 13:45, 17:15 e 19:30);

“A spasso col panda” (ore 15 e 17:30);

“Grandi bugie tra amici” – ingresso a 5 euro (ore 15:20, 18:15 e 21:15);

“Gemini Man” (ore 14:30, 15:30, 17:50, 18:30, 20, 21:15 e 22:30);

“Weathering with you” (ore 17:30 e 21);

“The hole – L’abisso” (ore 15:40, 18:20, 20:35 e 23);

“Rambo V – Last blood” (ore 20:10 e 22:50);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14:45);

“Dora e la città perduta” (ore 14:10 e 16:50);

“Il piccolo yeti” (ore 14 e 16:30);

“Il re leone” (ore 15:10 e 17:20);

“It – Capitolo due” (ore 22);

“Tuttapposto” (ore 22:35);

“Ad Astra” (ore 17:10 e 22:20);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:20, 18:10 e 21:30);

“Yesterday” (ore 19:50);

“Joker” – Imax (ore 15:15, 18 e 21);

“Joker” (ore 14:15, 17, 19:45, 20:15 e 22:45).

UCI CINEMAS a Curno

“A spasso col panda” (ore 17:30);

“Weathering with you” (ore 21);

“Gemini Man” (ore 17:15, 20, 21:20 e 22:20);

“Non succede, ma se succede…” (ore 17:40 e 19:30);

“Brave ragazze” (ore 16:45 e 19);

“The hole – L’abisso” (ore 22:50);

“Finchè morte non ci separi” – ingresso a 6 euro (ore 22);

“Rambo V – Last blood” (ore 23);

“Dora e la città perduta” (ore 16:55);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:30);

“Ad Astra” (ore 19:20);

“Joker” (ore 17, 19:15, 20:20 e 22:45);

“Io, Leonardo” (ore 16:55);

“Il piccolo yeti” (ore 17:10).

CINESTAR a Cortenuova

“A spasso col panda” (ore 18:20);

“Brave ragazze (ore 18.30 e 21:10);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 20:45);

“Gemini Man” (ore 18:40 e 21:10);

“The hole – L’abisso” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 18.25);

“Joker” (ore 18:30, 20:35 e 21:10);

“Non succede, ma se succede” (ore 18.30 e 21);

“Tuttapposto” (ore 18:40).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 21:15);

“Brave ragazze” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 21:15);

“Gemini Man” (ore 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Il piccolo yeti” (ore 21).

MARTEDI’ 15 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Apocalypse now – Final cut” (ore 20:30);

“Pepe Mujica, una vita suprema” (ore 21);

“Io, Leonardo” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Brave ragazze” (ore 21);

“Gemini Man” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Tuttapposto” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Le verità” (ore 21);

“Sir – Cenerentola a Mumbai” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Dolor y Gloria” (ore 16);

“Antropocene – L’epoca umana” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Gemini Man” (ore 14:30, 15:30, 17:50, 18:30, 20, 21:15 e 22:30);

“The hole – L’abisso” (ore 15:40, 18:20, 20:35 e 23);

“Tara Mira” (ore 14:05 e 19:20);

“Brave ragazze” (ore 15:10, 20:25 e 22:40);

“Non succede, ma se succede…” (ore 13:45, 17:15 e 19:30);

“A spasso col panda” (ore 15 e 17:30);

“Weathering with you” (ore 17:30 e 21);

“Joker” – Imax (ore 15:15, 18 e 21);

“Joker” (ore 14:15, 17, 19:45, 20:15 e 22:45);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:20, 18:10, 21:30 e 22:25);

“Yesterday” (ore 19:50);

“Il re leone” – ingresso a 3,50 euro (ore 15:15, 17:20, 18:15 e 21:15);

“Ad Astra” (ore 17:10 e 22:20);

“Rambo V – Last blood” (ore 20:10 e 22:50);

“Dora e la città perduta” (ore 14:10 e 16:50);

“It – Capitolo due” (ore 22);

” Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14:45);

“Tuttapposto” (ore 22:35);

“Il piccolo yeti” (ore 14 e 16:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Weathering with you” (ore 21);

“Gemini Man” (ore 17:15, 20, 21:20 e 22:20);

“A spasso col panda” (ore 17:30);

“Brave ragazze” (ore 16:45, 19 e 22:30);

“The hole – L’abisso” (ore 22:50);

“Non succede, ma se succede…” (ore 17:40 e 19:30);

“Il piccolo yeti” (ore 17:10);

“Dora e la città perduta” (ore 16:55);

“Rambo V – Last blood” (ore 23);

“Joker” (ore 17, 19:45, 20:20 e 22:45);

“Ad Astra” (ore 19:20);

“Io, Leonardo” (ore 16:55);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:30);

“Il re leone” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:30 e 21:40).

CINESTAR a Cortenuova

“A spasso col panda” (ore 18:20);

“Brave ragazze (ore 18.30 e 21:10);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 20:45);

“Gemini Man” (ore 18:40 e 21:10);

“The hole – L’abisso” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 18.25);

“Joker” (ore 18:30, 20:35 e 21:10);

“Non succede, ma se succede” (ore 18.30 e 21);

“Tuttapposto” (ore 18:40).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 21:15);

“Brave ragazze” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 21:15);

“Gemini Man” (ore 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Cafarnao, caos e miracoli” (ore 21).

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Apocalypse now – Final cut” (ore 20:30);

“Io, Leonardo” (ore 21);

“Yesterday” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Brave ragazze” (ore 21);

“Gemini Man” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il traditore” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 21);

“Il traditore” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Dolor y Gloria” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Lou von Salomé” (ore 17);

“Luna italiana” – Ingresso gratuito; proiezione nell’ambito di “BergamoScienza” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“The hole – L’abisso” (ore 15:40, 18:20, 20:35 e 23);

“Tara Mira” (ore14:05 e 19:20);

“Weathering with you” (ore 17:30 e 21);

“Non succede, ma se succede…” (ore 13:45, 17:15, 19:30 e 22:20);

“Gemini Man” (ore 14:30, 15:30, 17:50, 18:30, 20, 21:15 e 22:30);

“Brave ragazze” (ore 13:30, 20:25 e 22:40);

“Gemini Man” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19);

“A spasso col panda” (ore 15 e 17:30);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14:45);

“Io, Leonardo” (ore 16:15);

“Yesterday” (ore 19:50);

“Dora e la città perduta” (ore 14:10 e 16:50);

“Il re leone” (ore 15:10 e 17:20);

“Rambo V – Last blood” (ore 20:10 e 22:50);

“Ad Astra” (ore 17:10 e 21:50);

“Joker” (ore 14:15, 17, 19:45, 20:15 e 22:45);

“Joker” – Imax (ore 15:15, 18 e 21);

“It – Capitolo due” (ore 22);

“Tuttapposto” (ore 22:35);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:20, 18:10, 21:30 e 22:25);

“Il piccolo yeti” (ore 14 e 16:30).

UCI CINEMAS a Curno

“The hole – L’abisso” (ore 20:40 e 22:50);

“Weathering with you” (ore 18 e 21);

“Non succede, ma se succede…” (ore 17:40, 19:30 e 22:30);

“Gemini Man” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19);

“Gemini Man” (ore 17:15, 20, 21:20 e 22:20);

“A spasso col panda” (ore 17:30);

“Brave ragazze” (ore 16:40, 20:20 e 21:50);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:30);

“Il piccolo yeti” (ore 16:50 e 19);

“Io, Leonardo” (ore 16:55);

” Joker” (ore 17, 19:45 e 22:45);

“Dora e la città perduta” (ore 17:50);

“Rambo V – Last blood” (ore 23);

“Ad Astra” (ore 19:05).

CINESTAR a Cortenuova

“A spasso col panda” (ore 18:20);

“Brave ragazze (ore 18.30 e 21:10);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 20:45);

“Gemini Man” (ore 18:40 e 21:10);

“The hole – L’abisso” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 18.25);

“Joker” (ore 18:30, 20:35 e 21:10);

“Non succede, ma se succede” (ore 18.30 e 21);

“Tuttapposto” (ore 18:40).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 21:15);

“Brave ragazze” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 21:15);

“Gemini Man” (ore 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Quel giorno d’estate” – cineforum (ore 20:45).

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “Blinded by the light” (114min – Drammatico – Gran Bretagna). Nel 1987, mentre la Gran Bretagna è alle prese con l’austerità del governo Thatcher, il sedicenne Javed, di origini pakistane, impara a vivere, a capire la sua famiglia e a trovare la propria voce attraverso la musica di Bruce Springsteen.

– “Antropocene – L’epoca umana” (87min – Documentario – Canada). Un gruppo internazionale di scienziati, dopo quasi dieci anni di ricerca, sostiene che l’epoca olocenica sulla Terra ha lasciato spazio all’epoca antropocenica a metà del XX secolo, come dimostrano i cambiamenti profondi e duraturi operati dall’uomo sul pianeta. Dalle pareti di cemento in Cina fino alle devastazioni della grande barriera corallina in Australia, passando per i surreali stagni di evaporazione del litio in Atacama, si viaggia in tutto il mondo per evidenziare (anche in maniera critica e provocatoria) la teoria degli studiosi.

– “Homo Botanicus” (88min – Documentario – Colombia e Francia). Il botanico Julio Betancur e il giovane allievo Cristian Castro si immergono in un verde tropicale, rigoglioso, che sembra voler inglobare i suoi visitatori. La loro è un’impresa scientifica dove liane, piante e alberi che ospitano tra i propri rami una ricca flora, come le orchidee, si offrono allo sguardo attento e innamorato dei due uomini.

– “Le verità” (106min – Drammatico Francia e Giappone). Fabienne è una diva del cinema francese che è circondata da uomini che la amano e la ammirano, dall’ex marito al suo agente. Quando pubblica le sue memorie, la figlia Lumir (trasferitasi negli Stati Uniti per scappare dall’opprimente madre) torna in Francia con la sua famiglia. L’incontro tra le due donne è destinato a trasformarsi presto in scontro: emergeranno verità mai raccontate, si sistemeranno conti lasciati in sospeso e si confesseranno amore e risentimenti.

– “Sir – Cenerentola a Mumbai” (96min – Drammatico – India e Francia). A Mumbai, Ratna, una giovane vedova proveniente dalla campagna, lavora come domestica in casa di Ashwin, un figlio di buona famiglia il cui matrimonio è stato appena annullato. Mentre cerca di riprendersi da quanto gli è accaduto, Ashwin inizia a innamorarsi di Ratna ma i suoi nuovi sentimenti potrebbero non rispondere a ciò che dettano le convenzioni sulle loro diverse posizioni nella scala sociale.

– “Dolor y Gloria” (108min – Commedia – Spagna). Salvador, un regista in declino, ripercorre le sue relazioni, alcune fisiche e altre ricordate, dopo decenni. I primi amori, i secondi amori, la madre, la mortalità, qualche attore con cui ha lavorato, gli anni Settanta, gli anni Ottanta e il presente, ma anche il vuoto e l’impossibilità di continuare a girare e lavorare segnano i suoi giorni.

– “Lon von Salomé” ( 113min – Biografico – Germania e Austria). Nata nel 1861 a San Pietroburgo, la giovane Lou si rende presto conto di non poter essere trattata alla pari dagli uomini. Determinata e cocciuta, contro la volontà della madre, si occupa di filosofia, scrive poesie e frequenta i circoli intellettuali, conoscendo lungo la sua strada i filosofi Paul Rée e Friedrich Nietzsche prima di innamorarsi dell’allora sconosciuto scrittore Rainer Maria Rilke. A cinquant’anni, poi, conosce Sigmund Freud, i cui studi la influenzano tanto quanto lei influenza il padre della psicanalisi. Nel 1933, con il nazismo in ascesa, Lou vive con il giovane germanista Ernst Pfeiffer quando passa in rassegna la sua intera esistenza.

– “Quel giorno d’estate” (107min – Drammatico Francia). David, che sopravvive facendo i lavori più disparati, incontra Lena, che si è appena trasferita a Parigi, e se ne innamora. Subito dopo, però, la sua esistenza viene sconvolta dall’improvvisa morte di sua sorella. Al di là dello shock e della sofferenza, David si ritroverà da solo a prendersi cura della piccola nipote Amanda.

– “Luna italiana” (52min – Documentario Italia). Alle origini del cinema, visioni fantastiche e anticipazioni fiabesche. La luna si avvicina, ha occhi naso bocca: nasconde creature e piante, strane per forma e comportamento. Paludati scienziati la raggiungono: il sogno si avvicina. Rocco Petrone fu il direttore del lancio dell’Apollo 11 da Cape Kennedy il 16 luglio 1969: l’uomo del “go” alla missione che avrebbe portato i primi uomini sulla Luna. Figlio di contadini lucani che avevano cercato fortuna in America, era nato a Amsterdam, New York, nel 1926. Voluto alla Nasa da von Braun, lavorò alla costruzione del Saturno V e della mitica rampa di lancio 39 da cui partirono gli astronauti verso la Luna. Poi fu promosso direttore del programma Apollo e, al culmine della carriera, divenne il numero tre della Nasa.

– “Il piccolo yeti” (92min – Animazione – Usa e Cina). Quando un gruppo di birichini amici incontra sulla sua strada un giovane Yeti, ha inizio un’epica avventura di oltre 3 mila miglia, dalle strade di Shanghai alle montagne dell’Himalaya, che avrà come obiettivo quello di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra.

– “Cafarnao, caos e miracoli” (120min – Drammatico – Libano). Zain, un dodicenne, si ribella contro la vita che gli è stata imposta e avvia una causa legale contro i suoi genitori per averlo messo al mondo. Sta così reclamando dignità per se stesso e per tutti coloro che sono stati privati dei diritti più elementari.

– “A spasso col panda” (75min – Animazione – Russia). Una sbadata cicogna consegna per errore un panda alla porta sbagliata. Un orso, un alce, una tigre e un coniglia si imbarcheranno in un’avventura ardua ma piena di divertimento attraverso la natura selvaggia per riportare il piccolo alla sua legittima famiglia.

– “Brave ragazze” (104min – Commedia – Italia). A Gaeta, primi anni Ottanta. Quattro donne in crisi provano a cambiare il corso delle loro vite armate di bigodini e pistole. Anna (Ambra Angiolini) è una ragazza madre, due figli da mantenere e nessun lavoro stabile. Maria (Serena Rossi) è una timida devota alla Vergine, vittima di un marito violento. Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D’Amico), sorelle di indole opposta, sognano un futuro migliore, lontano. Col coraggio di chi ha poco da perdere, decidono di travestirsi da uomini e svaligiare insieme la banca del paese. Ma è solo l’inizio di una serie di azioni spericolate, su cui è chiamato ad indagare il commissario Morandi (Luca Argentero), un vortice destinato a stravolgere per sempre il destino di quattro “brave ragazze”.

– “C’era una volta a… Hollywood” (165min – Drammatico – Usa). Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per affermarsi nell’industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson.

– “Gemini Man” (116min – Azione – Usa). Un assassino di professione diviene l’obiettivo di un misterioso outsider, che lo perseguita e desidera farlo fuori. Scoprirà suo malgrado che si tratta di una versione più giovane di se stesso.

– “The hole – L’abisso” (90min – Horror – Irlanda). Sarah sta costruendo una nuova vita con suo figlio ai margini di una piccola cittadina rurale. Un incontro terrificante con un vicino misterioso frantuma la sua già fragile anima, gettandola in una spirale paranoica sempre più disturbante. Dovrà scoprire se i cambiamenti inquietanti del suo bambino sono collegati a una minuscola buca nella foresta che confina con la loro casa.

– “Non succede, ma se succede…” (120min – Commedia – Usa). Fred Flarsky, un giornalista disoccupato colpito dalla sua stessa sfortuna, si sforza di riconquistare quella che una volta era la sua babysitter, che sembra divenuta una delle donne più potenti e irraggiungibili del pianeta.

– “Tuttapposto” (90min – Commedia – Italia). Roberto è uno studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti, e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto, è anche il magnifico Rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un’app per smartphone denominata “Tuttapposto” che valuta l’operato dei professori. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.

– “Apocalypse now – Final cut” (147min – Guerra – Usa). Kurtz, colonnello dell’esercito statunitense in Vietnam è uscito dai ranghi, ha sconfinato in Cambogia con i suoi uomini e ha costituito una sorta di impero personale dove combatte una sua feroce guerra privata. Al capitano Willard è affidata la missione di raggiungere Kurtz nel suo territorio e di eliminarlo. Sarà un viaggio terribile, punteggiato di insidie e, ancor più, avvelenato da molteplici orrori. Coppola traspone “Cuore di tenebra” di Joseph Conrad nell’intricato, immondo verminaio della guerra del Vietnam, realizzando un formidabile film bellico che è, anche e soprattutto, un percorso sconvolgente nei torbidi abissi della coscienza umana.

– “Pepe mujica – Una vita suprema” (74min – Documentario – Argentina, Uruguay e Serbia). Il regista serbo Emir Kusturica offre un ritratto a tutto tondo di José Pepe Mujica, ex presidente dell’Uruguay. Prendendo parte alla vita pubblica e privata di Mujica, ha modo di registrarne conversazioni, viaggi, visite e gli ultimi giorni alla presidenza, compreso il suo addio alla sede del governo. Ne viene fuori l’immagine di un uomo che ha tentato di tradurre in ideologia e politica i suoi pensieri semplici e austeri sul presente, sui cambiamenti globali, sulla sostenibilità, sulla militanza e persino sull’amore.

– “Vivere” (130min – Commedia – Italia). In una periferia decorosa di villette a schiera vive la famiglia Attorre: Luca (Adriano Giannini), giornalista free-lance molto free, confezionatore di articoli di colore che piazza a stento sui giornali; Susi (Micaela Ramazzotti), ballerina piegata a insegnare danza a signore sovrappeso; e Lucilla, la bimba seienne quieta e immaginifica ma affetta da asma bronchiale severa. Dentro una Roma magnifica e incomprensibile, stratificata, materna e matrigna, casca nel mezzo Mary Ann (Roisin O’Donovan), irlandese e studentessa di storia dell’arte, ragazza alla pari per la piccola Lucilla. Per lei si prospetterà un anno di permanenza in Italia e in casa Attorre denso di legami leciti e illeciti, di amicizia e d’amore.

– “Yesterday” (112min – Sentimentale – Gran Bretagna). Jack Malik vorrebbe trovare il successo come cantautore nella sua piccola città sulla costa ma i suoi sogni di fama sembrano svanire lentamente, nonostante l’appoggio e il sostegno della migliore amica Ellie. Dopo uno strano incidente d’autobus durante un misterioso blackout globale, jack si risveglia e scopre che i Beatles non sono mai esistiti. Decidendo di suonare le loro canzoni in un mondo che non le ha mai ascoltate (e con l’aiuto di Debra, agente dalla tempra di ferro), Jack trova il successo ma rischia di perdere per sempre Ellie, l’unica persona che ha sempre creduto in lui.

– “Io, Leonardo” (90min – Documentario – Italia). Leonardo da Vinci è una delle figure più geniali che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto “il quadro più famoso al mondo”, la Gioconda. Si va alla scoperta dell’uomo, del pittore, dello scienziato e dell’inventore, attraverso un viaggio unico nella mente di Leonardo, una delle figure più geniali che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto.

– “Finchè morte non ci separi” (95min – Thriller – Usa). Grace, una neo sposa, si unisce alla ricca ed eccentrica famiglia del marito per prendere parte a una tradizione secolare. Pian piano, il gioco scelto si trasformerà in letale lotta per la sopravvivenza.

– “Grandi bugie tra amici” (130min – Commedia – Francia). Un gruppo di amici che da tempo non si vedono si ritrovano in occasione della festa di compleanno a sorpresa organizzata per Max. Non tutto però andrà per il verso giusto: le piccole bugie saranno sempre in agguato e i rapporti ne risentiranno.

– “Weathering with you” (111min – Animazione – Giappone). Appena arrivato a Tokyo, un liceale si imbatte in una coetanea che, a causa di strane circostanze, può controllare le condizioni climatiche.

– “Rambo V – Last blood” (100min – Azione – Usa, Messico e Spagna). La nipote di John Rambo viene rapita. Veterano di guerra, Rambo è costretto ad attraversare i confini tra Stati Uniti e Messico per salvarla e riportarla a casa. Durante le sue ricerche, dovrà affrontare uno dei più spietati cartelli messicani, invischiato nel commercio sessuale di ragazze.

– “Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (87min – Animazione – Usa, Gran Bretagna e Francia). Strani bagliori sovrastano la tranquilla cittadina di Mossingham e annunciano l’arrivo di un misterioso visitatore proveniente dalla galassia più lontana. Nella vicina Fattoria Mossy Bottom, Shaun ha altre cose per la testa dato che i suoi piani dispettosi vengono continuamente rovinati da un esasperato Bitzer. Quando un misterioso piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l’occasione di vivere una nuova e incredibile avventura. Insieme ai suoi amici di sempre, la simpaticissima pecora si lancerà, così, in un’emozionante missione per aiutare la strana creaturina a tornare a casa, mentre una losca agenzia governativa inizierà a starle alle calcagna. Riuscirà Shaun ad evitare il Farmageddon nella fattoria e riportare l’alieno a casa sua, prima che sia troppo tardi?

– “Dora e la città perduta” (102min – Avventura – Gran Bretagna, Australia – Usa). La piccola Dora ha sei anni e vive con mamma e papà nella foresta amazzonica, esercitandosi nel ruolo di esploratrice. I suoi genitori sono alla ricerca di una città inca perduta, Parapata, dove pare si nasconda più oro che in tutto il resto del mondo: ma spiegano a Dora che lo fanno “da esploratori, non da cercatori”, cioè per interesse scientifico e non per avidità. Salto temporale di un decennio. Dora ha 16 anni e i genitori l’hanno mandata in California per frequentare il liceo, ospite degli zii Nico e Sabrina. Ma suo cugino Diego è imbarazzato da quella ragazza stramba e impreparata a gestire i rapporti con i compagni di scuola. Finché Dora non viene rispedita nella foresta amazzonica insieme a Diego, alla secchiona Sammy e al nerd Andy, da mercenari che vogliono il loro aiuto per raggiungere Parapata.

– “Il re leone” (118min – Animazione – Usa). Creduto responsabile della morte del padre, il re Mufasa, il leoncino Simba viene allontanato dal regno dei leoni dalle macchinazioni del malvagio zio Scar. Tornerà tempo dopo per riprendersi il posto che gli spetta.

– “It – Capitolo 2” (165min – Horror – Usa). Poiché il male torna sempre a manifestarsi ogni 27 anni nella cittadina di Derry, i quattro giovani protagonisti di It, oramai adulti, sono chiamati nuovamente a confrontarsi con la peggiore delle loro paure: Pennywise.

– “Ad Astra” (124min – Fantascienza – Usa e Brasile). L’astronauta Roy McBride ha il compito di ricercare per la galassia il padre. Scomparso sedici anni prima in una missione tesa a trovare la vita aliena, l’uomo rappresenta una grande minaccia per tutta l’umanità.

– “Il traditore” (148min – Drammatico – Italia). Tommaso Buscetta, la cui famiglia fu interamente sterminata dai Corleonesi, suoi rivali mafiosi, ha permesso ai giudici Falcone e Borsellino, prima di cadere tragicamente per mano della mafia, di portare alla luce l’esistenza della struttura mafiosa di Cosa Nostra, rivelandone i capi, facendoli imprigionare, svelando le collusioni con la politica, e l’esistenza, con Pizza Connection, del traffico di droga con la mafia italo-americana.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

