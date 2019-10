Domenica 20 ottobre a Bergamo si terrà la castagnata a San Rocco in Fontana. L’appuntamento è alle 14.30 accanto al santuario della Madonna della Castagna in via Madonna della Castagna, 32. Sarà un’occasione per degustare le castagne accompagnate da vin brulé e per stare insieme in allegria.

L’iniziativa è promossa dalla parrocchia di San Rocco in Fontana.