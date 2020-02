Sabato 29 febbraio si terrà il tradizionale carnevale di Valtorta. Il programma prevede:

– dalle 14 alle 16.30 sfilata nelle frazioni con musica e canti;

– dalle 14.30 alle 18 per chi non partecipa alla sfilata ritrovo in centro, vin brulé e dolci, visita al museo e alla segheria.

La festa continua in palestra:

– dalle 19 cena per tutti;

– dalle 21 musica con il duo Tensi.