“Castanea”, Pradalunga festeggia la regina dell’autunno

A Pradalunga torna “Castanea”. L’iniziativa, organizzata dai Castanicoltori del Misma, è giunta alla 7^ edizione.

Ecco il programma.

Venerdì 4 ottobre

–Messa alle ore 17.30 alla Cappella di san Rocco all’inizio di via Della Forcella.

– apertura manifestazione alle 20.30 allo spazio espositivo del municipio di Pradalunga l’Associazione dei Castanicoltori del Misma, in collaborazione con il Museo della Torre di Comenduno, presenta il documentario “Tradizione e innovazione della castanicoltura” realizzato da G. Battista Moroni e presentato da Franco Innocenti. Al termine rinfresco con prodotti a base di castagne.

Domenica 6 ottobre

A passeggio nei castagneti

– ore 9.00: ritrovo alla Forcella di Pradalunga e visita al Santuario.

– ore 9.30: visita guidata ai castagneti del Misma ed ai siti di estrazione delle pietre coti.

– ore 12.30: pranzo con specialità a base di castagne presso il Santuario (anche in caso di maltempo).

Si consiglia l’uso di calzature adatte. Per il pranzo prenotazione obbligatoria entro giovedì 03 ottobre.

Mercoledì 9 ottobre

Apprendisti Castanicoltori

alle ore 9.00 passeggiata e messa a dimora piantine di castagno presso il campo collezione alla Forcella in collaborazione con alcune classi delle scuole elementari di Pradalunga e Cornale.

Venerdì 11 ottobre

Serata di degustazione

alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Pradalunga incontro sulla modalità di preparazione della birra alle castagne con assaggio finale. A cura del birrificio artigianale bergamasco Misma

Sabato 12 ottobre

Cena a tema

ore 20.30 cena con prelibate specialità a base di castagne presso il ristorante “La Nicchia di Papi”in via Piccinini 70 a Pradalunga.. Obbligatoria la prenotazione entro giovedì 10 ottobre.

Domenica 13 ottobre

Un paese colto in castagna

ore 14.00: Castagnata presso la baita della Pratolina curata dal gruppo Gaf

ore 14.30: Castagnata presso il parco don Bosco a Pradalunga a cura del gruppo alpini accompagnata da musica

ore 14.00: Castagnata all’oratorio di Cornale, curata dal gruppo sportivo Cornale e accompagnata da manifestazione sportiva per ragazzi.

Venerdì 18 ottobre

La realizzazione di un castagneto

ore 20.30 alla sala consiliare del Comune di Albino incontro sul tema “Esperienze di formazione di un castagneto in aree montane”. Relatori: Diego Personeni – Ubbiale Clanezzo, Massimiliano Luzzani – Lodrone di Storo (TN).

Sabato 19 ottobre

Premio Letterario “Le Coti”

ore 17.00 alla sala espositiva del comune di Pradalunga premiazione vincitori del terzo premio letterario “Le coti” dal titolo: “All’ombra di un castagno, un uomo e la sua vita”.

Domenica 20 ottobre

Castagnata d’autunno

ore 14.00 Castagnata all’Oratorio di Pradalunga accompagnata dalla 9^ edizione di “Mercante per gioco” il mercatino dei bambini.

Sabato 26 ottobre

Castagnata sotto le stelle

ore 20 in piazza Mazzini a Pradalunga caldarroste e birra a volontà in collaborazione con AT.ECO Prad.le

Domenica 27 ottobre

Castanea in Piazza

Dalle 10 alle 19 alla Piazza Mazzini a Pradalunga, giornata dedicata alla Cultura e sapori della castagna:

– mostra sul castagno

– stand

– esposizione di oggetti e prodotti tipici

– prodotti a base di farina di castagne

– caldarroste delle migliori varietà di castagne del Misma

ore 15.30 per i bambini “Favole sotto il castagno” a cura della biblioteca di Pradalunga.

A mezzogiorno ristoro presso gli esercizi pubblici adiacenti la piazza.