“Cavoli a merenda”, spettacolo comico a Ponte San Pietro

La rassegna Teatro a Merenda nella sua versione estiva offre a grandi e piccoli un’ultima serata di divertimento prima che si aprano i battenti delle scuole con lo spettacolo della Ditta Gioco Fiaba “Cavoli a Merenda” presso parco del Centro la Proposta in via San Marco a Briolo-Ponte San Pietro giovedì 10 settembre 2020 alle ore 20,30.

“Cavoli a Merenda!” è un vero giallo a teatro. Nel parco si aggirerà una figura losca, un uomo armato di coltello, un misterioso “affettatore” di verdure. Carote crudelmente fatte a rotelline, pomodori spiaccicati e sedani a rondelle sono i suoi crimini. A rintracciarlo, con l’aiuto dei bambini, saranno due improbabili investigatori, con tanto di bombetta. Lo spettacolo è parte del progetto “L’INSALATA ERA NELL’ORTO”, realizzato con Coldiretti Lombardia , per promuovere in maniere ironica e accattivante le tematiche legate al cibo e all’alimentazione dei bambini.

Il duo in scena Andrea Cereda e Luca Ciancia giocano sulla scena le loro migliori carte di comicità e riescono a coinvolgere il pubblico in una sorta di caccia all’assassino di verdure per risate assicurate a grandi e piccoli spettatori

L’ingresso é posto unico 2 €

Lo spettacolo si svolge in sicurezza secondo i protocolli sanitari in vigore

La prenotazione é fortemente consigliata i posti sono limitati

In caso di pioggia gli spettacoli si tengono

al teatro Parrocchiale Vicolo Scotti – Ponte San Pietro

INFO E PRENOTAZIONI:

Biblioteca di Ponte San Pietro 035 610330 whatsapp 333 6112256

mail: biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it

Teatro del Vento 348 3117058

mail: info@teatrodelvento.it