Concerto di musica barocca alla chiesa di San Fermo

Domenica 17 novembre alle 18 alla chiesa di San Fermo a Bergamo si terrà un concerto di musica barocca per la festività di Santa Cecilia.

Si esibirà il Bergamo Baroque Ensemble: contralto – Ilaria Magrini, violino I – Silvia Muscarà, violino II – Elena Zibetti, violoncello – Afra Mannucci, contrabbasso – Marcello Ragazzi, arciliuto – Michele Guadalupi, flauto dolce e direzione – Guido Tacchini, organo e direzione – Maurizio Stefanìa.

Il programma prevede:

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Concerto in Sol minore per flauto, due violini e basso continuo (dal Manoscritto di Napoli, 1725)

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Concerto in Sib op.4 n.6 per organo, archi e basso continuo

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto in Sol maggiore RV93 per liuto, due violini e basso continuo

Giuseppe Sammartini (1695-1750)

Concerto in Fa maggiore per flauto dolce, archi e basso continuo

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

Salve Regina in Fa min per contralto, archi e basso continuo