Domenica 13 ottobre si terrà la castagnata a Pusdosso, a Isola di Fondra.

Il programma prevede: alle 12:15 pranzo con menù tipico autunnale (patate, stracchino e salamini bolliti perché ci sono le patate nuove e lo stracchino fatto col latte buono delle vacche appena scese dai monti). E poi torte, caffè, vino e bevande. Il costo è di 13 euro a testa. In occasione della castagnata a Pusdosso sarà disponibile il servizio navetta convenzionato a mezzo 4×4 (taxi autorizzato) per il trasporto persone sulla strada delle frazioni con partenza dalla sbarra della strada agro-silvo-pastorale, sulla strada provinciale (subito dopo il borgo di Fondra) fino all’incrocio con la mulattiera o al “Mulino” per poi proseguire a piedi per il tratto di sentiero restante il servizio sarà continuo dalle 9:30 alle 12.30 e per la discesa nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 prezzo per persona: andata e ritorno: euro 9 solo andata o solo ritorno: euro 5 bambini fino a 7 anni gratis.

Per regolamento comunale l’accesso alla strada delle frazioni è consentito esclusivamente alle vetture che espongono sul parabrezza l’autorizzazione annua rilasciata dal Comune di Isola di Fondra. A Fondra sono disponibili due parcheggi liberi lungo il Brembo.