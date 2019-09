Domenica 11 marzo a Cavernago torna il mercato a km zero, direttamente dai produttori ai consumatori. L’appuntamento è dalle 9 alle 13 nella nuova sede, in località Bettole, precisamente in via Grazia Deledda, polo commerciale del paese.

L’iniziativa avrà cadenza mensile e si ripeterà la seconda domenica di ogni mese.

Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 035.84.05.13 interno 2 oppure inviare un’e-mail a segreteria@comune.cavernago.bg.it