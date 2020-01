“Come un pezzo di pane”, ricerca intorno alle immagini e all’immaginazione

Sabato 25 gennaio alle 18 all’Associazione Generale Mutuo Soccorso si terrà “Come un pezzo di pane”, processo di ricerca intorno alle immagini e all’immaginazione con Leo Merati e Alice Ruggero.

Come guardiamo il mondo? Come ci avviciniamo a qualcosa che non conosciamo? In cosa trasformiamo il nostro sguardo?

Lasciamo che il mondo entri con un’immagine semplice che ne racconti la complessità.

Cerchiamo di avvicinarci a “il mondo che guarda il mondo” (Luigi Ghirri).

Performance e inaugurazione mostra fotografica.

Orari esposizione sabato e domenica 16 – 19.00 fino al 2 febbraio

Su prenotazione in altri orari (rivolgersi in segreteria)

Percorso espositivo a cura di Leo Merati e Alice Ruggero Il lavoro di Alice e Leo è uno sguardo sul mondo, uno sguardo attento [attentio -onis, derivato di attendĕre “rivolgere l’animo”].

Dopo più di un anno di ricerca tra Torino, Bologna, il Senegal e la Svizzera compongono una mostra di immagini, conversazioni e poesie che si interrogano sulle possibilità di sguardo e cercano di avvicinarsi a “il mondo che guarda il mondo” (Luigi Ghirri). Manuale per la trasformazione di pensieri in pezzi di pane è il titolo che hanno deciso di dare a questa fase della loro ricerca; i lavori, infatti, iniziati come esercizi di pratica artistica, con il passare del tempo sono diventati sintesi, pezzi di pane e motivi di riflessione sulle modalità attraverso cui ci avviciniamo a qualcosa che non conosciamo.

Come guardiamo il mondo? Come ci avviciniamo a qualcosa che non conosciamo? In cosa trasformiamo il nostro sguardo? La mostra che inaugurerà il 25 gennaio alle 18 alla sede dell’Associazione Mutuo Soccorso di Bergamo (via Zambonate 33) rimarrà aperta per il weekend dalle 16 alle 19 fino al 2 febbraio, su prenotazione per altri orari.

Foto di Mina Sagadin