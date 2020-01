“C’era una volta un re”, spettacolo comico a Presezzo

Presezzo 19 gennaio 2020 non perdetevi il divertente “C’era una volta un re”

spettacolo comico di tradizione popolare per divertirsi nella fredda domenica d’inverno

con teatro a Merenda

Riparte con un ricco programma la rassegna Teatro a Merenda.

A Presezzo il 19 gennaio alle ore 16,30 “C’era una volta un re” di Teatro del Vento vi aspetta per riscaldare le fredde domeniche d’inverno a suon di risate e tanta emozione. In scena abbiamo Chiara Magri tra narrazione e pantomima tra comicità ed emozione ci propone una visita nella sala del trono di uno dei tanti castelli disseminati per la nostra vecchia Europa.

Nella sala del Re il trono é vuoto, chi sarà il prossimo regnante? Il futuro è incerto: avremo un re degno, saggio ed amato, oppure uno folle, bislacco e scellerato? Sul trono si sono avvicendati decine di Re, portandosi appresso una corte popolata di dame, cavalieri, principini, medici, imbroglioni, maghi, ministri e furbacchioni. Ogni volta tutto cambia nel palazzo ma nella sala regale resta la vecchia e fedele serva, buffa e canterina, pronta ad accogliere i nuovi regnanti. Potrete scoprire antiche storie, piene di intrighi e sorprese, per ridere della stupidità dei gran signori che desiderano l’impossibile, ma nel frattempo si rodono d’invidia e non riconoscono la felicità. Un viaggio nel tempo accompagnati da Chiara Magri che rievoca straordinari fatti giunti fino a noi come una leggenda. Spettacolo comico ma pieno di spunti per una riflessione tra un sorriso ed una risata.

Dopo lo spettacolo merenda con dolci e libri a tema preparati dalla biblioteca di Presezzo

Domenica 19 gennaio 2020 h. 16,30

Presezzo

palestra comunale in Via Montessori 10

C’ERA UNA VOLTA UN RE

Spettacolo di narrazione buffa e popolare

compagnia Teatro del Vento

rassegna TEATRO A MERENDA

per bambini a partire dai 5 anni

INGRESSO POSTO UNICO 4 €

INFO:

Teatro del Vento 348 3117058

biblioteca di Presezzo 035 4376338

info@teatrodelvento.it

www.teatrodelvento.it