“Castagne de San Simù”, Corna Imagna sagra delle regine d’autunno

Il 6, 12, 13 e 26 ottobre a Corna Imagna si svolgerà la quinta edizione della sagra della castagna “Castagne de San Simù”. Durante tutto il mese di ottobre sarà possibile raccoglierle all’interno di castagneti secolari oppure acquistare quelle coltivate e raccolte dai produttori locali. Per informazioni rivolgersi al bar Alà Balèta.

Ecco il programma.

Domenica 6 ottobre

– Castagna GiroBike, tour in bicicletta alla scoperta del territorio del castagno. Per informazioni rivolgersi al B&B Botton d’oro (3891030096).

Sabato 12 ottobre

– Alle 17 al campeggio San Luigi “Musica tra i castagni” con Ramon Moro, concerto a cura di InAscolto;

– alle 19 all’area desta al campo sportivo, con tensostruttura riscaldata “Sapori della Valle”, tante proposte di cibo direttamente dalle aziende agricole della Valle Imagna, accompagnato da musica.

Domenica 13 ottobre

– Dalle 10 alle 18 al parco Alpini “Mercato dei produttori agricoli”;

– ristorazione con piatti a base di castagne, pane e cotechino, taglieri, caldarroste e vin brulé;

– visite guidate lungo il sentiero del castagno;

– raccolta delle castagne;

– attività per bambini.

Sabato 26 ottobre

– Alle 19 al bar Alà Balèta visita notturna al Secadur.

Durante il mese di ottobre a Corna Imagna i ristoranti proporranno menù ed eventi a tema, su prenotazione: Fattoria la capra campa (0350773012), Antica Locanda Roncaglia (3494216170) e Cà Berizzi (3665462000).