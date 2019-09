“Cologno Medievale”, giornata d’altri tempi tra usi, costumi e tradizioni

Domenica 2 settembre dalle 10 alle 17.30 il centro storico di Cologno al Serio si trasformerà in un vero e proprio accampamento medievale: un’occasione per riscoprire usi, costumi e tradizioni di un tempo.

La Proloco Cologno al Serio, in collaborazione con Sagitta Imperialis Brixia, è pronta a far rivivere una giornata tipo del Medioevo, dove la vita si svolgeva tutta attorno al fulcro pulsante del campo medievale. L’evento si inserisce nel progetto che il team di Proloco sta compiendo sul territorio per riportare alla luce le antiche tradizioni del tempo. Tale evento, dunque, non vuole essere un unicum ma un appuntamento annuale dedicato alle origini del borgo.

Il centro storico (Via Rocca, Parco della Peschiera e Parco della Rocca) ospiterà molte attività, tutte in perfetto stile medievale: gli antichi mestieri; gli spettacoli di arceria; i giochi medievali; l’accampamento medievale e la cucina di un tempo.

Durante la giornata si susseguiranno laboratori e tante iniziative per i più piccoli. I bambini potranno anche ricevere degli antichi regali, realizzati al momento dagli artigiani presenti.

Da non perdere anche il pic-nic medievale al Parco della Rocca, per gustare gli antichi sapori.

L’evento si svolge in concomitanza con la giornata dei castelli aperti: un’opportunità per conoscere più da vicino la storia di Cologno al Serio (visite dalle 10 alle 16.30).