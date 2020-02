Cosmetici e detergenti al naturale, impariamo come si fa

È dedicato alla cosmesi e alla detergenza naturali il terzo dei quattro incontri di Aromaterapia specifica che la scuola LAFONTE organizza in collaborazione con l’Azienda agricola Le Sorgenti, produttrice di essenze biologiche e idrolati nel Parco dei Colli di Bergamo.

L’appuntamento è aperto a tutti e non richiede una preparazione di base né di aver seguito gli incontri precedenti. Fornisce competenze teoriche e indicazioni pratiche sulle caratteristiche, le proprietà e il corretto utilizzo degli oli essenziali sulla base dei più recenti studi scientifici ma con un taglio rivolto all’impiego nel quotidiano.

In cattedra Fabrizio Gelmini, dottore in Tossicologia, impegnato nella ricerca in ambito fitoterapico all’Università degli Studi di Milano con particolare attenzione all’Aromaterapia.

IL PROGRAMMA:

Oli Essenziali ed Idrolati nella sanificazione domestica

– La “Sindrome della casa malata”: cos’è, cosa provoca e da cosa è provocata

– La sanificazione dell’aria: deodoranti, profumi e disinfettanti

– Pulire e detergere le superfici: detersivi e disinfettanti

– Cosmesi e cura della persona

Il costo è di 35 euro. Viene rilasciato un attestato di partecipazione.