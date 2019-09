Cena dello Shabbat con Miriam Camerini

Quattro momenti del giorno per quattro approfondimenti sul tema della bellezza, con lo sguardo di quattro fedi differenti. Venerdì 13 settembre il primo appuntamento de Le Ore dello Spirito, ciclo di incontri inserito all’intero di Molte fedi sotto lo stesso cielo.

è la sera il primo moment, con la suggestiva e rituale cena dello Shabbat, giorno di festa in cui gli ebrei ricordano che Dio cessò l’opera della creazione, nel settimo giorno della settimana. Con inizio alle 19.30, presso l’oratorio del Sacro Cuore di via Caldara 9, una settantina di partecipanti saranno guidati dall’attrice Miriam Camerini nella cena ebraica.

Già TUTTO ESAURITO

Un evento particolare della rassegna delle Acli che ha registrato subito il tutto esaurito. La cena si svolgerà con letture sceniche, cibo, musica e libere conversazioni con ospiti inattesi ma graditissimi, rigorosamente a telefoni spenti. Conduttrice della serata è Miriam Camerini, nata a Gerusalemme nel 1983, ha studiato Lettere e storia del teatro a Milano, Bibbia e Letteratura rabbinica a Gerusalemme e lavora come regista, attrice e cantante, mentre studia per diventare rabbino. Il suo ultimo libro Ricette e Precetti (Giuntina, 2019) racconta il rapporto intricato fra cibo e norme religiose ebraiche, cristiane e islamiche”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Le Ore dello Spirito proseguono poi sabato 21 settembre, ore 20.45, con un cammino notturno lungo la greenway (ritrovo alla chiesa di Sant’Antonio da Padova, via Ruggeri da Stabello) guidato dalla monaca buddhista Elena Seishin Viviani. Domenica 29 settembre, all’alba, ore 5.15, con ritrovo al Borghetto di Mozzo (via S. Stefano 1), si cammina con la monaca di Bose Lisa Cremaschi, mentre sabato 5 ottobre, al pomeriggio, 14.15, presso la sala parrocchiale della Clementina (via Tolstoj 9) l’incontro con la comunità islamica e il giornalista Farid Adly.

I tre appuntamenti sono su prenotazione. Euro 7 per singolo evento, 5€ per under30 e sottoscrittori delle card. Per prenotare i biglietti www.moltefedi.it.