“Corpo italico”, a Treviglio danza che unisce

Sabato 18 maggio a Treviglio si terrà l’iniziativa collettiva “Corpo italico”, organizzato con la partecipazione dell’associazione culturale Libra, Pensionati ed Anziani Trevigliesi, Associazione Ex – Lavatoio Onlus, Cs Trevigliese, A.N.M.I. Treviglio e della collettività con il patrocinio del Comune.

Tanti corpi, tante storie. Per un senso di appartenenza nel rispetto delle diversità, per trovarsi e stare insieme.

Il programma prevede:

– alle 16.30 camminata danzata per le vie del centro storico;

– alle 17 azione danzata collettiva in piazza Setti.

Gli organizzatori spiegano: “Per un senso di appartenenza nel rispetto delle diversità. Per trovarsi e stare insieme. Vogliamo riflettere sulla natura del nostro essere italiani oggi attraverso la chiave del corpo in movimento. Siamo corpo prima di ogni cosa, con esso ci presentiamo al mondo e tentiamo di valicarne i confini alle prese con la paura di smarrire la nostra identità / con il desiderio di affermarla. Abbiamo pensato ad alcune categorie di corpi che possono essere rappresentative della nostra società e di quali valori, temi ed emozioni si fanno portatrici. Le abbiamo cercate nella nostra città e invitate a partecipare a questo progetto. L’aggettivo italico, utilizzato volutamente nel titolo al posto di italiano, vuole rimandare alla varietà di popoli e lingue a cui ci si riferiva in tali termini nell’antica Italia. Vorremmo conservarne l’accezione positiva, il senso di appartenenza nel rispetto delle diversità, e farne nuovo uso in riferimento all’Italia attuale”.