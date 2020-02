Da “Birds of prey” a “Il ladro di giorni”: il week-end al cinema

Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio tornano protagonisti al cinema. Sono al centro delle scene del film “Il ladro di giorni”, che approda nelle sale giovedì 6 febbraio.

Altra novità è rappresentata da “Birds of prey“. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “1917”, “Dolittle”, “Il diritto di opporsi”, “Judy”, “Odio l’estate” e “Parasite”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Figli” (ore 21);

“1917” (ore 21);

“JoJo Rabbit” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il ladro di giorni” (ore 21);

“Odio l’estate” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Effetto notte” – cineforum (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 21);

“Richard Jewell” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“XY Chelsea” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Andrej Tarkovskij. Il Cinema come preghiera” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Judy” (ore 22:10);

“Dolittle” (ore 14, 14:45, 16:30, 17:15, 19, 19:45 e 22:15);

“Birds of prey” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:50);

“Il diritto di opporsi” (ore 13:40, 17:45, 19:20 e 22:20);

“Underwater” (ore 15:10, 17:40, 20:40 e 22:50);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 17, 19:15, 20, 21:45 e 22:30);

“JoJo Rabbit” (ore 15:20, 17:10 e 19:35);

“Birds of prey” – Imax (ore 15, 17:30, 20:15 e 22:45);

“Tolo Tolo” (ore 22:40);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:30);

“Piccole donne” (ore 19:10);

“1917” (ore 14:20, 15:30, 16:15, 18:15, 21:10 e 22:25);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:05 e 16:40);

“Joker” (ore 16:20 e 22:05);

“Parasite” (ore 13:50, 16:50 e 19:50);

“Birds of prey” (ore 13:30, 14:15, 16, 16:45, 18:30, 19:30, 21 e 22);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 14:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Birds of prey” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:45);

“Il diritto di opporsi” (ore 22:10);

“Judy” (ore 19:10);

“Dolittle” (ore 17:20, 20 e 22:30);

“Odio l’estate” (ore 17, 19:30 e 22);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:30 e 18);

“JoJo Rabbit” (ore 16:50 e 19:15);

“Birds of prey” (ore 17:30, 20:15, 21:45 e 22:45);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:40);

“Parasite” (ore 17:10 e 19:50);

“Joker” (ore 21:50);

“Figli” (ore 17:05 e 22:40);

“1917” (ore 16:45, 19:40 e 22:20);

“Piccole donne” (ore 19);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 16:55).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 18:40 e 21:10);

“Birds of prey” (ore 18:30 e 21:10);

“Dolittle” (ore 18:35 e 21:10);

“Il diritto di opporsi” (ore 21);

“Judy” (ore 18:35 e 21);

“Odio l’estate” (ore 18.30 e 21:10);

“Parasite (ore 18:20 e 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Odio l’estate” (ore 20 e 22);

“1917” (ore 20);

“Il diritto di opporsi” (ore 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Odio l’estate” (ore 21:15);

“Dolittle” (ore 21:15);

“Birds of prey” (ore 21:15);

“1917” (ore 21:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 21:15).

AUDITORIUM SALA GAMMA a Torre Boldone

“Tutto il mio folle amore” – nell’ambito della rassegna “Cinema di qualità” (ore 21).

SALA EDEN a Stezzano

“Cena con delitto” (ore 21).

CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere

“Il primo Natale” (ore 15 e 20.30).

VENERDI’ 7 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Judy” (ore 22.30);

“Figli” (ore 20:30);

“1917” (ore 20 e 22:30);

“JoJo Rabbit” (ore 20:15 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il ladro di giorni” (ore 20:15 e 22:30);

“Odio l’estate” (ore 20:30 e 22:30).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 21);

“Richard Jewell” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Piccole donne” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Villetta con ospiti” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Underwater” (ore 15:10, 17:40, 20:40 e 22:50);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 17, 19:15, 20, 21:45 e 22:30);

“Il diritto di opporsi” (ore 13:40, 17:45, 19:20 e 22:20);

“Judy” (ore 22:10);

“Dolittle” (ore 14, 14:45, 16:30, 17:15, 19, 19:45 e 22:15);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 14:10);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:30);

“Parasite” (ore 13:50, 16:50 e 19:50);

“Tolo Tolo” (ore 22:40);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:05 e 16:40);

“Piccole donne” (ore 19:10);

“JoJo Rabbit” (ore 15:20, 17:10 e 19:35);

“1917” (ore 14:20, 15:30, 16:15, 18:15, 19:50, 21:10 e 22:25);

“Joker” (ore 16:20 e 22:05);

“Birds of prey” (ore 13:30, 14:15, 16, 16:45, 18:30, 19:30, 21 e 22);

“Birds of prey” Imax (ore 15, 17:30, 20:15 e 22:45).

UCI CINEMAS a Curno

“Dolittle” (ore 17:20, 20 e 22:30);

“Il diritto di opporsi” (ore 19:20 e 22:10);

“Odio l’estate” (ore 17, 19:30 e 22);

“Judy” (ore 19:10);

“Parasite” (ore 17:10 e 19:50);

“Piccole donne” (ore 19);

“1917” (ore 16:45, 19:40 e 22:20);

“Joker” (ore 21:50);

“Birds of prey” (ore 17:30, 20:15, 21:45 e 22:45);

“Figli” (ore 17:05 e 22:40);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 16:55);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:30 e 18);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:40);

“JoJo Rabbit” (ore 16:50 e 19:15).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 19 e 21:30);

“Birds of prey” (ore 18, 20, 21:35 e 22);

“Dolittle” (ore 18, 20 e 21:50);

“Figli” (ore 21:30);

“Il diritto di opporsi” (ore 18:45 e 21:35);

“Judy” (ore 18:45);

“Odio l’estate” (ore 18, 20 e 22);

“Parasite (ore 18:50).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“Odio l’estate” (ore 20 e 22);

“1917” (ore 20);

“Il diritto di opporsi” (ore 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Odio l’estate” (ore 21:15);

“Dolittle” (ore 21:15);

“Birds of prey” (ore 21:15);

“1917” (ore 21:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Odio l’estate” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Odio l’estate” (ore 21).

SABATO 8 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Judy” (ore 15 e 17:30);

“Figli” (ore 20:30 e 22:30);

“1917” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“JoJo Rabbit” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il ladro di giorni” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Pupazzi alla riscossa” (ore 16);

“Parasite” (ore 16, 18 e 21);

“Richard Jewell” (ore 18:30 e 21:10).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Il diritto di opporsi” (ore 18:15);

“Piccole donne” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Villetta con ospiti” (ore 17 e 21:15);

“Andrej Tarkovskij. Il Cinema come preghiera” (ore 19).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Odio l’estate” (ore 14:30, 17, 18:50, 20, 21:45 e 22:30);

“Il diritto di opporsi” (ore 13:40, 17:45, 19:20 e 22:20);

“Dolittle” (ore 14, 14:45, 16:30, 17:15, 19, 19:45 e 22:15);

“Judy” (ore 22:10);

“Underwater” (ore 15:10, 17:40, 20:40, 22:50 e 00:00);

“Parasite” (ore 13:50, 16:50 e 19:50);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:30);

“1917” (ore 14:20, 15:30, 16:15, 18:15, 19:50, 21:10 e 22:25);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 14:10);

“Tolo Tolo” (ore 22:40);

“Annabelle 3” – ingresso a 6 euro (ore 00:35);

“Birds of prey” – Imax (ore 15, 17:30, 20:15 e 22:45);

“Piccole donne” (ore 19:10);

“JoJo Rabbit” (ore 15:20, 17:10 e 19:35);

“Birds of prey” (ore 13:30, 14:15, 16, 16:45, 18:30, 19:30, 21, 22, 23:30 e 00:30);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:05 e 16:40);

“Joker” (ore 16:20 e 22:05).

UCI CINEMAS a Curno

“Dolittle” (ore 14:40, 17:15, 20 e 22:30);

“Il diritto di opporsi” (ore 13:30, 16:15, 19:20 e 22:10);

“Judy” (ore 13:40 e 19:10);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 17, 19:30, 22 e 00:40);

“Piccole donne” (ore 19);

” Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:10 e 17:20);

“JoJo Rabbit” (ore 14:50, 17:40 e 19:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:40);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 13:50 e 15:40);

“Figli” (ore 22:40);

“Parasite” (ore 16 e 19:50);

“1917” (ore 14, 16:30, 19:40, 22:20 e 00:45);

“Joker” (ore 21:50 e 00:30);

“Annabelle 3” – ingresso a 6 euro (ore 1);

“Birds of prey” (ore 15, 16:45, 17:30, 20:15, 21:45, 22:45 e 00:20).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 14:15, 16:30, 19 e 21:30);

“Birds of prey” (ore 14:05, 16, 18, 20, 21:35 e 22);

“Dolittle” (ore 14:05, 16, 18, 20 e 21:50);

“Figli” (ore 21:30);

“Il diritto di opporsi” (ore 18:45 e 21:35);

“JoJo Rabbit” (ore 14:15);

“Judy” (ore 16 e 18:45);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:05, 15:30 e 17);

“Odio l’estate” (ore 14:05, 16, 18, 20 e 22);

“Parasite (ore 16:25 e 18:50);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 14:10).

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

“Odio l’estate” (ore 16, 18, 20 e 22);

“1917” (ore 20);

“Il diritto di opporsi” (ore 17 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Odio l’estate” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:15);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:20 e 17:30);

“Dolittle” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:10);

“Birds of prey” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:15);

“1917” (ore 16:30, 18:40, 21:15 e 23:25);

“Il diritto di opporsi” (ore 18:40 e 21:15);

“Underwater” (ore 23:40).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Odio l’estate” (ore 20:45).

SALA EDEN a Stezzano

“Piccole donne” (ore 21).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Odio l’estate” (ore 21).

DOMENICA 9 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Judy” (ore 15 e 17.30);

“Figli” (ore 20:30 e 22:30);

“1917” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“JoJo Rabbit” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il ladro di giorni” (ore 15:30, 17:45 e 20:15);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 20:30).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 15:15, 18 e 20:45);

“Richard Jewell” (ore 15, 17:45 e 20:45).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Piccole donne” (ore 15:30 e 21);

“Il diritto di opporsi” (ore 18:15).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Andrej Tarkovskij. Il Cinema come preghiera” (ore 16:30).

“Villetta con ospiti” (ore 18:30 e 20:30).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Spie sotto copertura – Friendly Autism” (ore 11:10);

“Odio l’estate” (ore 14:30, 17, 19:15, 20, 21:45 e 22:30);

“Il diritto di opporsi” (ore 13:40, 17:45, 19:20 e 22:20);

“Dolittle” (ore 10:30, 14, 14:45, 16:30, 17:15, 19, 19:45 e 22:15);

“Underwater” (ore 15:10, 17:40, 20:40 e 22:50);

“Judy” (ore 22:10);

“JoJo Rabbit” (ore 15:20, 17:10 e 19:35);

“Parasite” (ore 13:50, 16:50 e 19:50);

“Spie sotto copertura” – ingresso a 3 euro (ore 11);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 10:40, 14:05 e 16:40);

“Birds of prey” – Imax (ore 15, 17:30, 20:15 e 22:45);

“Birds of prey” (ore 10:50, 13:30, 14:15, 16, 16:45, 18:30, 19:30, 21 e 22);

“Piccole donne” (ore 19:10);

“Joker” (ore 16:20 e 22:05);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:30);

“1917” (ore 14:20, 15:30, 16:15, 18:15, 19:50, 21:10 e 22:25);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 11:20 e 14:10);

“Tolo Tolo” (ore 22:40).

UCI CINEMAS a Curno

“Il diritto di opporsi” (ore 13:30, 16:15, 19:20 e 22:10);

“Dolittle” (ore 10:30, 14:40, 17:15, 20 e 22:30);

“Spie sotto copertura – Friendly autism” (ore 11:10);

“Judy” (ore 13:40 e 19:10);

“Odio l’estate” (ore 10:45, 14:30, 17, 19:30 e 22);

“Birds of prey” (ore 15, 16:45, 17:30, 20:15, 21:45 e 22:45);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 13:50 e 15:40);

“Spie sotto copertura” – ingresso a 3 euro (ore 11:10);

“1917” (ore 14, 16:30, 19:40 e 22:20);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 11:15, 14:10 e 17:20);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:40);

“Parasite” (ore 16 e 19:50);

“JoJo Rabbit” (ore 11:30, 14:50, 17:40 e 19:15);

“Figli” (ore 10:50 e 22:40);

“Joker” (ore 21:50);

“Piccole donne” (ore 10:35 e 19).

CINESTAR a Cortenuova

“1917” (ore 14:15, 16:30, 18:45 e 21:10);

“Birds of prey” (ore 14:10, 16:15, 18:25, 20:35 e 21:35);

“Dolittle” (ore 14:30, 16:40, 18:50 e 21:15);

“Figli” (ore 21:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 17:30 e 21:10);

“JoJo Rabbit” (ore 14:15);

“Judy” (ore 16:25 e 18:45);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:15 e 16);

“Odio l’estate” (ore 14:25, 16:35, 18:45 e 21:15);

“Parasite (ore 16:25 e 18:50);

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 14:20).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Odio l’estate” (ore 14, 16, 18, 20 e 22);

“1917” (ore 14:30 e 20);

“Il diritto di opporsi” (ore 17 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Odio l’estate” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:30 e 16:30);

“Dolittle” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Birds of prey” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“1917” (ore 14:20, 16:30, 18:40 e 21:15);

“Il diritto di opporsi” (ore 18:30 e 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Odio l’estate” (ore 16 e 20:45).

AUDITORIUM SALA GAMMA a Torre Boldone

“Pinocchio” (ore 15).

SALA EDEN a Stezzano

“Piccole donne” (ore 16 e 21).

CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere

“Deep – Un’avventura in fondo al mare” (ore 15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Odio l’estate” (ore 15, 17, 19 e 21).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici nel week-end.

– “Effetto notte” (115min – Commedia – Francia e Italia). Il regista Ferrand sta girando il film _Vi presento Pamela_ negli studi della Victorine di Nizza. Il soggetto ha come base la storia di una giovane inglese appena sposata a un ragazzo altrettanto giovane. La donna finisce per innamorarsi del suocero, che dopo essere fuggito con lei viene ucciso dal figlio tradito. Alla lavorazione del film si intrecciano le storie private dei protagonisti.

– “Parasite” (132min – Drammatico – Corea del Sud). Tutta la famiglia di Ki-taek è senza lavoro. Ki-taek è particolarmente interessata allo stile di vita della ricchissima famiglia Park. Un giorno, suo figlio riesce a farsi assumere dai Park e le due famiglie si ritrovano così intrecciate da una serie di eventi incontrollabili.

– “Richard Jewell” (129min – Drammatico – Usa). Durante le Olimpiadi di Atlanta nel 1996 esplode una bomba provocando la morte di una persona. A scongiurare una strage è l’operato di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che, scovando uno zaino sospetto, evacua l’area in cui si trova. Tuttavia, non passerà molto prima che i sospetti si concentrino su di lui, sconvolgendogli l’esistenza.

– “XY Chelsea” (94min – Documentario – Regno Unito). Dopo aver causato la più grande fuga di segreti militari nella storia degli Stati Uniti, passando 750.000 documenti a Wikileaks, l’ex soldato e oggi donna trans Chelsea Manning avrebbe dovuto passare il resto della vita in una prigione militare maschile. A sorpresa invece il 17 gennaio 2017 il presidente Obama commutava la sua sentenza, con una mossa senza precedenti che divideva il paese. XY Chelsea è il ritratto intimo di una donna affascinante, unica e complessa, una vera ribelle e outsider, che dopo aver fatto la storia e resistito sette anni in carcere, deve ora iniziare una nuova vita, in un mondo tutt’altro che accogliente, all’ombra del crescente nazionalismo e dell’intolleranza che fomentano odio e divisione in tutta l’America.

– “Andrej Tarkovskij. Il Cinema come preghiera” (93min – Documentario – Italia, Russia e Svezia). Ricostruzione documentaristica sulla vita ed opere del grande regista russo Andrej Tarkovskij, che visse gli anni di fuga dall’Unione Sovietica in Italia, dal 1975 al 1986, ambientando nel 1979 in Toscana ed Italia centrale l’intero film Nostalghia.

– Tutto il mio folle amore” (97min – Drammatico – Italia). Il racconto della straordinaria avventura di un padre e un figlio con problemi di autismo (che dall’Italia dell’Est arrivano fino alle strade deserte dei Balcani) e del loro rapporto tenero, divertente, problematico e fuori dagli schemi. Dietro di loro, nel tentativo di raggiungerli, anche la madre e il nuovo compagno affronteranno un viaggio altrettanto imprevedibile. In quest’avventura tutti dovranno fare i conti con se stessi e con il proprio ruolo di genitori.

– “Cena con delitto” (130min – Giallo – Usa). Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla disfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

– “Piccole donne” (135min – Drammatico – Usa). Le quattro sorelle March diventano donne nell’America sconvolta dalla guerra civile. Diverse tra loro, combatteranno per realizzare i propri sogni ed essere ciò che realmente vogliono.

– “Villetta con ospiti” (88min – Commedia – Italia). Ventiquattr’ore per raccontare una splendida famiglia borghese e una ricca cittadina del nord Italia. Di giorno le nostre signore e i loro mariti ostentano pubblica virtù ai tavolini dei caffè. Poi, di notte, si scivola nel noir ed esplode il lato oscuro della provincia in un susseguirsi di meschinità e violenze. I sette vizi capitali incarnati dai sette protagonisti si palesano ai nostri occhi quasi con innocenza. Nessuno è accusabile di nulla anche se, tutti insieme, si macchieranno del peggiore dei peccati.

– “Pupazzi alla riscossa” (87min – Animazione – Usa). Nell’adorabile e peculiare cittadina di Uglyville si celebra la bruttezza e la stranezza. Essere normali o belli è un difetto e più si è bizzarri più si è amati. Qui vive la vivace bambola Moxy con le sue amiche, sempre pronte a divertirsi e a godersi la vita. La curiosità spinge però Moxy a chiedersi cosa ci sia oltre la montagna che circonda la cittadina. Spingendosi oltre con le sue amiche, scopre un altro regno, un posto in cui bellissime bambole vengono addestrate con rigidi protocolli per essere “adottate” nel mondo degli umani. Moxy e le sue amiche finiranno presto per scoprire che non sempre essere perfetti è sinonimo di felicità.

– “Il diritto di opporsi” (136min – Drammatico – Usa). Dopo essersi laureato ad Harvard, il giovane avvocato Bryan Stevenson avrebbe potuto scegliere di svolgere fin da subito dei lavori redditizi. Al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di difendere persone condannate ingiustamente, con il sostegno dell’attivista locale Eva Ansley. Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, è quello di Walter McMillian, che nel 1987 viene condannato a morte per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostrano la sua innocenza, e il fatto che l’unica testimonianza contro di lui sia quella di un criminale con un movente per mentire. Negli anni che seguono, Bryan si ritroverà in un labirinto di manovre legali e politiche, di razzismo palese e sfacciato, mentre combatte per Walter, e altri come lui, con le probabilità – e il sistema – contro.

– “Pinocchio” (125min – Fantasy – Italia, Gran Bretagna e Francia). Geppetto, un vecchio intagliatore, riceve un pezzo di legno perfetto per il suo prossimo progetto: un burattino. Una volta terminata l’opera, accade qualcosa di magico: il burattino prende vita e inizia a parlare, camminare, correre e mangiare, come qualsiasi bambino. Geppetto lo chiama Pinocchio e lo alleva come un figlio. Per Pinocchio, però, non è facile essere un bravo bambino: lasciandosi portare facilmente sulla cattiva strada, capitombola da una disavventura all’altra in un mondo popolato di fantasiose creature. La sua più cara amica, la Fata Turchina, cercherà di fargli capire come il suo sogno di divenire un bambino vero non potrà mai avverarsi fino a quando non cambierà modo di vivere.

– “Il primo Natale” (100min – Commedia – Italia). A Palermo vive Salvo, un ladro di arte sacra, ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula, invece, vive padre Valentino, un prete affascinato dalla potenza iconica del presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo non resiste alla tentazione di appropriarsi di una preziosa reliquia che si trova proprio nella chiesa del piccolo paesino di padre Valentino. Scoperto il furto, padre Valentino non ha altra scelta se non quella di gettarsi alla rincorsa del ladro ma, così facendo, per magia, o per chissà quale altra ragione, i due si ritroveranno catapultati nella Palestina dell’anno zero, a pochi giorni prima della nascita di Gesù.

– “Deep – Un’avventura in fondo al mare” (95min – Animazione – Spagna). In un futuro in cui gli esseri umani hanno abbandonato la Terra e il livello delle acque dei mari ha coperto il pianeta, l’avventuroso polipo Deep, l’ultimo della sua specie, vive con altre specie acquatiche in una striscia di territorio protetta dal mitico Kraken. Quando un incidente distrugge la loro casa nella più profonda fessura dell’oceano, Deep e i suoi amici saranno costretti a trovare una nuova abitazione, sfidando formidabili nemici e affrontando situazioni ora pericolose ora esilaranti.

– “Odio l’estate” (110min – Commedia – Italia). Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: uno è il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, l’altro è il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, e l’ultimo è l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Le loro tre vite lontanissime si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

– “Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (67min – Commedia – Italia). Luì e Sofi sono ancora una volta alle prese contro il malefico Signor S, che sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo.

– “Dolittle” (106min – Commedia – Usa). Sette anni dopo aver perso la moglie, l’eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell’Inghilterra vittoriana, si ritrova dietro le alte mura della sua abitazione con la sola compagnia dei suoi animali esotici. Quando la giovane regina si ammala gravemente, con riluttanza è costretto a salpare per un’epica avventura in un’isola leggendaria alla ricerca di una cura, ritrovando così il suo acume e il suo coraggio mentre si imbatte in vecchi avversari e scopre creature meravigliose. Lo accompagneranno nel viaggio un giovane assistente e un gruppo incredibile di amici animali.

– “Birds of prey” (108min – Avventura – Usa). Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

– “1917” (110min – Drammatico – Gran Bretagna e Usa). Al culmine della Prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

– Underwater” (95minm – Fantascienza – Usa). Un team di ricercatori sottomarini si ritrova a dover lottare per la propria sopravvivenza dopo che un devastante terremoto distrugge il loro laboratorio sotterraneo.

– “Judy” (118min – Biografico – Gran Bretagna). Judy Garland, leggendaria artista, nel 1968 arriva a Londra per tenere una serie di concerti. Per lei si tratta di un periodo non felice: la sua situazione finanziaria non è delle migliori e la sua vita privata è un completo disastro.

– “Jojo Rabbit” (108min – Commedia – Germania e Usa). Jojo, un bambino cresciuto dalla sola madre, ha come unico alleato il suo amico immaginario Adolf Hitler. Il suo ingenuo patriottismo viene però messo alla prova quando incontra una ragazzina che stravolge le sue convinzioni sul mondo, costringendolo ad affrontare le sue paure più grandi.

– “C’era una volta a… Hollywood” (165min – Drammatico – Usa). Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per affermarsi nell’industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson.

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (85min – Animazione – Canada). Tappo è un cagnolino abituato a vivere nell’agio e nel lusso. #Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, viene inaspettatamente cacciato di casa e per la prima volta deve imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille avventure nella grande città, riesce a trovare un nuovo padrone: si tratta di Zoe, una ragazza che sogna di diventare una cantante famosa e che vive in un seminterrato. Sarà Zoe che aiuterà Tappo a sfuggire ai perfidi Charles e Victoria, gli avidi e spietati figli della ricca defunta, decisi a mettere le mani sul patrimonio ereditato da Tappo a sua insaputa.

– “Tolo Tolo” (90min – Commedia – Italia). Dopo la poco brillante idea di aprire un ristorante sushi in un piccolo centro della Puglia, Checco scappa via dall’Italia a causa dei debiti contratti con lo Stato e con i familiari. Trova così lavoro in Africa ma la delicata situazione politica del continente lo costringe presto alla fuga. Non voluto da nessuno, sarà costretto ad affrontare (a modo suo) uno dei tanti viaggi della speranza che, solcando il Mediterraneo, hanno come obiettivo l’Italia dei pregiudizi e dei rigurgiti fascisti.

– “Annabelle 3” (106min – Horror – Usa). Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

– “Spie sotto copertura” (102min – Animazione – Usa). La super spia Lance Sterling e lo scienziato Walter Beckett sono quasi agli antipodi. Tanto il primo è disinvolto e affascinante, tanto il secondo è intelligente e arguto, doti che gli permettono di mettere a punto gli strepitosi gadget che il primo usa nelle sue epiche missioni. Quando gli eventi prendono una svolta inaspettata, i due devono fare affidamento l’uno sull’altro in maniera del tutto inedita per loro.

– “Figli” (97min – Commedia – Italia). Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Tutto perfetto fino a quando l’arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l’imprevedibile. Nonni stravaganti, amici sull’orlo di una crisi di nervi e improbabili baby-sitter non saranno loro di aiuto. Tra attimi di felicita? e situazioni di sconforto, Sara e Nicola riusciranno a resistere e a rimanere insieme?

– “Il ladro di giorni” (105min – Drammatico – Italia). Salvo ha circa cinque anni quando suo padre Vincenzo scompare, portato via da due carabinieri. Alcuni anni dopo, una volta uscito di prigione, Vincenzo torna a riprendersi suo figlio che nel frattempo è andato a vivere in Trentino dagli zii. Padre e figlio quasi non si riconoscono, e, come due estranei, si mettono in macchina verso il sud d’Italia, dove Vincenzo ha una missione da compiere. Sarà il tempo del viaggio a metterli di fronte alla verità del loro rapporto e di cosa sono l’uno per l’altro.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

