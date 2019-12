“Carillon vivente” a Lovere

Domenica 15 dicembre dalle 16 in Piazza Tredici Martiri a Lovere andrà in scena il “Carillon Vivente”, lo spettacolo che sta meravigliando il mondo intero e che ormai rappresenta la poesia e la genialità degli artisti italiani all’estero.

Un pianoforte munito di ruote e motore che vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù.

Tutto come fosse un vero carillon d’altri tempi… itinerante.

Le canzoni suonate dal piano sono di Giovanni Allevi, Ludovico Einaudi e altri compositori di musica New Age.

La perfomance ha superato le 1000 repliche in 24 differenti nazioni deliziando il pubblico con una perfomance originale e di sicuro effetto. Vincitore del primo premio al Carnevale di Venezia, nel 2010 il Carillon ha rappresentato la nazione francese ai festeggiamenti NATO nella base di Norfolk (Virginia) e si è esibito presso l’ambasciata francese di Washington DC. Nel 2013 ha rappresentato l’Italia al “World Festival” di Missouri; nell’Aprile 2014 al “Festival of Nations” in Tennessee.