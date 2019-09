Conca Fiorita in festa con santa Teresa di Lisieux

La parrocchia di Santa Teresa di Lisieux – quartiere Conca Fiorita in Bergamo – si appresta a dare il via alle feste patronali, che inizieranno venerdì 27 settembre e si prolungheranno fino al 6 ottobre.

Numerose le celebrazioni, i momenti di preghiera e momenti spirituali, incentrati sulla figura della santa che, essendo stata proclamata Dottore della Chiesa nel 1997 da Giovanni Paolo II, ci è donata come maestra di vita e di santità. Significativo è il fatto che nel suo monastero era stata fatta Maestra delle novizie, servizio che ha adempito con l’esempio prima ancora che con le parole. Giorno per giorno, dunque, si prenderà spunto dalla sua vita per dare stimoli alla comunità all’inizio del nuovo Anno Pastorale. Di Santa Teresa verrà messo a fuoco il paziente itinerario della fede, tra entusiasmo e lotte interiori, come incitamento per il cammino di catechesi; la scoperta – centrale della sua spiritualità – della vocazione ad essere Amore nel cuore della Chiesa; l’orientamento universale del suo cuore; l’amore alla Parola di Dio, che chiama la Comunità a meditare e trovare tempo per la Lectio Divina. Agli ammalati testimonierà la devozione al Volto Santo di Gesù in croce e il senso dato alla sofferenza che l’ha segnata soprattutto negli ultimi tempi e l’ha portata alla morte a soli 24 anni. A tutti noi ricorderà, inoltre, la sua umiltà e la scelta dell’infanzia spirituale, nonché la preghiera per i sacerdoti.

La conclusione delle celebrazioni sarà domenica 6 ottobre, nella quale – in sintonia col tema della Diocesi: “Una voce che invia” – sarà dato il mandato ai collaboratori della parrocchia e la santa ricorderà che la vita ha senso se la viviamo come missione.

La tradizionale processione con la statua e la reliquia di Santa Teresa sarà realizzata sabato 28 e passerà per via Crescenzi, Conca Fiorita e Pinetti, accompagnata dalla banda di Cornale, dopo la messa delle 18, presieduta dal Vescovo monsignor Giuseppe Merisi e concelebrata da vari sacerdoti.

Il giorno liturgico della santa, martedì 1° ottobre, alla messa delle 9 sono invitati particolarmente gli anziani e gli ammalati, per i quali sarà fatta una preghiera di guarigione e amministrato il sacramento della sacra unzione; la sera, alle 17, è prevista invece la messa con benedizione dei bambini. In queste iniziative non può essere dimenticata la Vergine Santa, onorata in parrocchia come la “Madonna del sorriso”, così come l’ha onorata la Santa di Lisieux: per questo è previsto un piccolo pellegrinaggio al vicino santuario di Borgo Santa Caterina, la sera di mercoledì 2 ottobre.

Nei festeggiamenti sono incluse anche iniziative aggregative e conviviali. Tutte le sere per la cena, e le domeniche anche per il pranzo, sarà attivo servizio di ristoro con prelibati menù e ci sarà la possibilità di contare, all’occorrenza, su un tendone riscaldato. Ci saranno tombolate, un concerto bandistico, una bancarella di libri usati e di magliette create per unire il quartiere. Per l’occasione, tutti gli abitanti sono invitati ad addobbare a festa le proprie case.