Domenica 16 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 a Misano Gera d’Adda si terrà la sfilata dei carri di carnevale. L’iniziativa è promossa dal Comune con l gruppo Carristi di Caravaggio.

Alle 16.30 merenda sul sagrato della chiesa con cioccolata calda e chiacchiere per tutte le mascherine.

Martedì 25 febbraio dalle 14.30 festa in maschera in oratorio organizzata dalle Mamme dell’oratorio. In programma merenda, pesca e animazione bimbi.