“Cena di San Carlo” a Spinone al Lago

Sabato 2 novembre alle 19.30 a Spinone al Lago la parrocchia dei SS Pietro e Paolo Apostoli organizza la tradizionale cena di San Carlo.

Il menù prevede: affettati misti, polenta e brasato, cipolle in agrodolce, cotoletta alla milanese (per bambini) e dolce della casa, vino (bianco o o rosso della casa) e acqua.

Bisogna prenotarsi in sacrestia entro venerdì 1° novembre o rivolgendosi alla signora Rosa (3476732370) o alla signora Jeki (3358397322), versando la quota di 8 euro per i ragazzi fino alla terza media e 12 euro per gli adulti.

Dopo il pranzo verrà proposta una tombolata a premi.