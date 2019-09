Cucina, musica e divertimento: è festa a Boccaleone

Sabato 21 settembre la Rete Sociale di Boccaleone organizza l’edizione 2019 di “Boccaleone in Festa”. Dalle 15 in poi, l’area tra via Cornagera e via Gandhi si animerà con tante attività per grandi e piccini, organizzate da diverse realtà del quartiere.

Nella zona della festa si troveranno inoltre alcuni stand delle associazioni del territorio e dalle 19 si potrà cenare sul posto con Dahlak – Ristorante Eritreo e Bar Autolavaggio Te

Ecco il programma.

Dalle ore 15

– letture animate per bambini, ragazzi e adulti a cura del Nido di Boccaleone e del Circolo dei narratori Bergamo;

– ludobus: Giochi d’altri tempi di Alchimia Società Cooperativa Sociale

– retrogame Arena: Videogiochi classici di RetroEdicola Videoludica Club

– giocoliera, Treccine, Tatuaggi e Spazio Foto a cura di Caggio Clown, Spazio Giovanile Boccaleone, Condominio solidale Mater e Circolo Day Care – Associazione di Promozione Sociale

– attività sportive – Boccaleone Pallavolo e Boça Basket ’89

Alle 18

– Drum Circle, La Voce dei Tamburi – Improvvisazione su Percussioni, Progetto Senz’Acca

Alle 19

– Karaoke organizzato da Circolo Day Care – Associazione di Promozione Sociale

Alle 20.30:

– spettacolo teatrale per bambini dai 3 agli 8 anni – Gli Sgraffignoli by gomma & piuma

Alle 21.30

– dj-set con Studio Mem Discoteca Itinerante

Stand

Penne Nere, Avis Boccaleone, Club Amici Atalanta Boccaleone, Rete Sociale Boccaleone, Cesvi Onlus, Comitato di quartiere, San Vincenzo, Boccaleone Pallavolo, Boça Basket ’89

Dalle 19 street food con “Dahlak” – Ristorante Eritreo e Bar Autolavaggio Te