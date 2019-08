Da “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” a “Hotel Artemis”: al cinema in settimana

È ricca di proposte la programmazione dei cinema bergamaschi. Tra i film che si possono vedere spiccano “Fast & Furious – Hobbs & Shaw”, “Hotel Artemis” e “Men in black – International”.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Spider-Man – Far from home”, “The Quake – Il terremoto del secolo” e “Toy Story 4”.

Ecco tutte le proposte nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 12 AGOSTO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Nureyev – The white crow” (ore 21:15);

“Tesnota” (ore 21:15);

“Goldstone” (ore 21:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 21:15);

“Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità” (ore 21:15).

TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA a Seriate

“La favorita” (ore 21:15).

ARENA SANTA LUCIA a Bergamo

“La mia vita con John F. Donovan” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“10 giorni senza mamma” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” – Imax (ore 15, 18 e 21);

“Singham” (ore 19);

“The Quake – Il terremoto del secolo” (ore 14:50, 17:40, 20 e 22:25);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 13:30, 14:30, 16, 16:30, 17:30, 19, 19:30, 20:30, 22 e 22:30);

“Midsommar” (ore 21:50);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 17:25 e 22:15);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 13:40);

“Spider-Man – Far from home” (ore 14:10, 15:10, 16:40, 18:30, 21:20 e 22:10);

“Il traditore” – ingresso a 5 euro (ore 15, 18 e 21);

“The elevator” – ingresso a 6 euro (ore 22:50);

“Dolcissime” (ore 13:50 e 20:10);

“Una famiglia al tappeto” (ore 16:20 e 19:40);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 20:40);

“Toy Story 4” (ore 14:20 e 17:20);

“Chal Mera Putt” (ore 14);

“Aladdin” (ore 19:25);

“Men in black – International”(ore 14:40, 16:10, 17:10, 19:50 e 22:20);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 15:30 e 18:20);

“Annabelle 3” (ore 22:40);

“Hotel Artemis” (ore 21:40);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 19:20).

UCI CINEMAS a Curno

“The Quake – Il terremoto del secolo” (ore 16:50 e 20:20);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 17, 18, 19, 19:30, 21, 22 e 22:30);

“The elevator” – ingresso a 6 euro (ore 22:40);

“Midsommar” (ore 21:30);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 22:40);

“Il traditore” – ingresso a 5 euro (ore 18:10 e 21:10);

“Hotel Artemis” (ore 17:10 e 19:10);

“Spider-Man – Far from home” (ore 17:15 e 19:20);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 19:40);

“Men in black – International” (ore 16:45, 20 e 22:20);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 22:10);

“Toy Story 4” (ore 17:20);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 16:55).

CINESTAR a Cortenuova

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 20.30 e 21);

“Hotel Artemis” (ore 21:20);

“Men in black – International” (ore 21:15);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21);

“The Quake – Il terremoto del secolo” (ore 21:10).

MARTEDI’ 13 AGOSTO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Nureyev – The white crow” (ore 21:15);

“Tesnota” (ore 21:15);

“Goldstone” (ore 21:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

(sala chiusa)

TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA a Seriate

“Mia e il leone bianco” (ore 21:15).

ARENA SANTA LUCIA a Bergamo

“Dolor y Gloria” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Domani è un altro giorno” (ore 21:15).

TTB TEATRO TASCABILE a Bergamo

“Fedra” versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 13:30, 14:30, 16, 16:30, 17:30, 19, 19:30, 20:30, 22 e 22:30);

“The Quake – Il terremoto del secolo” (ore 14:50, 17:40, 20 e 22:25);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” – Imax (ore 15, 18 e 21);

“Spider-Man: Far From Home” – ingresso a 3,50 euro (ore 14:10, 15:10, 16:40, 18:30, 21:20 e 22:10);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 19:20);

“Una famiglia al tappeto” (ore 16:20 e 19:40);

“Dolcissime” (ore 13:50 e 20:10);

“Annabelle 3” (ore 22:40);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 15:30 e 18:20);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 15:20, 17:25 e 22:15);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 20:40 e 22:50);

“Aladdin” (ore 19:25);

“Men in black – International” (ore 14:40, 16:10, 17:10, 19:50, 21:40 e 22:20);

“Midsommar” (ore 21:50);

“Toy Story 4” (ore 14:20, 17:20 e 19:10);

“Chal Mera Putt” (ore 14);

“Hotel Artemis” (ore 18:10, 20:20 e 22:35);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 13:40).

UCI CINEMAS a Curno

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 17, 18, 19, 19:30, 21, 22 e 22:30);

“The Quake – Il terremoto del secolo” (ore 17:30, 20:20 e 22:45);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 16:55);

“Midsommar” (ore 21:30);

“Spider-Man – Far from home” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:20 e 21:20);

“Men in black – International” (ore 16:45, 20 e 22:20);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 22:40);

“Toy Story 4” (ore 17:20 e 19:10);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 19:40);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 16:50, 19:50 e 22:10);

“Hotel Artemis” (ore 17:10).

CINESTAR a Cortenuova

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 20.30 e 21);

“Hotel Artemis” (ore 21:20);

“Men in black – International” (ore 21:15);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21);

“The Quake – Il terremoto del secolo” (ore 21:10).

MERCOLEDI’ 14 AGOSTO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Nureyev – The white crow” (ore 21:15);

“Tesnota” (ore 21:15);

“Goldstone” (ore 21:15).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 21:15);

“Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità” (ore 21:15).

TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA a Seriate

“Gauguin a Tahiti – Il paradiso perduto” ingresso a 5 euro (ore 21:15).

ARENA SANTA LUCIA a Bergamo

“Rocketman” (ore 21:15).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Green book” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“The Quake – Il terremoto del secolo” (ore 14:50, 17:40, 20 e 22:25);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21:40);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 14:30, 15, 16, 17:30, 18, 19, 20:30, 21 e 22);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” – Imax (ore 13:30, 16:30, 19:30 e 22:30);

“Hotel Artemis” (ore 18:10, 20:20 e 22:35);

“Chal Mera Putt” (ore 14);

“Midsommar” (ore 21:50);

“Aladdin” (ore 19:25);

“Toy Story 4” (ore 14:20, 17:20 e 19:10);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 15:20, 17:25 e 22:15);

“Pets 2 – Vita da animali” (ore 15:30 e 18:20);

“Men in black – International” (ore 14:40, 16:10, 17:10, 19:50 e 22:20);

“Dolcissime” (ore 13:50 e 20:10);

“Una famiglia al tappeto” (ore 16:20 e 19:40);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 20:40 e 22:50);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 13:40);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 19:20);

“Annabelle 3” (ore 22:40);

“Spider-Man – Far from home” (ore 14:10, 15:10, 16:40, 18:30, 21:20 e 22:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 17, 18, 19, 19:30, 21, 22 e 22:30);

“The Quake – Il terremoto del secolo” (ore 17:30, 20:20 e 22:40);

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:20);

“Birba – Micio combinaguai” (ore 16:55);

“Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (ore 19:40);

“Midsommar” (ore 21:30);

“Spider-Man – Far from home” (ore 17:15 e 22:15);

“Toy Story 4” (ore 17:20);

“Hotel Artemis” (ore 17:10 e 19:10);

“Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 16:50, 19:50 e 22:10);

“Isabelle – L’ultima evocazione” (ore 22:40);

“Men in black – International” (ore 16:45, 20 e 22:20).

CINESTAR a Cortenuova

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (ore 20.30, 21:30 e 22:30);

“Hotel Artemis” (ore 20:30 e 22:30);

“Men in black – International” (ore 20:15 e 22:35);

“Spider-Man – Far from home” (ore 21:30);

“The Quake – Il terremoto del secolo” (ore 20:15 e 22:30).

– “La Favorita” (120min – Biografico – Usa). Inghilterra, inizio del XVIII secolo. La regina Anna vede il suo rapporto con la sua consigliera e amante clandestina Sarah Churchill, la duchessa di Malborough, sconvolto dall’arrivo di Abigail, la giovane cugina della duchessa. Ben presto, gli equilibri di potere tra le tre donne finiranno per influenzare anche i rapporti tra la sovrana e la corte.

– “La mia vita con John F. Donovan” (127min – Drammatico – Canada). John F. Donovan, giovane star televisiva, in un momento di crisi inizia una relazione epistolare con Rupert Turner, aspirante attore che vive con la madre in Inghilterra. Quando lo scambio di lettere viene reso pubblico in maniera fin troppo ambigua, ne consegue uno scandalo che distrugge la carriera di John. Dieci anni dopo, durante un’intervista, Rupert incontrerà per la prima volta il suo idolo di un tempo.

– “10 giorni senza mamma” (94min – Commedia – Italia). Carlo e Giulia sono sposati e hanno tre figli. Carlo, completamente assorbito dal proprio lavoro, è un padre assente, mentre Giulia, che ha deciso di lasciare il suo lavoro per dedicarsi completamente alla famiglia, è stanca e provata dalla vita domestica e decide di concedersi una vacanza di dieci giorni. Carlo sarà dunque obbligato a fare il “mammo” a tempo pieno. Tra liti, disastri e tragedie sfiorate, Carlo e i suoi figli avranno finalmente modo di conoscersi meglio…

– “Mia e il leone bianco” (98min – Drammatico – Francia). Mia è solo una bambina di undici anni quando forgia una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica. Per tre anni, i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Oramai quattordicenne, Mia scopre che il padre ha intenzione di vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ai cacciatori di trofei. Disperata, non ha altra scelta che scappare con l’animale per raggiungere la riserva naturale di Timbavati, dove il leone sarà protetto per sempre.

– “Dolor y Gloria” (108min – Commedia – Spagna). Salvador, un regista in declino, ripercorre le sue relazioni, alcune fisiche e altre ricordate, dopo decenni. I primi amori, i secondi amori, la madre, la mortalità, qualche attore con cui ha lavorato, gli anni Settanta, gli anni Ottanta e il presente, ma anche il vuoto e l’impossibilità di continuare a girare e lavorare segnano i suoi giorni.

– “Domani è un altro giorno” (100min – Commedia – Italia). La storia della profonda amicizia tra Giuliano (Marco Giallini), attore piuttosto noto che vive e lavora a Roma, e Tommaso (Valerio Mastandrea), insegnante e ricercatore nel campo della robotica trasferito in Canada. Tra momenti divertenti e altri drammatici, humour, complicità e commozione, i due si ritroveranno a trascorrere quattro indimenticabili giorni insieme. Seduttore e innamorato della vita, Giuliano è condannato da una diagnosi terminale il suo compito più doloroso è trovare una sistemazione a Pato, il suo meraviglioso e tenerissimo amico a quattro zampe.

– “Fedra” (97min – Melo – Spagna). In un villaggio di pescatori, in una regione spagnola affacciata sul Mediterraneo, un vecchio cieco vive con la figlia Estrella in cima a una collina rocciosa, presso le rovine di un antico tempio greco. Estrella accende le passioni degli uomini e delle donne del villaggio, e soprattutto del capitano Don Juan e di suo figlio Fernando.

– “Gauguin a Tahiti – Il paradiso perduto” (95min – Documentario – Italia). Da Tahiti alle Isole Marchesi, si va alla ricerca del paradiso perduto, tra i luoghi che Gauguin scelse come sua patria d’elezione e attraverso i grandi musei americani dove sono custoditi i suoi più grandi capolavori. Sulle tracce di una storia che appartiene ormai al mito e sulle tracce di una vita e una pittura primordiali.

– “Rocketman” (121min – Biografico – Gran Bretagna). La storia della vita del cantautore Elton John, dai suoi prodigiosi primi passi alla Royal Academy of Music alla sua duratura collaborazione con Bernie Taupin.

– “Green book” (130min – Commedia – Usa). New York City, 1962. Tony Vallelonga, detto Tony Lip, fa il buttafuori al Copacabana, ma il locale deve chiudere per due mesi a causa dei lavori di ristrutturazione. Tony ha moglie e due figli, e deve trovare il modo di sbarcare il lunario per quei due mesi. L’occasione buona si presenta nella forma del dottor Donald Shirley, un musicista che sta per partire per un tour di concerti con il suo trio attraverso gli Stati del Sud, dall’Iowa al Mississipi. Peccato che Shirley sia afroamericano, in un’epoca in cui la pelle nera non era benvenuta, soprattutto nel Sud degli Stati Uniti. E che Tony, italoamericano cresciuto con l’idea che i neri siano animali, abbia sviluppato verso di loro una buona dose di razzismo.

– “Fast and Furious – Hobbs & Shaw” (134min – Azione – Usa e Gran Bretagna). Da quando il corpulento veterano del dipartimento di polizia Hobbs, fedele agente del Diplomatic Security Service americano, e il fuorilegge Shaw, ex membro delle forze speciali britanniche, si sono affrontati per la prima volta nel film Fast & Furious 7 del 2015, i due si sono scambiati battute e non si sono risparmiati colpi bassi nel tentativo di annientarsi a vicenda. Ma quando l’anarchico Brixton, cyber-geneticamente potenziato, ottiene il controllo di una insidiosa arma biologica che potrebbe modificare per sempre l’umanità – e riesce a surclassare una brillante e indomita agente del MI6, che oltretutto è la sorella di Shaw – questi due nemici giurati saranno costretti ad allearsi per annientare l’unico cattivo che potrebbe essere ancor più cattivo di loro.

– “Hotel Artemis” (94min – Thriller – Usa). 2028. Una misteriosa infermiera gestisce un ospedale per curare i criminali più pericolosi di Los Angeles nell’attico di quello che era un tempo un albergo di lusso. Nel corso di una lunga notte, segnata da arrivi e guai, scopre che uno dei suoi pazienti è in realtà li per ucciderne un altro.

– “Men in black – International” (115min – Azione – Usa). I Men in Black, gli Uomini in Nero, hanno sempre protetto la Terra dalla feccia del’universo. Si ritrovano però a dover ora affrontare la loro più grande e pericolosa minaccia: una talpa all’interno della loro organizzazione a Londra. Toccherà all’agente H, con l’aiuto della neo agente M, scoprire di chi si tratta.

– “Spider-man – Far from home” (142min – Supereroi – Usa). Peter Parker decide di unirsi ai suoi amici Ned, MJ e il resto del gruppo, per una vacanza europea. Tuttavia, il piano di Peter di lasciarsi a casa i panni di Spider-man viene rapidamente accantonato quando accetta, seppur malvolentieri, di aiutare Nick Fury a scoprire cosa si cela dietro il mistero degli attacchi di creature che stanno generando scompiglio nel vecchio continente.

– “The Quake – Il terremoto del secolo” (106min – Catastrofico – Norvegia). Dopo esser sopravvissuto allo tsunami che qualche hanno prima ha colpito la zona in cui vive, il geologo Kristian Eikfjord si è separato dalla moglie. Mentre lui vive ancora a Geiranger e fa i conti con i danni che l’evento ha lasciato nella sua psiche, la moglie e i figli si sono trasferiti a Oslo per tentare un nuovo inizio. Dopo la strana morte di un ex collega mentre lavora in un tunnel, Kristian scopre che la città sarà presto l’epicentro di un terremoto ancora più violento di quello che la colpì nel 1904.

– “Tesnota” (118min – Drammatico – Russia). Nel 1998, a Nalchik, nel Caucaso del nord, la ventiquattrenne Ilana lavora nel garage del padre per aiutarlo a sbarcare il lunario. Una sera, la famiglia e gli amici si riuniscono per celebrare il fidanzamento di David, fratello minore di Ilana. Nella notte, il giovane e la sua amata sono però rapiti e viene avanzato un riscatto. All’interno della loro comunità ebraica, è quasi vietato rivolgersi alla polizia ma occorre trovare un modo per raccogliere il denaro per liberare i due. Ilana e i suoi genitori seguiranno vie diverse che rischieranno di sconvolgere per sempre l’equilibrio della famiglia.

– “Goldstone” (110min – Thriller – Australia). Il detective indigeno Jay Swan arriva nella città di frontiera di Goldstone per seguire il caso di una persona scomparsa. Quello che sembra un semplice lavoro di routine si tramuta presto in un’indagine su una rete di crimine e corruzione. Jay sarà dunque costretto a mettere da parte le differenze e i contrasti per iniziare a collaborare con il giovane poliziotto locale Josh, in modo che insieme possano riportare la giustizia nella cittadina.

– “Nureyev – The white crow” (122min – Biografico – Gran Bretagna). La storia del ballerino Rudolf Nureyev e della sua defezione dall’Unione Sovietica nel 1961, nonostante i tentativi del KGB di fermarlo.

– “Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità” (110min – Biografico – Usa). Uno sguardo al periodo che Vincent van Gogh ha passato nella regione di Arles tra il febbraio del 1888 e il maggio del 1889.

– “Singham” (143min – Azione – India). Singham (Ajay Devgn) è un poliziotto coraggioso e integerrimo che comanda il dipartimento di una piccola cittadina. A seguito del rifiuto di farsi corrompere per mettere a tacere un caso di omicidio l’ufficiale finisce nel mirino degli uomini di Jaykant, un boss della criminalità organizzata tanto spietato quando potente. Il malvivente fa così trasferire Singham nel dipartimento della sua città al fine di indurlo al suicidio come fatto col suo predecessore, ma questa volta la lotta risulterà ben più difficile del previsto.

– “Midsommar – Il villaggio dei dannati” (140min – Horror – Usa). Una coppia giunge in Svezia per far visita a un amico che vive in un villaggio di campagna. L’idea è quella di passare con lui la tradizionale festa di mezza estate che si celebra sul posto. Quella che doveva essere una vacanza paradisiaca si trasformerà presto in una violenta e curiosa competizione per via di un culto pagano.

– “Serenity – L’isola dell’inganno” (97min – Thriller – Usa). Baker Dill è il capitano di una barca da pesca che, portando in giro turisti, conduce un’esistenza tranquilla in un’amena località tropicale chiamata Plymouth Island. la sua routine viene però interrotta il giorno in cui l’ex moglie Karen lo rintraccia per chiedergli aiuto. La donna ha bisogno di salvare lei e il loro figlio dal nuovo violento marito e per tale ragione lo invita a portarlo in mare aperto per un’escursione di pesca solo per gettarlo in mezzo agli squali e farlo morire. L’apparizione di Karen spinge Dill verso una vita che ha cercato di dimenticare, lasciando che il suo mondo venga spinto verso una nuova realtà in cui niente è come sembra.

– “Birba – Micio combinaguai” (88min – Animazione – Cina). Un gatto di nome Oscar vive da tempo in un grattacielo di città insieme al figlio Birba. Un giorno, incuriosito dal mondo esterno, Birba decide di uscire di casa e partire all’avventura per trovare la leggendaria Miciolandia. Per ritrovare il figlio, Oscar dovrà superare le sue paure e fare i conti con il suo passato, grazie anche all’aiuto di un pappagallo.

– “Il traditore” (135min – Drammatico – Italia). Vendette e tradimenti girano intorno a Tommaso Buscetta, “boss dei due mondi”. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai “corleonesi” di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l’organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia.

– “The elevator” (93min – Thriller – Italia). New York. All’interno dell’ascensore di un grattacielo una donna misteriosa immobilizza un uomo. Inizia così il drammatico confronto tra Jack Tramell, presentatore di un quiz serale, un uomo di successo dominato dal cinismo, e una donna sconosciuta, disposta a tutto pur di scoprire la verità su certi fatti e compiere la sua vendetta. Jack è accusato da lei di un gravissimo crimine. Ma qual è la verità? Chi è il vero colpevole? Jack per una notte diventa così ostaggio e “concorrente” del sadico quiz della donna. Tutto in tempo reale. Due personaggi alle prese con i propri segreti in uno spazio claustrofobico, l’ascensore, che diventa metafora di espiazione delle proprie colpe.

– “Dolcissime” (85min – Commedia – Italia). Mariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo, tra sguardi di disapprovazione dei compagni e risatine nei corridori della scuola. Mariagrazia soffre il confronto con la madre (Valeria Solarino), ex campionessa sportiva. Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Dopo l’ennesima presa in giro, un’inattesa occasione di riscatto arriva dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto. Le tre ragazzine si lanciano in un’impresa impossibile spinte in acqua dalla gran voglia di rivincita. Finiranno per immergere la loro vita in quella della rivale, avvicinandosi le une alle altre giorno dopo giorno, esercizio dopo esercizio, sorriso dopo sorriso.

– “Una famiglia al tappeto” (108min – Biografico – Gran Bretagna e Usa). L’ex criminale Ricky, la moglie Julia, la figlia Paige e il figlio Zak si guadagnano da vivere organizzando spettacoli di wrestling in piccoli locali. Quando Paige e Zak hanno la possibilità di sostenere un provino per la World Wrestling Entertainment, la famiglia afferra l’opportunità al balzo per tentare di trasformare i propri sogni in realtà. Tuttavia, fratello e sorella scopriranno presto che per diventare superstar occorrerà mettere in discussione sia il loro talento sia il loro rapporto.

– “Isabelle – L’ultima evocazione” (81min – Horror – Canada). Larissa e Matt Kane sono la coppia perfetta che si trasferisce nella casa perfetta nel quartiere perfetto. Nella loro vita, tutto è come dovrebbe essere quando, inaspettatamente, Larissa entra in travaglio e ci sono delle complicazioni che la portano a non dare più segni di vita. Per un minuto intero, è come se fosse morta e ciò genera la perdita del bambino che porta in grembo. L’immagine inquietante del figlio morto la catapulta in un mondo tutto suo, che minaccia la sua stessa sanità mentale. Quando poi una giovane si trasferisce nella casa vicina, sembra che solo Larissa riesca a vederla. Che stia perdendo del tutto la testa? O è perseguitata da un fantasma?

– “Toy Story 4” (99min – Animazione – Usa). Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce “spazzatura” e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita on the road hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.

– “Aladdin” (128min – Fantasy – Usa). Aladdin è uno sfortunato ma adorabile ragazzo di strada, innamorato della bellissima principessa Jasmine, la figlia del Sultano di Agrabah. Per poter realizzare il suo sogno potrà contare sul sostegno del Genio, creatura magica con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica, ma dovrà anche sconfiggere Jafar, il malvagio stregone che mira al potere sul regno di Agrabah.

– “Pets 2 – Vita da animaIi” (90min – Animazione – Usa). Max il Terrier si trova di fronte a importanti cambiamenti di vita. La sua padrona ora è sposata e ha un bambino, Liam. Max è talmente preoccupato di proteggere il piccolo che sviluppa un tic nervoso. Durante un viaggio di famiglia in una fattoria, Max e il meticcio Duke incontrano delle mucche intolleranti verso i cani, delle volpi ostili e un tacchino spaventoso, che non fanno altro che aumentare l’ansia di Max. Fortunatamente, Max riceve qualche consiglio dall’esperto cane da fattoria Rooster, che lo spinge a liberarsi delle sue nevrosi, a trovare una pace interiore e a dare a Liam un po’ più di libertà. Nel frattempo, mentre il suo padrone è assente, l’impavida Pomerania Gidget cerca di portare in salvo il giochino preferito di Max da un appartamento pieno di gatti, con l’aiuto dalla sua amica felina Chloe, che ha scoperto le gioie dell’erba gatta. E l’adorabile quanto folle coniglio Nevosetto ha dei deliri di onnipotenza pensando di essere un vero supereroe da quando la sua proprietaria Molly inizia a vestirlo con un costume da supereroe. Ma quando Daisy, un’intrepida Shih Tzu, chiede l’aiuto di Nevosetto per una missione pericolosa, dovrà raccogliere il coraggio di diventare l’eroe che ha solo fatto finta di essere. Riusciranno Max, Nevosetto, Gidget e il resto della banda a trovare il coraggio per affrontare le loro più grandi paure?

– “Annabelle 3” (106min – Horror – Usa). Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

– “Edison – L’uomo che illuminò il mondo” (105min – Biografico – Usa). Nel 1880, Thomas Edison è sul punto di creare un sistema elettrico commerciabile e sostenibile per la prima volta nella storia quando il rivale George Westinghouse nota una grossa falla nel progetto, accendendo una vera e propria guerra tra i due.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni