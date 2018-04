“Comix sul Serio”, festival del fumetto a Seriate

Domenica 6 maggio a Seriate si terrà la terza edizione del festival del fumetto “Comix sul Serio”. L’evento si svolgerà nel piazzale “Donatori del sangue” e tensostruttura (in caso di maltempo l’evento si svolgerà comunque sotto la tensostruttura).

Ecco il calendario.

Programma del palco tensostruttura

– Alle 11 apertura delle iscrizioni in loco;

– alle 14.30 chiusura delle iscrizioni in loco;

– alle 15 (circa) inizio cosplay contest;

– alle 18 (circa) premiazioni.

Programma al piazzale Donatori del sangue (esterno)

– Alle 10 presentazione Stand e Associazioni;

– dalle 10 alle 18 “Terre ludiche” giochi da tavolo;

– alle 10:30 “Le due api” esibizione;

– alle 11:15 “Sectumsempra” esibizione da Harry Potter;

– alle 11.30 “The world Avengers” esibizione;

– alle 14.10 presentazione webserie “La principessa è in un altro castello”;

– alle 14:30 “Sectumsempra” esibizione da Harry Potter;

– alle 14.45 prima lezione di magia con i Sectum sempra;

– alle 15 “Blooming!” Idol esibizione canore;

– alle 15.30 seconda lezione di magia con i Sectum sempra;

– alle 15.45 “The world Avengers” esibizione;

– alle 16 accademia con giovani combattenti con Order66;

– alle 16.30 “Order66” sfilata ed esibizione;

– alle 17 premiazione Lego;

– alle 17.55 intervista con i Kartoni Agitati;

– alle 18 “Kartoni agitati” concerto.

Esposizione di creazioni con i mattoncini Lego

Linee tematiche tra cui: city, Guerre Stellari, Technic;

Gioco libero 6/++

per visualizzare il regolamento del concorso “Creative” da 5 a 15 anni clicca qui (concorso con in palio biglietti per Leolandia)

Special guests

-Le due api Cosplay

-Dwarven Armory

-Italy Stronghold – Mandalorian Mercs Costume Club

-The Ska Zone

– ItLug – Italian Lego User Group

-Order66

-The World avengers

-Sectumsempra cosplay

-Kartoni Agitati

-Terre del Vescovado

-Terre Ludiche

-Fotografo ufficiale Davide Ederle

~Riprese video by “Your Cosplay”.

Preiscrizioni on-line Cosplay contest con buono pasto in omaggio alle prime 30 preiscrizioni on-line.

– Scaricare la liberatoria direttamente dal link qui sotto riportato, compilare, firmare (a mano) e inviare un’email a gabbiadinimaurizio@vodafone.it indicando vostro nome, personaggio/i interpretato/i e serie. Allegare il file della vostra esibizione in formato MP3.

(La firma va fatta a mano). Si consiglia di portare un immagine di riferimento stampata del proprio personaggio in modo che la giuria possa valutare al meglio il cosplay)

Sarà comunque possibile iscriversi il giorno dell’evento direttamente in zona palco.

I costumi dei cosplayers che parteciperanno al Cosplay Contest possono essere ispirati ad anime, cartooons, libri, comics, fantasy, film, fumetti, giochi di ruolo, original, steampunk, manga, pubblicità, Card Game , telefilm, e videogame.

In palio diversi premi:

– Premio speciale della giuria (coppa offerta da Il Fornaio ecc.)

[+Alloggio a Tenerife per 4 persone]

– Migliore armatura (coppa offerta da Angolo natura 3)+(Action figure offerta da otakupoint.it)

– Miglior costume maschile (coppa offerta da Associazione botteghe di Seriate)+(Action figure offerta da otakupoint.it)

– Miglior costume femminile (coppa offerta da Locatelli sport)

+(Action figure offerta da otakupoint.it)

– Miglior esibizione (coppa offerta da Mblux illuminazione)

+(Funko pop offerta da Comics League of Brixia)

– Miglior accessorio (coppa offerta da CafedeParis Seriate)

– Miglior original (coppa offerta da Andrea Sana Ottico)

– Miglior coppia (coppa offerta da Mc Maier’s)

– Miglior gruppo (Medaglie offerte da Aelle assicurazioni)

– Miglior Idol (coppa offerta da Dwarven Armory)

– Miglior Videogioco (coppa offerta da marchesi elettrodomestici)

– Premio simpatia (coppa offerta da B&BVilla Gio)

– Premio “Mastro Geppetto” (offerto ed assegnato da “The SKA Zone”

[Il vincitore sarà premiato con una replica in resina della mano Jaime Lannister dalla serie tv Il Trono di Spade dal valore di 250 euro]

Per info regolamento premio:

-Menzione speciale giovani promesse (offerto ed assegnato dai presentatori)

-Premio Speciale della giuria, soggiorno in appartamento 75 mq con cucina per 4 persone a Tenerife a 300 m dal Mare. Possibilità di effettuare il soggiorno nei periodi 15/5/2018 – 30/10/2018 e dal 30/3/2019 – 31/05/2019. Per informazione, dettagli e chiarimenti contattare Il Fornaio ecc. (verrà rilasciato il contatto al vincitore, vitto e viaggio non compresi).

Per quanto riguarda i premi “Miglior maschile” e “Miglior femminile” va considerato il sesso del personaggio cosplay e non di chi lo interpreta e quindi indossa.

– C’è la possibilità che i giudici (se di comune accordo) scelgano di far vincere un ulteriore coppia anziché esibizioni da tre partecipanti in su.

– È possibile vincere anche con un costume comprato.

-Miglior Idol

Cosplay che rappresentano personaggi reali o di fantasia (anime, manga, film, videogames etc.) appartenenti alla categoria Idol (j-pop/talent).

Premio valevole per singoli, coppie e gruppi, verrà analizzata l’ interpretazione come del resto per tutte le altre categorie.

Un costume di questa categoria non è escluso che possa vincere anche altre categorie.

– Miglior Videogioco

Cosplay che rappresentano personaggi tratti da videogames, un costume di questa categoria non è escluso che possa vincere anche altre categorie.

-Menzione speciale giovani promesse

Cosplayers under 15, (possono vincere anche cosplayers facenti parte di associazioni ospiti)

La giuria sarà composta da 5 giudici appartenenti al mondo del Cosplay.

I giurati valuteranno ogni concorrente in base alle 10 categorie:

– somiglianza globale al personaggio.

– cura dei dettagli.

– interpretazione e fedeltà ai tratti caratteristici del personaggio.

– originalità e valore artistico della performance.

Il voto dei giurati è segreto, inoppugnabile e inappellabile.

“Comix sul Serio” metterà a disposizione uno spazio (non custodito) adibito a spogliatoio.