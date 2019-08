Cucina e musica: l’oratorio di Sotto il Monte è in festa

Dall’14 al 25 agosto l’oratorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è in festa. Tutte le sere dalle 19 alle 23 la cucina proporrà diverse specialità gastronomiche. La cena sarà allietata dalla musica di gruppi di diverso genere a partire dal ballo liscio delle prime serate per terminare le ultime sere con tributi dedicati a cantanti italiani e musica a 360°. Inoltre, saranno disponibili gonfiabili gratuiti per bambini e ragazzi dalle 19.30 alle 23.

La festa si svolge all’oratorio in Viale Pacem in Terris, garantendo posti al coperto in caso di pioggia.

Ecco il programma

Mercoledì 14 agosto

– Pino e Desi Live.

Giovedì 15 agosto

– Pranzo di Ferragosto (telefonare entro il 14 agosto al numero 3391550535);

– serata con Nico Music Show.

Venerdì 16 agosto

– Serata costate;

– Musica con Jennifer Group.

Sabato 17 agosto

– Serata costate;

– 60 mania.

Domenica 18 agosto

– Amiche Si – Tributo al femminile a Gianna Nannini, Loredana Berté e molte altre artiste.

Lunedì 19, martedì 20 e mercoldì 21 agosto

– Serata hamburger;

– solo servizio bar e pizzeria.

Giovedì 22 agosto

– Blascover – Tributo a Vasco Rossi.

Venerdì 23 agosto

– Serata galletto;

– Show must go on – Tributo ai Queen.

Sabato 24 agosto

– Serata galletto;

– Jolly Blue Band – Tributo agli 883 e a Max Pezzali.

Domenica 25 agosto

– Rufus Band Show – anni 70, 80 e 90.