Concerto gospel a Montello

Sabato 24 febbraio alle 20.45 all’Auditorium comunale di Montello si terrà un concerto del Coro Gospel “Voci X Voi”.

L’iniziativa è promossa dal ABC per Burmese Children Association Onlus.

Il Coro Gospel Voci per Voi di Melegnano è in attività dal 2000 ed è composto da circa 40 elementi. La direzione del coro è attualmente affidata a Marta Meazza. Il repertorio del coro è costituito da brani tradizionali Gospel e Spiritual e da liberi arrangiamenti in chiave gospel di brani contemporanei.

In questi anni il coro ha avuto la possibilità di esibirsi in moltissime chiese e teatri del nord e centro Italia ed in occasione di importanti manifestazioni.

Il Coro Voci per Voi aderisce alla Federgospel, l’associazione che riunisce cori gospel di tutta Italia, ed i suoi coristi cantano anche in Nazionale! In importanti occasioni le Voci, vengono infatti convocate ad indossare le tuniche azzurre della nazionale italiana di Gospel (l’Italian Gospel Choir – ndr pronuncia: quair) insieme ad altri 500 coristi provenienti da tutta Italia.

I coristi, i musicisti e la direttrice non ricevono alcun compenso. Tutti insieme hanno costituito un’associazione finalizzata alla promozione della cultura musicale ed alla beneficenza, coniugando così la loro grande passione per la musica con la soddisfazione di poter aiutare chi ha più bisogno. I proventi derivanti dalle esibizioni del coro, infatti, vengono destinati a sostenere progetti di solidarietà in collaborazione con realtà benefiche e volontaristiche.

Il concerto è dedicato alla ABC Burmese Children Association Onlus che ha costruito a Sittwe, in Birmania, un orfanotrofio, dove si sono ad oggi 56 bambini, e un ambulatorio medico a cui accedono gratuitamente le persone che vivono in quella poverissima area.