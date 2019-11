Commedie in vernacolo, a Osio Sotto debutta la rassegna “Fa mia ol teater”

Non sarà un’avventura, o almeno se lo augurano gli organizzatori: l’Associazione Culturale Itervitae e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Osio Sotto.

La rassegna dialettale “Fa mia ol teater” è al debutto, ma quella targata 2019 vuole essere la prima edizione di una lunga serie. Ad Osio la commedia in vernacolo è di casa, ogni anno la festa dell’oratorio viene inaugurata da una rappresentazione; bisogna però fare un salto indietro nel tempo per rivivere i fasti del teatro dialettale “made in Osio” ed è un salto molto lungo.

Ci ha pensato allora l’Associazione Itervitae a fare rivivere quegli anni, proponendo all’amministrazione – che è partner in questa iniziativa – tre serate tutte da seguire, da ridere e da applaudire.

“Si inizia venerdì 22 novembre e, ovviamente, sarà la Compagnia Nostrana di Osio Sotto ad aprire la Rassegna – ha spiegato Roberto Gambirasio, presidente di Itervitae -. Lo farà con l’allegra commedia “I sorele Trepunta”. Il venerdì successivo ospiteremo la Compagnia di Prosa Zanovello di Treviglio che , con “Mai di pensiù”, affronterà col sorriso il tema del radicale cambiamento di vita dei nei pensionati”.

Infine, il 6 dicembre, arriverà finalmente ad Osio “Nani a l và in guera”, la commedia scritta proprio da Gambirasio e portata con successo in giro per la provincia dal Gruppo Teatro 2000 di Torre Boldone, affiancato dal Coro Ana Voci del Brembo di Valbrembo”.

L’ingresso è libero grazie alla collaborazione di Spi Cgil, onoranze funebri Ricciardi e Corna, Cieffegi litografia e Ristorante Albergo Papa; gli appuntamenti sono ospitati dalla Sala della Comunità (presso l’Oratorio) e inizieranno alle 21.