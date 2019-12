“Concerto di Natale” al teatro Sociale

Domenica 22 dicembre alle 15.30 al teatro Sociale di Bergamo Alta si terrà il “Concerto di Natale” con il coro I Piccoli Musici di Casazza diretto da Mario Mora.

La luce e la gioia che animano il Natale si riverberano nell’atmosfera quotidiana del periodo di festa anche attraverso la musica e le melodie corali della tradizione. Le feste natalizie da sempre sono occasione di condivisione e celebrazione nel segno della voce e del canto. E il coro di voci bianche è un tramite privilegiato per pagine sublimi appartenenti al repertorio vocale che va dal Medioevo ai giorni nostri.

È ormai tradizionale che la Fondazione Teatro Donizetti ospiti per il proprio Concerto di Natale “I Piccoli Musici” di Casazza, ensemble di esperienza più che trentennale che ha visto avvicendarsi fra le sue fila – con la direzione del fondatore Mario Mora – centinaia di bambini talentuosi e meticolosamente istruiti alla civiltà del cantare insieme oltre che della musica, che vantano nel loro curriculum non solo i primi premi in prestigiosi concorsi internazionali di canto corale ma anche la presenza in festival italiani ed europei di rilievo (i festival di Ambronay e di Montreux, la Sagra Musicale Umbra, il festival Mito e molti altri) nonché numerosi allestimenti operistici di repertorio dal Barocco al Novecento confluiti nella loro ampia e qualificata discografia (Sony, Decca, Stradivarius e altre etichette). Il Coro “I Piccoli Musici” – che nel 2008 ha ricevuto il “Guidoneum Award” alla carriera dalla Fondazione Guido d’Arezzo – è Ambasciatore Culturale dell’Europa per la Federazione dei Cori dell’Unione.

Per l’appuntamento 2019 il programma sarà in parte dedicato alle più celebri melodie natalizie della tradizione popolare di tutto il mondo, senza dimenticare quelle del mondo anglosassone e con una incursione anche nei ritmi del jazz.