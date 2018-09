Christmas Music Festival Tribute Band & Gospel

L’obiettivo é quello di creare un Festival che possa permettere la valorizzazione di territori ancora poco occupati dalla cultura musicale di alto livello dando la possibilità a tutti i cittadini di poter ampliare il loro bagaglio culturale. Oltre che dal punto di vista artistico-culturale, l’organizzazione di un Festival stabile, permetterà anche una valorizzazione turistica del territorio, soprattutto in quelle comunità e teatri “minori” per così dire che in ambito musicale sono meno valorizzati rispetto ad altri maggiormente frequentati e conosciuti. In questo modo non si investe solo sulla formazione artistica e musicale ma anche sul nostro splendido territorio.