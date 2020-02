Contro la violenza sulle donne: a Seriate concerto dei 2 Mondi

Seriate dice stop alla violenza sulle donne. Mercoledì 12 febbraio, alle 21, sulle assi del cineteatro Gavazzeni salirà la band “2 Mondi” per un concerto benefico a favore del Centro R.I.T.A di Seriate, aperto nel 2018 dall’associazione Aiuto donna, a cui andrà il ricavato della serata.

Lo spettacolo, presentato da Fabrizia Fassi, è promosso dal Lions club Città di Seriate, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Costo del biglietto di 10 euro.

Guidati dalla voce e chitarra acustica di Massimo Numa, a capo di una band di cinque elementi, il pubblico ripercorrerà la storia della musica leggera italiana e riannoderà il nastro dei propri ricordi, riascoltando il repertorio di Lucio Battisti. Perché “i 2 mondi – dice di sé la band -, oltre a essere un tributo al più grande artista di musica leggera italiana, è un omaggio alla colonna sonora della vita di molti di noi”.

“Seriate si conferma città sensibile verso la donna – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. Con questo concerto da un lato si lancia un messaggio di rispetto verso l’universo femminile, dall’altro si raccolgono fondi a sostegno di un’associazione che si occupa di tutelare le donne vittime di violenze. Assieme a della buona musica ci saranno momenti di riflessione”.

“Sono molto contento che i Lions della Città di Seriate abbiano proposto un’iniziativa di questo genere, subito accolta dall’Amministrazione comunale – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Gabriele Cortesi -. È la testimonianza della crescente sensibilità della nostra comunità verso una tematica delicata come quella della violenza subita dalle donne, da affrontare con decisione. Aiutare l’associazione Aiuto donna è un quanto mai una cosa preziosa”.

“I Lions promuovono diverse iniziative benefiche a supporto della vita sociale – spiega Claudio Alebardi del Lions club Bergamo Host -. L’Assessorato alle Politiche sociali ci ha avvicinato all’attuale tema della violenza sulle donne, così abbiamo deciso di organizzare una serata di raccolta fondi a favore di Aiuto donna, che sostiene chi è in difficoltà. Abbiamo pensato di farlo con un concerto tributo a Lucio Battisti, perché nelle sue canzoni il sentimento e il rapporto tra uomo e donna sono molto presenti. Tra tanti testi ricordo ‘Una donna per amico’. Inoltre, questo concerto benefico è un modo per presentarci alla città, essendo un Lion club appena costituito, aperto a tutti”.