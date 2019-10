Da “Brave ragazze” a “Non succede, ma se succede…”: il week-end al cinema

Ambra Angiolini, Serena Rossi, Silvia D’Amico, Luca Argentero, Stefania Sandrelli e Max Tortora sono protagonisti al cinema. Si trovano al centro delle scene del film “Brave ragazze“, diretto da Michela Andreozzi, che approda nelle sale giovedì 10 ottobre.

Altre novità sul grande schermo sono rappresentate da “Non succede, ma se succede…”, “Gemini Man”, “Manta Ray”, “A spasso col panda” e “The hole – L’abisso”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “C’era una volta a… Hollywood”, “Il piccolo yeti”, “Joker” e “Tuttapposto”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Io, Leonardo” (ore 21);

“Vivere” (ore 21);

“Yesterday” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Brave ragazze” (ore 21);

“Gemini Man” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il grande spirito” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 21);

“Le verità” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“5 cm al secondo” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Lou von Salomé” La proiezione del film è preceduta da una breve introduzione della Professoressa Rita Corsa, psichiatra con funzione di training alla Spi (Società Psicoanalitica Italiana) e Ipa (International Psychoanalytic Association), saggista specializzata in storia della psicoanalisi. La Professoressa Rita Corsa è disponibile a confrontarsi con il pubblico dopo la proiezione. (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Brave ragazze” (ore 13:30, 16:45, 20:25 e 22:40);

“Gemini Man” – versione in lingua originale con sottotitoli in itlaiano (ore 19);

“Gemini Man” (ore 14:30, 15:30, 17:50, 18:30, 20, 21:15 e 22:30);

“Il piccolo yeti” (ore 14, 16:30 e 19:15);

“A spasso col panda” (ore 15 e 17:30);

“The hole – L’abisso” (ore 15:40, 18:20, 20:35 e 23);

“Non succede, ma se succede…” (ore 13:45, 17:15, 19:30 e 22:20);

“Tuttapposto” (ore 22:35);

“Ad Astra” (ore 17:10 e 21:50);

“Il re leone” (ore 15:10 e 17:20);

“Yesterday” (ore 19:50);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:20, 18:10, 21:30 e 22:25);

“Io, Leonardo” (ore 14:05, 16:15 e 19:20);

“Rambo V – Last blood” (ore 20:10 e 22:50);

“It – Capitolo due” (ore 22);

“Dora e la città perduta” (ore 14:10 e 16:50);

“Joker” (ore 14:15, 17, 19:45, 20:15, 21:45 e 22:45);

“Joker” – Imax (ore 15:15, 18 e 21);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14:45).

UCI CINEMAS a Curno

“Gemini Man” (ore 17:15, 20, 21:20 e 22:20);

“A spasso col panda” (ore 17:30);

“Non succede, ma se succede…” (ore 17:40, 19:30 e 22:30);

“Brave ragazze” (ore 16:45, 19:15 e 21:50);

“Gemini Man” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19);

“The hole – L’abisso” – (ore 20:40 e 22:50);

“Il piccolo yeti” (ore 16:50 e 19);

“Rambo V – Last blood” (ore 23);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:30);

“Joker” (ore 17, 19:45, 20:20, 21:45 e 22:45);

“Io, Leonardo” (ore 16:55);

“Ad Astra” (ore 19:05);

“Dora e la città perduta” (ore 17:50).

CINESTAR a Cortenuova

“A spasso col panda” (ore 18:20);

“Brave ragazze (ore 18.30 e 21:10);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 20:45);

“Gemini Man” (ore 18:40 e 21:10);

“The hole – L’abisso” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 18.25);

“Joker” (ore 18:30, 20:35 e 21:10);

“Non succede, ma se succede” (ore 18.30 e 21);

“Tuttapposto” (ore 18:40).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 21:15);

“Brave ragazze” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 21:15);

“Gemini Man” (ore 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood (ore 21:15).

AUDITORIUM SALA GAMMA a Torre Boldone

“7 uomini a mollo” – nell’ambito della rassegna “Cinema di qualità (ore 21).

VENERDI’ 11 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Io, Leonardo” (ore 20:30 e 22:30);

“Vivere” (ore 20:30 e 22:30);

“Yesterday” (ore 20);

“Manta Ray” (ore 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Brave ragazze” (ore 21);

“Vajont 63” e a seguire “Vajont, una tragedia itlaiana” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 21);

“Le verità” (ore 20:15 e 22:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Dafne” – Ingresso gratuito; proiezione proposta nell’ambito di “BergamoScienza” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Gemini Man” (ore 14:30, 15:30, 17:50, 18:30, 20, 21:15 e 22:30);

“Il piccolo yeti” (ore 14, 17:15 e 19:15);

“Non succede, ma se succede…” (ore 13:45, 17:15, 19:30 e 22:20);

“Brave ragazze” (ore 13:30, 16:45, 20:25 e 22:40);

“A spasso col panda” (ore 15 e 17:30);

“The hole – L’abisso” (ore 15:40, 18:20, 20:35 e 23);

“Tara Mira” (ore 14:05 e 19:20);

“Tuttapposto” (ore 22:35);

“It – Capitolo due” (ore 22);

“Dora e la città perduta” (ore 14:10 e 16:50);

“Rambo V – Last blood” (ore 20:10 e 22:50);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:20, 18:10, 21:30 e 22:25);

“Io, Leonardo” (ore 16:15);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14:45);

“Joker” (ore 15:15, 18, 20:15, 21 e 21:45);

“Joker” – Imax (ore 14:15, 17, 19:45 e 22:45);

“Yesterday” (ore 19:50);

“Il re leone” (ore 15:10 e 17:20);

“Ad Astra” (ore 17:10, 19 e 21:50).

UCI CINEMAS a Curno

“Il piccolo yeti” (ore 16:50 e 19);

“Gemini Man” (ore 17:15, 20, 21:20 e 22:20);

“Brave ragazze” (ore 16:45, 19:15 e 21:50);

“Non succede, ma se succede…” (ore 17:40, 19:30 e 22:30);

“A spasso col panda” (ore 17:30);

“The hole – L’abisso” (ore 20:40 e 22:50);

“Io, Leonardo” (ore 16:55);

“Rambo V – Last blood” (ore 23);

“Dora e la città perduta” (ore 17:50);

“Ad Astra” (ore 19:05);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18:30 e 21:30);

“Joker” (ore 17, 19:45, 20:20, 21:45 e 22:45).

CINESTAR a Cortenuova

“Brave ragazze (ore 18:15, 20:15 e 22:35);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18:30 e 21:40);

“Gemini Man” (ore 18:10, 20:20 e 22:35);

“The hole – L’abisso” (ore 22:40);

“Il piccolo yeti” (ore 19:05);

“Joker” (ore 19:35, 20:15, 21:45 e 22:35);

“Non succede, ma se succede” (ore 18:10, 20:20 e 22:35);

“Rambo V – Last blood” (ore 18:10);

“Tuttapposto” (ore 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 21:15);

“Brave ragazze” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 21:15);

“Gemini Man” (ore 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Tuttapposto” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Il piccolo yeti” (ore 21).

SABATO 12 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Io, Leonardo” (ore 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30);

“Vivere” (ore 14:30, 16:30, 20:30 e 22:30);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 18:30);

“Yesterday” (ore 15, 17:30 e 20);

“Manta Ray” (ore 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Brave ragazze” (ore 16.30, 18:45 e 21);

“Gemini Man” (ore 16, 18:30 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il re leone” – Cineclub ragazzi (ore 16);

“Joker” (ore 18:30 e 21);

“Le verità” (ore 16, 18, 20:15 e 22:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Lou von Salomé” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Gemini Man” (ore 14:30, 15:30, 17:50, 18:30, 20, 21:15, 22:30 e 23:50);

“Tara Mira” (ore 14:05 e 19:20);

“A spasso col panda” (ore 15 e 17:30);

“Il piccolo yeti” (ore 14, 16:30 e 19:15);

“Tuttapposto” (ore 22:35);

“Non succede, ma se succede…” (ore 13:45, 17:15, 19:30 e 22:20);

“Brave ragazze” (ore 13:30, 16:45, 20:25 e 22:40);

“The hole – L’abisso” (ore 15:40, 18:20, 20:35 e 23);

“Joker” – Imax (ore 14:15, 17, 19:45 e 22:45);

“It – Capitolo due” (ore 22);

“La casa delle bambole” – ingresso a 6 euro (ore 00:20);

“Rambo V – Last blood” (ore 20:10 e 22:50);

“Io, Leonardo” (ore 16:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:20, 18:10, 21:30 e 22:25);

“Joker” (ore 15:15, 18, 20:15, 21, 21:45 e 23:40);

“Ad Astra” (ore 17:10, 19 e 21:50);

“Yesterday” (ore 19:50);

“Dora e la città perduta” (ore 14:10 e 16:50);

“Il re leone” (ore15:10 e 17:20);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14:45).

UCI CINEMAS a Curno

“Gemini Man” (ore 14:30, 17:15, 20, 21:20, 22:20 e 00:20);

“The hole – L’abisso” (ore 20:40, 22:50 e 1);

“Non succede, ma se succede…” (ore 13:45, 17:40, 19:30 e 22:30);

“Brave ragazze” (ore 13:30, 16:45, 19:15 e 21:50);

“Il piccolo yeti” (ore 14, 16:30 e 19);

“A spasso col panda” (ore 15:30 e 17:30);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:20, 18:30 e 21:30);

“Rambo V – Last blood” (ore 23 e 00:30);

“La casa delle bambole” – ingresso a 6 euro (ore 00:50);

“Io, Leonardo” (ore 16);

“Dora e la città perduta” (ore 15 e 18:20);

“Joker” (ore 15:15, 17, 19:45, 20:20, 21:45, 22:45 e 00:00);

“Ad Astra” (ore 19:05);

“Il re leone” (ore 14:15).

CINESTAR a Cortenuova

“A spasso col panda” (ore 15:10 e 16:45);

“Brave ragazze (ore 16, 18:15, 20:15 e 22:35);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18:30 e 21:40);

“Gemini Man” (ore 15:30, 18:10, 20:20 e 22:35);

“The hole – L’abisso” (ore 22:40);

“Il piccolo yeti” (ore 15:10, 17:05 e 19:05);

“Io, Leonardo” (ore 16);

“Joker” (ore 15:10, 17:25, 19:35, 20:15, 21:45 e 22:35);

“Non succede, ma se succede” (ore 15:15, 17:35, 20:20 e 22:35);

“Rambo V – Last blood” (ore 18:10);

“Tuttapposto” (ore 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 16:30, 18:40, 21:15 e 23:30);

“Brave ragazze” (ore 16:30, 18.30, 21:15 e 23:10);

“Il piccolo yeti” (ore 16:30, 18:30 e 21:15);

“Gemini Man” (ore 16:30, 18:40, 21:15 e 23:05);

“Dora e la città perduta” (ore 16:30 e 18.30);

“C’era una volta a… Hollywood (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Tuttapposto” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Il piccolo yeti” (ore 21).

DOMENICA 13 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Io, Leonardo” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 20:30);

“Vivere” (ore 14:30, 16:30 e 20:30);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 18:30);

“Yesterday” (ore 17:30 e 20:30);

“Manta Ray” (ore 15:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Brave ragazze” (ore 16.30, 18:45 e 21);

“Gemini Man” (ore 16, 18:30 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il piccolo yeti” (ore 15);

“Tuttapposto” (ore 17:45).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (15:15, 17:45 e 21);

“Le verità” (ore 15, 17, 19 e 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 15, 18 e 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Lou von Salomé” (ore 18 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Gemini Man” (ore 14:30, 15:30, 17:50, 18:30, 20, 21:15 e 22:30);

“Tara Mira” (ore 14:05 e 19:20);

“Tuttapposto” (ore 22:35);

“Brave ragazze” (ore 10:40, 13:30, 16:45, 20:25 e 22:40);

“The hole – L’abisso” (ore 15:40, 18:20, 20:35 e 23);

“Il piccolo yeti” (ore 14, 16:30 e 19:15);

“A spasso col panda” (ore 11:30, 15 e 17:30);

“Non succede, ma se succede…” (ore 11:20, 13:45, 17:15, 19:30 e 22:20);

“Joker” (ore 14:15, 17, 19:45, 20:15, 21:45 e 22:45);

“Joker” – Imax (ore 15:15, 18 e 21);

“Io, Leonardo” (ore 16:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:20, 18:10, 21:30 e 22:25);

“It – Capitolo due” (ore 22);

“Ad Astra” (ore 17:10, 19 e 21:50);

“Dora e la città perduta” (ore 10:50, 14:10 e 16:50);

“Angry Birds” – ingresso a 3 euro (ore 11:10);

“Yesterday” (ore 19:50);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14:45);

“Rambo V – Last blood” (ore 20:10 e 22:50);

“Il re leone” (ore 15:10 e 17:20).

UCI CINEMAS a Curno

“A spasso col panda” (ore 10:30, 15:30 e 17:30);

“Non succede, ma se succede…” (ore 11:15, 13:45, 17:40, 19:30 e 22:30);

“Brave ragazze” (ore 13:30, 16:45, 19:15 e 21:50);

“Gemini Man” (ore 11:30, 14:30, 17:15, 20, 21:20 e 22:20);

“Il piccolo yeti” (ore 11:20, 14, 16:30 e 19);

“The hole – L’abisso” (ore 11:10, 20:40 e 22:50);

“Joker” (ore 10:45, 15:15, 17, 19:45, 20:20, 21:45 e 22:45);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:20, 18:30 e 21:30);

“Angry birds” – ingresso a 3 euro (ore 11);

“Il re leone” (ore 14:15);

“Rambo V – Last blood” (ore 23);

“Ad Astra” (ore 19:05);

“Io, Leonardo” (ore 16);

“Dora e la città perduta” (ore 10:50, 15 e 18:20).

CINESTAR a Cortenuova

“A spasso col panda” (ore 14:35 e 16:25);

“Brave ragazze (ore 15, 17:10, 19:10 e 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18:15 e 21:15);

“Gemini Man” (ore 14:45, 17, 19:10 e 21:20);

“The hole – L’abisso” (ore 21);

“Il piccolo yeti” (ore 14:45 e 16:45);

“Io, Leonardo” (ore 14:40);

“Joker” (ore 14:45, 17, 18:30, 19:15, 20:45 e 21:25);

“Non succede, ma se succede” (ore 14:50, 17, 19:10 e 21:20);

“Rambo V – Last blood” (ore 16:30);

“Tuttapposto” (ore 18:45).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 14:20, 16:30, 18:40 e 21:15);

“Brave ragazze” (ore 14:30, 16:30, 18.30 e 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Gemini Man” (ore 14:20, 16:30, 18:40 e 21:15);

“Dora e la città perduta” (ore 14:30 e 16:30);

“C’era una volta a… Hollywood (ore 18:20 e 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (roe 16);

“Tuttapposto” (ore 20:45).

AUDITORIUM SALA GAMMA a Torre Boldone

“Il re leone” (ore 15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Il piccolo yeti” (ore 15, 17, 19 e 21).

– “Il grande spirito” (113min – Commedia – Italia). In un quartiere della periferia di Taranto, durante una rapina, uno dei tre complici, un cinquantenne dall’aria malmessa, Tonino detto Barboncino (Sergio Rubini), approfittando della distrazione degli altri due, ruba tutto il malloppo e scappa. La sua corsa procede verso l’alto, di tetto in tetto fino a raggiungere la terrazza più elevata, per rifugiarsi in un vecchio lavatoio, dove trova uno strano individuo (Rocco Papaleo) dall’aspetto eccentrico: sostiene di chiamarsi Cervo Nero e di appartenere alla tribù dei Sioux. Dal suo canto Tonino è sotto assedio: il quartiere è presidiato dai suoi inseguitori, gli angoli delle strade controllate. In questa immobilità forzata, realizzando di essere completamente solo, a Tonino non rimane che un’unica disperata alternativa: allearsi con quello squilibrato che si comporta come un pellerossa e che, proprio perché guarda il mondo da un’altra prospettiva, potrà forse fornirgli la chiave per uscire dal vicolo cieco in cui è finito.

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– Le verità” (106min – Drammatico Francia e Giappone). Fabienne è una diva del cinema francese che è circondata da uomini che la amano e la ammirano, dall’ex marito al suo agente. Quando pubblica le sue memorie, la figlia Lumir (trasferitasi negli Stati Uniti per scappare dall’opprimente madre) torna in Francia con la sua famiglia. L’incontro tra le due donne è destinato a trasformarsi presto in scontro: emergeranno verità mai raccontate, si sistemeranno conti lasciati in sospeso e si confesseranno amore e risentimenti.

– “5 cm al secondo” (63min – Animazione – Giappone). Takaki e Akari sono due bambini che frequentano la stessa classe alle scuole elementari e che hanno stretto una grande amicizia. La loro relazione viene però messa alla prova quando la famiglia di Akari deve trasferirsi in un’altra città. Entrambi cercano di mantenere i contatti, ma la distanza e il tempo giocano lentamente e inevitabilmente la loro partita. Quando, alcuni anni dopo, Takaki scopre che anche la sua famiglia dovrà trasferirsi, decide di far visita a Akari per un’ultima volta.

– “Lon von Salomé” ( 113min – Biografico – Germania e Austria). Nata nel 1861 a San Pietroburgo, la giovane Lou si rende presto conto di non poter essere trattata alla pari dagli uomini. Determinata e cocciuta, contro la volontà della madre, si occupa di filosofia, scrive poesie e frequenta i circoli intellettuali, conoscendo lungo la sua strada i filosofi Paul Rée e Friedrich Nietzsche prima di innamorarsi dell’allora sconosciuto scrittore Rainer Maria Rilke. A cinquant’anni, poi, conosce Sigmund Freud, i cui studi la influenzano tanto quanto lei influenza il padre della psicanalisi. Nel 1933, con il nazismo in ascesa, Lou vive con il giovane germanista Ernst Pfeiffer quando passa in rassegna la sua intera esistenza.

– “7 uomini a mollo” (122min – Commedia – Francia). Bertrand, un quarantenne depresso, trova un nuovo senso nella sua vita quando decide di far parte di una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Per ognuno dei componenti, gli allenamenti rappresentano una valvola di sfogo e un rifugio sicuro. Insieme, si sentono sempre più forti e ciò li porta a voler agguantare un traguardo pazzesco: la partecipazione ai campionati mondiali.

– “C’era una volta a… Hollywood” (165min – Drammatico – Usa). Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per affermarsi nell’industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson.

– “Dafne” (94min – Drammatico – Italia). Dafne è una trentenne portatrice di sindrome di Down, esuberante e trascinatrice, che sa organizzare da sola la sua vita ma vive ancora insieme ai genitori, Luigi e Maria. Quando Maria muore all’improvviso, gli equilibri familiari vanno in frantumi. Luigi sprofonda nella depressione, tormentato dall’ossessione di lasciare sola la figlia quando anche lui se ne andrà. Dafne, invece, grazie anche al lavoro e agli amici di una vita, affronta il lutto con l’incoscienza di una bambina e il coraggio di una giovane donna, e tenta invano di scuotere il padre. Finché un giorno accade qualcosa di inaspettato: insieme decidono di affrontare un trekking in montagna, diretti al paese natale di Maria. Lungo il cammino, scopriranno molte cose l’uno dell’altra e impareranno entrambi a superare i propri limiti.

– “Il re leone” (118min – Animazione – Usa). Creduto responsabile della morte del padre, il re Mufasa, il leoncino Simba viene allontanato dal regno dei leoni dalle macchinazioni del malvagio zio Scar. Tornerà tempo dopo per riprendersi il posto che gli spetta.

– “Il piccolo yeti” (92min – Animazione – Usa e Cina). Quando un gruppo di birichini amici incontra sulla sua strada un giovane Yeti, ha inizio un’epica avventura di oltre 3 mila miglia, dalle strade di Shanghai alle montagne dell’Himalaya, che avrà come obiettivo quello di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra.

– “Brave ragazze” (104min – Commedia – Italia). A Gaeta, primi anni Ottanta. Quattro donne in crisi provano a cambiare il corso delle loro vite armate di bigodini e pistole. Anna (Ambra Angiolini) è una ragazza madre, due figli da mantenere e nessun lavoro stabile. Maria (Serena Rossi) è una timida devota alla Vergine, vittima di un marito violento. Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D’Amico), sorelle di indole opposta, sognano un futuro migliore, lontano. Col coraggio di chi ha poco da perdere, decidono di travestirsi da uomini e svaligiare insieme la banca del paese. Ma è solo l’inizio di una serie di azioni spericolate, su cui è chiamato ad indagare il commissario Morandi (Luca Argentero), un vortice destinato a stravolgere per sempre il destino di quattro “brave ragazze”.

– “Gemini Man” (116min – Azione – Usa). Un assassino di professione diviene l’obiettivo di un misterioso outsider, che lo perseguita e desidera farlo fuori. Scoprirà suo malgrado che si tratta di una versione più giovane di se stesso.

– “Dora e la città perduta” (102min – Avventura – Gran Bretagna, Australia – Usa). La piccola Dora ha sei anni e vive con mamma e papà nella foresta amazzonica, esercitandosi nel ruolo di esploratrice. I suoi genitori sono alla ricerca di una città inca perduta, Parapata, dove pare si nasconda più oro che in tutto il resto del mondo: ma spiegano a Dora che lo fanno “da esploratori, non da cercatori”, cioè per interesse scientifico e non per avidità. Salto temporale di un decennio. Dora ha 16 anni e i genitori l’hanno mandata in California per frequentare il liceo, ospite degli zii Nico e Sabrina. Ma suo cugino Diego è imbarazzato da quella ragazza stramba e impreparata a gestire i rapporti con i compagni di scuola. Finché Dora non viene rispedita nella foresta amazzonica insieme a Diego, alla secchiona Sammy e al nerd Andy, da mercenari che vogliono il loro aiuto per raggiungere Parapata.

– “A spasso col panda” (75min – Animazione – Russia). Una sbadata cicogna consegna per errore un panda alla porta sbagliata. Un orso, un alce, una tigre e un coniglia si imbarcheranno in un’avventura ardua ma piena di divertimento attraverso la natura selvaggia per riportare il piccolo alla sua legittima famiglia.

– “Tuttapposto” (90min – Commedia – Italia). Roberto è uno studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti, e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto, è anche il magnifico Rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un’app per smartphone denominata “Tuttapposto” che valuta l’operato dei professori. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.

– “Non succede, ma se succede…” (120min – Commedia – Usa). Fred Flarsky, un giornalista disoccupato colpito dalla sua stessa sfortuna, si sforza di riconquistare quella che una volta era la sua babysitter, che sembra divenuta una delle donne più potenti e irraggiungibili del pianeta.

– “The hole – L’abisso” (90min – Horror – Irlanda). Sarah sta costruendo una nuova vita con suo figlio ai margini di una piccola cittadina rurale. Un incontro terrificante con un vicino misterioso frantuma la sua già fragile anima, gettandola in una spirale paranoica sempre più disturbante. Dovrà scoprire se i cambiamenti inquietanti del suo bambino sono collegati a una minuscola buca nella foresta che confina con la loro casa.

– “It – Capitolo 2” (165min – Horror – Usa). Poiché il male torna sempre a manifestarsi ogni 27 anni nella cittadina di Derry, i quattro giovani protagonisti di It, oramai adulti, sono chiamati nuovamente a confrontarsi con la peggiore delle loro paure: Pennywise.

– “La casa delle bambole” (91min – Horror – Francia e Canada). In seguito alla morte della zia, Pauline e le sue due figlie ereditano una casa. La prima sera, però, degli assassini penetrano nella residenza e Pauline è costretta a combattere per salvare le sue figlie. Dopo la notte da incubo che hanno vissuto, le due ragazze reagiscono in maniera diversa e le loro differenze di personalità si acuiscono. Mentre Beth diventa una scrittrice di letteratura horror, Vera cade vittima di una paranoia distruttiva. Sedici anni dopo quella notte, la famiglia si riunisce nella casa da cui Pauline e Vera non sono mai andate via. Strani eventi iniziano allora a susseguirsi.

– “Io, Leonardo” (90min – Documentario – Italia). Leonardo da Vinci è una delle figure più geniali che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto “il quadro più famoso al mondo”, la Gioconda. Si va alla scoperta dell’uomo, del pittore, dello scienziato e dell’inventore, attraverso un viaggio unico nella mente di Leonardo, una delle figure più geniali che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto.

– “Rambo V – Last blood” (100min – Azione – Usa). John Rambo, veterano del Vietnam, torna finalmente a casa. Ma dopo esser tornato nel ranch di famiglia in Arizona, Rambo si troverà ad affrontare i membri di un temibile cartello messicano implicato in un commercio sessuale di ragazze dell’Est.

– “Ad Astra” (124min – Fantascienza – Usa e Brasile). L’astronauta Roy McBride ha il compito di ricercare per la galassia il padre. Scomparso sedici anni prima in una missione tesa a trovare la vita aliena, l’uomo rappresenta una grande minaccia per tutta l’umanità.

– “Yesterday” (112min – Sentimentale – Gran Bretagna). Jack Malik vorrebbe trovare il successo come cantautore nella sua piccola città sulla costa ma i suoi sogni di fama sembrano svanire lentamente, nonostante l’appoggio e il sostegno della migliore amica Ellie. Dopo uno strano incidente d’autobus durante un misterioso blackout globale, jack si risveglia e scopre che i Beatles non sono mai esistiti. Decidendo di suonare le loro canzoni in un mondo che non le ha mai ascoltate (e con l’aiuto di Debra, agente dalla tempra di ferro), Jack trova il successo ma rischia di perdere per sempre Ellie, l’unica persona che ha sempre creduto in lui.

– “Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (87min – Animazione – Usa, Gran Bretagna e Francia). Strani bagliori sovrastano la tranquilla cittadina di Mossingham e annunciano l’arrivo di un misterioso visitatore proveniente dalla galassia più lontana. Nella vicina Fattoria Mossy Bottom, Shaun ha altre cose per la testa dato che i suoi piani dispettosi vengono continuamente rovinati da un esasperato Bitzer. Quando un misterioso piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l’occasione di vivere una nuova e incredibile avventura. Insieme ai suoi amici di sempre, la simpaticissima pecora si lancerà, così, in un’emozionante missione per aiutare la strana creaturina a tornare a casa, mentre una losca agenzia governativa inizierà a starle alle calcagna. Riuscirà Shaun ad evitare il Farmageddon nella fattoria e riportare l’alieno a casa sua, prima che sia troppo tardi?

– “Angry birds” (97min – Animazione – Usa e Finlandia). Nel film “Angry Birds” scopriremo finalmente perchè i famosi pennuti sono così arrabbiati! La storia ci porta su un’isola popolata da volatili quasi tutti felici, anche se incapaci di volare. In questo paradiso, Red, un uccello con problemi di controllo della rabbia, il velocissimo Chuck e l’esplosivo Bomb, sono sempre stati emarginati. Ma quando sull’isola arrivano dei terribili maialini verdi, toccherà a loro dimostrargli di che cosa sono capaci.

– “Vivere” (130min – Commedia – Italia). In una periferia decorosa di villette a schiera vive la famiglia Attorre: Luca (Adriano Giannini), giornalista free-lance molto free, confezionatore di articoli di colore che piazza a stento sui giornali; Susi (Micaela Ramazzotti), ballerina piegata a insegnare danza a signore sovrappeso; e Lucilla, la bimba seienne quieta e immaginifica ma affetta da asma bronchiale severa. Dentro una Roma magnifica e incomprensibile, stratificata, materna e matrigna, casca nel mezzo Mary Ann (Roisin O’Donovan), irlandese e studentessa di storia dell’arte, ragazza alla pari per la piccola Lucilla. Per lei si prospetterà un anno di permanenza in Italia e in casa Attorre denso di legami leciti e illeciti, di amicizia e d’amore.

– “Mio fratello rincorre i dinosauri” (100min – Commedia – Italia). Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe.

– “Manta Ray” (105min – Drammaico – Thailandia, Francia e Cina). Vicino a un villaggio sulla costa in Thailandia, in una zona in cui sono annegati migliaia di rifugiati rohingya, un pescatore locale trova un uomo ferito che giace incosciente nella foresta. Salvando lo sconosciuto che non proferisce alcuna parola, gli offre la sua amicizia e lo chiama Thongchai. Quando il pescatore scompare improvvisamente in mare, Thongchai inizia lentamente a prendere il suo posto nella sua via, nella sua casa e con la sua ex moglie…

– “Vajont 63” (52min – Documentario – Italia). La sera del 9 ottobre 1963 250 milioni di metri cubi di terra staccatisi dal monte Toc provocarono il travaso delle acque della diga del Vajont. Quasi 2000 persone trovarono la morte all’istante e il paese di Longarone venne completamente distrutto. Al di là degli interessi economici e politici dietro la tragedia, restano le storie individuali di chi, sopravvissuto o soccorritore, quella notte era presente e può testimoniare ciò che ha visto.

– “Vajont, una tragedia italiana” (80min – Documentario – Italia). Si ripercorre attraverso la forma del documentario la tragedia che il 9 ottobre del 1963 causò quasi 2000 morti a Longarone, nella valle del Piave. Si racconta l’intera vicenda, dall’ideazione della diga alla ricostruzione di Longarone. Grazie alla consultazione della documentazione processuale custodita nell’Archivio di Stato di Belluno è stato possibile svolgere nuove riflessioni su un evento che ha funestato l’Italia del boom e che continua a turbare le coscienze.

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

