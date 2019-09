“C’era una S-volta…”, a Stezzano viaggio tra i sapori d’Italia

Torna a Stezzano l’appuntamento fisso con la buona tavola in compagnia. La tradizionale kermesse gastronomica organizzata dalla lista civica Stezzano Bene Comune è in programma per domenica 25 febbraio al Cascinetto di via Mascagni.

Dopo le riuscite iniziative dedicate alla (ri)scoperta della cucina locale, questa edizione intende invece uscire dai confini lombardi per proporre alcune apprezzate specialità presenti sulle tavole di tutta Italia: un viaggio tra i sapori della penisola, dal Veneto alla Campania, passando per la Toscana.

Spazio anche all’ecologia, con l’occasione per discutere di mobilità dolce e trasporto pubblico di qualità. Durante l’aperitivo di apertura della giornata, alle 11.30, interverrà Jacopo Scandella, consigliere regionale bergamasco e ricandidato nella coalizione di centro sinistra a sostegno di Giorgio Gori. Con lui ragioneremo di alcune proposte per una mobilità verde, sicura ed efficiente nel nostro territorio, in vista delle elezioni regionali del prossimo 4 marzo.

A seguire pranzo a base di risotto con radicchio e scamorza affumicata, orecchiette con salsiccia e friarielli e buglioni d’agnello. E, per chi non amasse la carne, il menù offre altresì i nostrani capù, ma in versione vegetariana.

Per prenotare contattare il numero 347 314 91 90 o lasciare nome, cognome e recapito all’indirizzo stezzanobenecomune@gmail.com

