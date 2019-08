Cena solidale a sostegno di Health-Aid onlus

Venerdì 9 novembre alle 19.45 all’agriturismo cascina Oglio in località Fosio-Villongo si terrà una cena di solidarietà a favore di Health Aid Onlus – Sharing Knowledge for better lives.

Per prenotarsi contattare Tina telefonando al numero 035682919 – 3921940740.

L’iniziativa si propone come un’occasione per conoscere le iniziative e i progetti dell’associazione.

Health-Aid Onlus è un progetto internazionale di sanità pubblica che vuole migliorare le condizioni sanitarie di una comunità rurale nel nord del Ghana, un paese africano in via di sviluppo.

È un Organizzazione Non Governativa (Ong) regolarmente registrata e certificata in Ghana. Il progetto è stato ufficialmente inaugurato in Ghana il 21 luglio 2001 alla presenza delle Governo e delle autorità locali.

È un’organizzazione Non Lucrativa di utilità sociale iscritta al registro delle Onlus italiane dal 1 Dicembre 2003.

Il sodalizio vuole creare una postazione sanitaria, gestita da staff locale e coordinata da personale medico, in collaborazione con volontari italiani.

Il progetto è mirato ad educare la comunità di Saboba in materie di igiene, prevenzione e sanità pubblica. La formazione di staff locale garantirà il coinvolgimento da parte della comunità e la continuità del progetto anche al termine del contributo italiano (2001-2021).

Gli obiettivi sono:

– educare la popolazione alla salute, alla prevenzione delle malattie e all’igiene;

– favorire la cura di pazienti della comunità rurale attraverso i programmi della clinic e della mobile clinic;

– svolgere un programma di informazione ed educazione sulla diffusione di Hiv/Aids, malattie sessualmente trasmesse e family planning;

– implementare programmi e progetti educativi per i ragazzi delle scuole;

– promuovere l’educazione e la scolarità con attività all’interno della biblioteca, computer lab e centro ricreativo.

Tutto questo può essere fatto grazie alla presenza di una struttura fissa (Health-Aid centre) che serve da quartier generale. La comunità locale, riconoscendo l’importanza e l’utilità delle attività ha donato al progetto un terreno sul quale è stato edificato il compound che comprende tre edifici distinti (Clinic, Youth Centre, Guest House).

In Saboba è presente un Local Staff formato da volontari del posto che permettono la continuità dei vari progetti durante l’anno e collaborano con gli Expats nelle Actions.

Health-Aid è gestito interamente da personale volontario e sostenuto da donazioni di amici e privati.