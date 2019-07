Cenone e musica: capodanno a Ghisalba

Lunedì 31 dicembre a Ghisalba dalle 20 il gruppo Amici di Ghisalba in collaborazione con l’associazione Anmil onlus – sezione di Ghisalba organizza “Capodanno 2019”, con cenone e serata sulle note di Alex music.

La quota di partecipazione (da anticipare all’atto della prenotazione) è di 60 euro per gli adulti, 30 euro per i ragazzi fino a 12 anni (con menù appropriato), gratuita per i bambini fino a 3 anni. Per prenotare rivolgersi al signor Cristiano Iotti (tel.3396201292).

Le prenotazioni chiuderanno al raggiungimento di 180/200 nominativi.