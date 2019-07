Cenone, musica e divertimento: capodanno al Fabric

Lunedì 31 dicembre al Fabric – Ex Reggiani si terrà “Capodanno di Bergamo”. Sarà allestito un dancefloor ad hoc, coperto con tensostrutture e riscaldato per garantire l’evento anche in caso di pioggia.

Be Stupid & Dance Revenge proporranno una serata con cenone, musica e divertimento. Ci saranno anche Una Mas con le sue sonorità reggaeton, NØID per gli amanti della musica underground e Love Thebox con la sua impronta teatrale e le sue sonorità deep&tech-house.

Tre sale per tutti i gusti musicali: Main Stage (Dance Revenge VS Be stupid – Dance Anni ’90/’00 – Happy Music 360° – Edm – Commerciale), Second Stage (Una Mas – Reggaeton – Hip Hop), Warehouse Stage (NØID & Love Thebox – Techno, Tech House e House).

Prezzi in prevendita (fino al 24 dicembre) 25 euro donna, con drink, 30 euro uomo, con drink.

Prezzi in prevendita (dal 25 dicembre) 30 euro donna, con drink, 35 euro uomo, con drink.

Prezzi alla porta 35 euro donna, con drink, 40 euro uomo, con drink.

Il prezzo del cenone è di 90 euro. Il cenone sarà al coperto in un’area completamente riscaldata e includerà un drink, parcheggio interno, Vip Stage, ingresso a tutte le sale della serata e accompagnamento musicale.

Il menù sarà composto da: entrée, tris di antipasti, bis di primi, secondo, bis di dolci e brindisi di mezzanotte.

L’ingresso senza prevendita sarà possibile solo in relazione all’afflusso di persone.

Le prevendite cartacee saranno disponibili a partire da Lunedì 12 novembre nei seguenti locali: Fabric Ex-Reggiani – Viale Giulio Cesare, 33 (Bergamo) – Paul 3478446711 (Whatsapp) – Luca 3478993418; Vibe Music Zone – Via Gandhi, 34 (Treviolo) – Marco 3336889673; Be Up – Via Cave, 5 (Albino) – Mattia 3472646740 e Ivan 3462212922.