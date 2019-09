Claudio Calia racconta la società irachena con il giornalismo a fumetti

A Presezzo, la rassegna “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” , ospita una serata per parlare di giornalismo a fumetti con Claudio Calia. L’autore fumettista presenterà il suo lavoro “Kurdistan. Dispacci dal fronte iracheno”, un diario di viaggio realizzato durante un soggiorno di due settimane in Iraq a fianco degli operatori dell’Organizzazione Non Governativa “Un ponte per…” Un racconto della società civile irachena tra voci e sguardi di quei giovani che resistono agli estremismi sognando per il loro paese un futuro di dialogo e pace.

Giovedì 14 marzo alle 21 alla sala polifunzionale dell’oratorio di Presezzo.

Tematiche sociali e di solidarietà, con particolare attenzione all’attualità, alla complessità dell’oggi, alle tante sfaccettature dell’animo umano; storie di vita e di natura, la relazione dell’uomo con l’ambiente che lo circonda, l’attenzione all’ascolto, sono i tanti contenuti degli appuntamenti di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”, la rassegna itinerante che farà tappa fino al 4 maggio in 27 comuni che fanno capo ai Sistemi Bibliotecari di Dalmine e dell’Area Nord Ovest della provincia di Bergamo, promotori e organizzatori della manifestazione. Più di 30 appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, rivolti ad un pubblico variegato e di tutte le età per offrire spunti di riflessione e discussione, tra impegno e leggerezza, tramite incontri con autori e studiosi, spettacoli teatrali, narrazione a fumetti, mostre fotografiche.