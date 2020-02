Commedia dialettale a Calvenzano

A Calvenzano continua la Rassegna teatrale “Il teatro racconta… schegge di teatro”. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è organizzata da “Piccola Officina della cultura” con il contributo dell’amministrazione comunale di Calvenzano.

Sabato 22 febbraio alle 20.45 al teatro auditorium comunale la compagnia stabile Il teatro del Gioppino di Zanica porterà in scena “Tòr, toréri e tri gós”, commedia musicale in dialetto bergamasco.

A Palma Blanca, in Spagna, arriva Tele Bergamo per intervistare due bergamaschi che

hanno fatto fortuna con le loro attività. Si tratta di Francesco (in arte Francisco el Ballador), famoso per la sua scuola di ballo, e Adelio, proprietario di un ristorante la cui specialità è la “bistecca di toro”. Mentre l’attività di Francisco el Ballador va a gonfie vele, il ristorante di Adelio è in difficoltà per mancanza di materia prima. Infatti Ramirez, organizzatore di corride, non è più in grado di fornirgli carne di toro, perchè da due mesi un terribile toro riesce a sconfiggere tutti i toreri e, per regolamento, non può essere sostituito da altri tori.

Per abbatterlo si manda allora a chiamare El Manolo, il più grande toreador del mondo.

Nel frattempo giunge da Bergamo una comitiva di bergamaschi composta da un gruppo di donne che vogliono frequentare un corso di flamenco e da un gruppo di uomini, fra cui un allevatore alla ricerca di un toro per le sue vacche e un aspirante ipnotizzatore che ama vestirsi da Gioppino e che sfiderà El Manolo nella corrida. Chi dei due vincerà? O forse ancora una volta vincerà il toro?

Posto unico 5 euro.