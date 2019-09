Domenica 25 febbraio alle 15.45 alla sala teatro dell’oratorio di Cividate al Piano andrà in scena il musical “Il cerchio della vita”, ispirato al classico Disney “Il Re Leone”. Si esibirà il gruppo recital dell’oratorio di Cividate al Piano Si apra il sipario.

Il biglietto è di 5 euro intero e 3 euro ridotto.

Per i bambini un gadget in regalo.