Carnevale a Trafficanti di Costa Serina

Domenica 16 febbraio a Trafficanti, frazione di Costa Serina, si terrà il tradizionale evento carnevalizio “’m brüsa al Pèro”, giunto alla 14esima edizione consecutiva.

Il programma prevede: alle 14 il ritrovo all’oratorio di Trafficanti, da dove prenderà il via la sfilata, guidata dal carro con a bordo “al Pèro” (fantoccio che poi verrà bruciato come da tradizione) per i “Frassiù del cümü” Cósta Sènsa Ambrea Trafeganc. Alle 15.15 circa il corteo arriverà alla sala polivalente di Trafficanti dove si terrà per tutti i presenti il grande spettacolo di intrattenimento con il mangiafuoco e i trampoli. Al termine dello spettacolo, inoltre, la festa proseguirà tutto il pomeriggio con musica, intrattenimento, estrazione a premi, frittelle, thè, vin brûlé, panini con cotechino e la premiazione delle maschere più belle della giornata. In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata a domenica 23 febbraio.