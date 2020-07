Da “Downton Abbey” ad “Avengers: Age of Ultron”: al cinema in settimana

Spazia fra diversi generi la programmazione dei cinema bergamaschi in settimana. Tra i titoli che si possono vedere spiccano “Gli anni più belli”, “Parasite”, “Hammamet”, “Downton Abbey”, “Avengers: Age of Ultron”, “Aladdin”, “Arancia meccanica”, “Bad boys for life”, “Il richiamo della foresta”, “Wonder park” e “Ammen”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 3 AGOSTO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Sorry we missed you” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Maleficent” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Detective Pikachu” (ore 17:30);

“Ammen” (ore 19:30);

“Hammamet” (ore 18:30);

“Wonder park” (ore 17:45);

“Arancia meccanica” (ore 21:15);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 20:30);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 18);

“The Grudge” (ore 22);

“Interstellar” – Imax (ore 17:15 e 21);

“Bad boys for life” (ore 21:45);

“Parasite” (ore 21:30);

“Il richiamo della foresta” (ore 17);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 20:15);

“Gli anni più belli” (ore 18:45);

“Aladdin” (ore 18:15);

“2001: Odissea nello spazio” (ore 20:45).

MARTEDI’ 4 AGOSTO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“OverTour” (ore 21);

“Happy Ending” (dopo “OverTour”).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate

“Avengers: Age of Ultron” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Wonder park” (ore 17:45);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 18);

“Detective Pikachu” (ore 17:30);

“Hammamet” (ore 18:30);

“Il richiamo della foresta” (ore 17);

“Bad boys for life” (ore 21:45);

“The Grudge” (ore 22);

“Gli anni più belli” (ore 18:45);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 20:15);

“Interstellar” – Imax (ore 17:15 e 21);

“Ammen” (ore 19:30);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 20:30);

“Arancia meccanica” (ore 21:15);

“Parasite” (ore 21:30);

“Aladdin” (ore 18:15);

“2001 – Odissea nello spazio” (ore 20:45).

MERCOLEDI’ 5 AGOSTO

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“La donna che visse due volte” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo

“Criminali come noi” (ore 21:15).

DRIVE-IN a Celadina (Bergamo)

“Gli anni più belli” (ore 21:30).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Wonder park” (ore 17:45);

“Bad boys for life” (ore 21:45);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 20:15);

“Parasite” (ore 21:30);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 18);

“Le Mans ’66 – La grande sfida” (ore 20:30);

“Gli anni più belli” (ore 18:45);

“Detective Pikachu” (ore 17:30);

“Hammamet” (ore 18:30);

“The Grudge” (ore 22);

“Arancia meccanica” (ore 21:15);

“Il richiamo della foresta” (ore 17);

“2001: Odissea nello spazio” (ore 20:45);

“Interstellar” – Imax (ore 17:15 e 21);

“Aladdin” (ore 18:15);

“Ammen” (ore 19:30).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici nel week-end.

– “Downton Abbey” (122min – Drammatico – Gran Bretagna). La famiglia Crawley e i loro fedeli servitori si preparano all’evento più grande della loro vita. La notizia della visita del Re e della Regina d’Inghilterra a Downton Abbey scatena una serie di eventi contrassegnati da scandali, romanticismo e intrighi, in grado di mettere in pericolo il futuro della stessa tenuta.

– “Criminali come noi” (117min – Commedia – Argentina). Argentina, 2001. Un gruppo di abitanti di una piccola cittadina raccoglie i propri risparmi per un progetto da sogno e li affida a una banca locale. Un avvocato senza scrupoli, in combutta con il direttore, approfitta della situazione e li deruba di ogni cosa. Mesi dopo, si sparge un pettegolezzo su dove possa essere nascosto il denaro. Il gruppo allora si riunisce, aspettando il momento propizio per agire e recuperare i soldi.

– “Gli anni più belli” (129min – Drammatico – Italia). Quattro ragazzi formano da adolescenti un forte legame d’amicizia negli anni Ottanta. Nell’arco di quarant’anni, prendono però strade diverse. Continuano così a perdersi e ritrovarsi fino a quando passioni e tradimenti rischiano di separarli in maniera definitiva.

– “Sorry we missed you” (100min – Drammatico – Gran Bretagna, Francia e Belgio). Ricky e la sua famiglia combattono contro i debiti dopo il tracollo finanziario del 2008. Una nuova opportunità appare all’orizzonte grazie a un furgone nuovo che offre a Ricky la possibilità di lavorare come corriere per una ditta in franchise. Si tratta di un lavoro duro ma quello della moglie come badante non è da meno. L’unità familiare è forte ma quando entrambi prendono strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile punto di rottura.

– “Overtour”. Dal 2011 Silvia Gribaudi lavora con donne over 60 per liberare la bellezza e la grande forza rinchiuse al di là dei tabù e dei canoni imposti ai corpi rispetto alle categorie di età.

In questo contesto nel 2018 è nato il progetto speciale Over Tour, suddiviso su tre tappe di residenza (Armunia a Castiglioncello, Arboreto a Mondaino e infine Orlando Festival/Festival Danza Estate a Bergamo): un viaggio che vede protagoniste, accanto alla Gribaudi, tre signore, un regista/videomaker e i territori incontrati di volta in volta in continuo “nuovo inizio” rivoluzionario.

Questo incontro performativo lo vuole presentare a partire dalla voce delle sue protagoniste.

– “Happy ending” (128min – Commedia – Usa). #Diverse storie si intrecciano prima di arrivare al tanto sospirato lieto fine. Mamie è ricattata da un regista che sostiene di conoscere il figlio che lei ha dato in adozione. Charlie e Gil sono fidanzati da tempo ma Charley sospetta che una coppia di lesbiche abbia usato lo sperma di Gil per avere un figlio. Jude è arrabbiata con il mondo intero e, dopo essere stata cacciata di casa, mai avrebbe pensato di potersi innamorare di un ricco vedovo.

– “La donna che visse due volte” (128min – Thriller – Usa). A causa delle sue vertigini, l’agente Ferguson è a riposo per non aver impedito un incidente mortale a un collega. Un amico gli chiede di sorvegliare sua moglie, che ha manie suicide. Di fronte a Ferguson, paralizzato dalle vertigini, la donna si butta da un campanile, o almeno così crede il povero agente. Ma un giorno un incontro casuale rimette tutto in gioco.

– “Maleficent” (135min – Fantasy – Usa). Quando la principessa Aurora viene al mondo, tutto il regno è entusiasta. L’unica ad essere furiosa è la strega cattiva Malefica (Angelina Jolie) che maledice la piccola, prefigurandole la morte al compimento dei sedici anni per via di una puntura di un dito sul fuso di un filatoio. Crescendo sotto l’ala protettiva del padre e delle tre fatine Giuggiola, Florina e Verdelia, Aurora si ritroverà al centro di un conflitto tra il regno della foresta che ha imparato ad amare e il regno umano a cui appartiene mentre Malefica realizzerà che la principessa potrebbe essere la chiave per la pace, prendendo drastiche decisioni che cambieranno per sempre entrambi i mondi.

– “Avengers: Age of Ultron” (142min – Fantasy – Usa). Il governo degli Stati Uniti ha crea un nuovo robot noto come Ultron e decide che l’aiuto degli Avengers non è più necessario. Quando però Ultron si rivolta contro l’umanità e i suoi stessi creatori, per i “vendicatori” arriva il momento di fare nuovamente squadra e di affrontare la sfida più pericolosa di sempre.

– “Arancia meccanica” (137min – Grottesco – Gran Bretagna). Londra, in un futuro indefinito: Alex, appassionato cultore della musica di Beethoven, è il capo di un quartetto di giovani teppisti abituati a commettere violenze di ogni tipo. Alla lunga, esasperati dal suo atteggiamento dispotico, i suoi compagni lo tramortiscono e lo lasciano nelle mani della polizia. Condannato e imprigionato, Alex si vede offrire una chance di libertà: in cambio, dovrà sottoporsi a una terapia sperimentale chiamata “cura Ludovico”…

– “Pokémon – Detective Pikachu” (104min – Azione – Giappone e Usa). Il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il ventunenne figlio Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini c’è l’ex compagno Pokémon di Harry: Detective Pikachu, un adorabile, esilarante e saggio investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in maniera singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze per un’avventura elettrizzante tesa a svelare l’intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco. Qui, incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l’universo stesso dei Pokémon.

– “Ammen” (90min – Commedia – Italia). A Montecalvo, un piccolo e tranquillo paese di montagna, il parroco don Vincenzo in seguito a un incidente, inizia a rivelare tutti i segreti confessatigli dai parrocchiani.

– “Hammamet” (126min – Biografico – Italia). Il film ricostruisce, con personaggi ispirati alla realtà e con personaggi di fantasia, la caduta di Bettino Craxi, uomo di Stato italiano.

– “Wonder park” (86min – Animazione – Usa). June, una ragazzina ottimista e fantasiosa, scopre un incredibile parco di divertimenti chiamato “il paese delle meraviglie” nascosto tra i boschi. Pieno di strane creature e animali divertenti, il parco è letteralmente sottosopra. June scoprirà presto che, essendo nato dalla sua immaginazione, il parco necessita del suo aiuto per essere salvato.

– “Le mans ’66 – La grande sfida” (152min – Azione – Usa). Il pilota Carroll Shelby vince la prestigiosa 24 Ore di Le Mans nel 1959, portando a termine un’impresa rara per un pilota americano. I problemi a una valvola cardiaca fermano però la sua carriera. Ken Miles, invece, non è adatto alle relazioni pubbliche ma come pilota è eccezionale. Quando Lee Iacocca cerca qualcuno che possa rilanciare il marchio Ford, i due rappresentano il team perfetto per far sì che la scuderia americana possa competere con quella dell’italiano Enzo Ferrari.

– “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (103min – Animazione – Usa). Elsa possiede un dono, il potere di creare il ghiaccio e la neve. Ha imparato a controllare la propria magia soltanto recentemente e ha da poco rivelato i propri poteri al suo regno dopo averli nascosti per anni, temendo di essere perseguitata per la sua diversità. Pur essendo felicissima di poter finalmente accettare i propri poteri e stare con sua sorella Anna, i loro amici e gli abitanti di Arendelle, Elsa si sente inquieta perché percepisce un richiamo che nessun altro riesce a sentire, che le mostra frammenti del suo passato e che le promette risposte riguardo alla sua identità. Le risposte promesse dalla voce, però, minacciano il loro regno e tutto ciò che Elsa e Anna abbiano mai desiderato, compreso il legame tra di loro. Così, quando Elsa decide di affrontare un pericoloso viaggio attraverso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle, Anna è determinata ad accompagnare la sorella per stare al suo fianco e aiutarla a risolvere il mistero insieme a Kristoff, Olaf e Sven.

– “The Grudge” (94min – Horror – Usa e Canada). Una casa è il regno di uno spirito vendicativo che perseguita tutti coloro che vi entrano fino a condurli a morte violenta.

– “Interstellar” (169min – Fantascienza – Usa e Gran Bretagna). In un futuro prossimo la Terra è devastata da continue tempeste di sabbia e da una piaga che ha distrutto tutte le piantagioni di grano, lasciando però intatto il mais. Cooper (Matthew McConaughey) è un ex-astronauta della Nasa che come tanti ha dovuto dedicarsi alla coltivazione del mais nella sua piccola azienda agricola dove vive insieme alla figlia Murph e al figlio Tom. Grazie a una serie di strane circostanze Cooper rientrerà in contatto con la Nasa, che sa che la piaga presto attaccherà le altre coltivazioni e che opera segretamente per tentare di trovare una soluzione all’imminente catastrofe planetaria. Inizierà così un’avventura che porterà Cooper in un viaggio interstellare attraverso un cunicolo spazio-temporale, alla ricerca di pianeti di altre galassie dove si spera che l’umanità possa trovare un ambiente dove salvarsi dall’estinzione e proseguire il proprio cammino evolutivo.

– “Bad boys for life” (123min – Azione – Usa). Marcus Burnett è diventato nonno e sta pensando al ritiro. Mike Lowery, invece, non ha alcuna intenzione di mollare la sua attività di detective. Le loro strade tornano a unirsi per via di una loro vecchia conoscenza, determinata a tutto per vendicarsi.

– “Parasite” (132min – Drammatico – Corea del Sud). Tutta la famiglia di Ki-taek è senza lavoro. Ki-taek è particolarmente interessata allo stile di vita della ricchissima famiglia Park. Un giorno, suo figlio riesce a farsi assumere dai Park e le due famiglie si ritrovano così intrecciate da una serie di eventi incontrollabili.

– “Il richiamo della foresta” (105min – Avventura – Usa). Un cane addomesticato di nome Buck viene rubato dalla sua casa di Santa Clara, in California, e venduto a dei trasportatori di merci nello Yukon. Si ritroverà così a dover sopravvivere nella natura selvaggia e fredda dell’Alaska.

– “Star wars: l’ascesa di Skywalker” (142min – Fantasy – Usa). La saga degli Skywalker giunge a conclusione. Nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

– “Aladdin” (128min – Fantasy – Usa). Aladdin è uno sfortunato ma adorabile ragazzo di strada, innamorato della bellissima principessa Jasmine, la figlia del Sultano di Agrabah. Per poter realizzare il suo sogno potrà contare sul sostegno del Genio, creatura magica con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica, ma dovrà anche sconfiggere Jafar, il malvagio stregone che mira al potere sul regno di Agrabah.

– “2001: Odissea nello spazio” (141min – Fantascienza – Gran Bretagna). Prologo: dopo aver “scoperto” un misterioso monolite un gruppo di scimmie dimostra di possedere la scintilla dell’intelligenza. I primati la applicano subito usando un osso come strumento per cacciare, ma anche come arma per uccidere altri loro simili. Anno 2001: sulla Luna viene scoperto un misterioso monolite, identico a quello preistorico, che riceve impulsi da Giove. Qualche tempo dopo, diretto verso il pianeta maggiore del nostro sistema solare, l’astronauta Bowman è costretto a “uccidere” il computer Hal 9000, colpevole della morte dell’equipaggio. Anche per lui però non c’è ritorno.

Paolo Ghisleni