Cucina, spettacoli e divertimento: torna “Onore in festa”

Sabato 10 e domenica 11 torna “Onore in festa”. L’Unione Sportiva Onore organizza un week-end di divertimento del piccolo Borgo della Presolana.

Ecco il programma.

Sabato 10 agosto:

-Dalle ore 10.00: Laboratori per bambini al parco comunale.

-Dalle ore 19.30: Cena a base di ravioli alla bergamasca e scarpinocc de parr.

-Dalle ore 21.00: Grande novità con Schiuma Party & Serata Disco.

Domenica 11 agosto:

-a partire dalle ore 10.00 e per tutta la giornata: bancarelle per le vie del paese.

-Dalle ore 12.30: apertura delle cucine con pranzo a base di grigliata con polenta, cotoletta e patatine fritte.

-Nel pomeriggio: intrattenimento per bambini e famiglie e dimostrazione “Unità Cinofile” della Protezione Civile

-Dalle ore 17.30: Apericena con dj Set.

-Dalle ore 21.00: Burattini di Cortesi al parco comunale.