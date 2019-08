Concerto per i vent’anni dell’Associazione Oncologica Bergamasca

Fervono i preparativi in vista del concerto celebrativo per i vent’anni dell’Associazione Oncologica Bergamasca che si terrà sabato 18 maggio alle 18 nel Chiostro Santa Marta di Ubi Banca, in Galleria Santa Marta a Bergamo.

Oltre ad A.O.B., i protagonisti dell’evento saranno i musicisti del Conservatorio Donizetti di Bergamo (più di una trentina tra studenti in corso ed ex allievi)) che allieteranno la serata con un ricco repertorio, dal “Non ti fidar” di Mozart a “Bohemian Rhapsody” di Freddy Mercury.

“Volevamo festeggiare l’anniversario della nostra Associazione con qualcosa di coinvolgente per tutta la città – ha sottolineato Maurizio Radici, presidente di A.O.B. onlus – e, data la collaborazione consolidata con il Conservatorio, è stato quasi naturale organizzare un evento con loro: due eccellenze del territorio, una nell’ambito del volontariato, l’altra in quello della musica, che mettono insieme le loro forze per celebrare vent’anni di attività a supporto dei malati oncologici in cura all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo”.

“Per noi essere partner di questo evento è motivo d’orgoglio – ha dichiarato il professor Giovanni Pietro Fanchini, direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti – Si tratta di un’iniziativa pregevole che dà continuità al progetto di solidarietà concreta che ci vede coinvolti durante l’anno in Ospedale dove, a giovedì alterni, alcuni nostri musicisti si esibiscono nell’ambito dei servizi di intrattenimento offerti da A.O.B. ai suoi pazienti. Inoltre, partecipare alla serata con il nostro Ensemble di Corni diretto dal prof Massimo Capelli, rappresenta la migliore occasione per festeggiare anche il ventennale di insegnamento a Bergamo del nostro Maestro”.

Il sostegno di Ubi Banca all’evento del 18 Maggio si colloca nel solco di una partnership con A.O.B. iniziata già da tempo. Nel 2019 il servizio di “supporto Psicologico” che garantisce la presenza di professionisti a disposizione dei pazienti oncologici e dei loro familiari, è possibile grazie anche a un generoso contributo erogato nei mesi scorsi proprio da UBI Banca specificatamente per questo progetto.

“Essere da sempre accanto all’Associazione Oncologica Bergamasca è un modo per essere non solo vicini al territorio, ma ad un’Istituzione che genera grande valore nella nostra città, – ha dichiarato Luca Gotti, responsabile Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di UBI Banca – dimostrando così, ancora una volta, la capacità di saper coniugare lo sviluppo del benessere sociale e umanitario alla nostra tradizionale attenzione ai valori delle realtà no profit, con le quali condividiamo tanti progetti dedicati alle tematiche sociali più svariate. Sostenere il servizio di Supporto Psicologico significa ribadire la sinergia che ci lega ad A.O.B., un’associazione che sviluppa progetti e attività di ricerca, ascolto, sostegno e comunicazione a beneficio di tutta la comunità bergamasca”.