Da “Captain Marvel” a “Non sposate le mie figlie 2”: il week-end al cinema

È ricca di titoli la programmazione dei cinema. Tra i nuovi film che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Non sposate le mie figlie! 2”, “I villeggianti”, “Il carillon”, “Il colpevole – The guilty”, “Asterix e il segreto della pozione magica”, “C’è tempo”, “Hell fest”, “Gloria Bell” e “Cocaine: la vera storia di White Boy Rick”.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come il premio Oscar “Gren book”, “Ancora auguri per la tua morte”, “Captain Marvel”, “Croce e delizia”, “Domani è un altro giorno” e “Dragon Ball Super: Broly”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 7 MARZO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio

UCI CINEMAS a Curno

CINESTAR a Cortenuova

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

SALA EDEN a Stezzano

VENERDI’ 8 MARZO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio

UCI CINEMAS a Curno

CINESTAR a Cortenuova

MULTISALA IRIDE VEGA a Costa Volpino

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

NUOVO CINETEATRO ad Albino

SABATO 9 MARZO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

"37° Bergamo Film Meeting".

UCI CINEMAS a Orio al Serio

DOMENICA 10 MARZO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici nel week-end.

– “Collateral” (119min – Noir – Usa). Nel corso di una nottata, il taxista losangelino Max si ritrova ostaggio di Vincent, un killer professionista che deve eliminare una serie di persone e lo obbliga ad accompagnarlo in giro per la città. Il rapporto fra i due si fa sempre più conflittuale, con Max alla spasmodica ricerca di un modo per sopravvivere e per salvare almeno l’ultima vittima designata…

– “I villeggianti” (125min – Commedia – Francia e Italia). Anna arriva con la figlia per qualche giorno di vacanza in una grande e bella proprietà sulla Costa Azzurra, in un luogo che sembra fuori dal tempo e protetto dal mondo esterno. In mezzo a famiglia, amici e dipendenti, Anna deve fare i conti con una recente rottura sentimentale e un nuovo film da scrivere.

– “Il colpevole – The guilty” (85min – Thriller – Danimarca). Operatore di un servizio d’emergenza ed ex ufficiale di polizia, Asger Holm risponde alla chiamata di una donna rapita. Quando la conversazione si interrompe, si mette sulle tracce della donna e del rapitore. Con il telefono come unica arma, Asger inizia una corsa contro il tempo per salvare la donna prima di rendersi conto di essere alle prese con un crimine molto più grande di quello che credeva.

– “Farmsteaders” (59min – Documentario – Usa). Nick, sua moglie Celeste e la loro giovane famiglia, resuscitano il caseificio del nonno. Eroiche, benigne e accessibili, le parole di Nick e Celeste sulla vita, l’eredità e la resistenza, offrono una voce inaspettata che racconta il rapporto con il cibo che ci sostiene.

– “Vice – L’uomo nell’ombra” (132min – Biografico – Usa). La vera storia di Dick Cheney, il più potente vice presidente della storia degli Stati Uniti, e di come le sue politiche abbiano cambiato il mondo.

– “La casa dei libri” (110min – Drammatico – Spagna, Gran Bretagna e Germania). Nel 1959, Florence Green, una vedova dallo spirito libero, decide di lasciarsi alle spalle il dolore per la perdita del marito e aprire la prima libreria della sonnolenta cittadina costiera di Hardborough, in Inghilterra. Sfidando la mentalità bigotta della gente, inizia a provocare il risveglio culturale del posto vendendo romanzi che generano scandalo. Troverà un alleato nella figura di Mr. Brundish, ma anche valenti oppositori come la signora Gamart.

– “Captain Marvel” (124min – Azione – Usa). Il primo film prodotto dai Marvel Studios dedicato a una supereroina, Carol Danvers aka Captain Marvel, la controparte femminile del Capitano Mar-Vell. L’identità da supereroina è stata assunta in una serie ideata dalla scrittrice Kelly Sue DeConnick e illustrata da Dexter Soy.

– “Alita: angelo della battaglia” (121min – Fantascienza – Usa). XXVI secolo. Alita (Rosa Salazar) è un cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido (Christoph Waltz). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l’incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.

– “Dragon trainer – Il mondo nascosto” (94min – Animazione – Usa). Hiccup e Sdentato scoprono finalmente il loro vero destino: il primo come governatore di Berk e il secondo come capo della sua stessa specie. Mentre entrambi si abituano alla nuova vita, la minaccia più oscura che hanno mai affrontato metterà alla prova il loro legame.

– “Croce e delizia” (100min – Commedia – Italia). I Castelvecchio sono una famiglia di eccentrici, hanno una mentalità aperta, ma sono narcisisti e disuniti. I Petagna sono tutto l’opposto: gente molto affiatata, di estrazione sociale più umile, dai valori tradizionali ma conservatori. Come mai queste due famiglie così diverse si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme? Lo sanno solo i capifamiglia Tony (Fabrizio Bentivoglio) e Carlo (Alessandro Gassmann): l’inaspettato annuncio del loro amore scardinerà gli equilibri delle due famiglie ma soprattutto quelli di Penelope (Jasmine Trinca) e Sandro (Filippo Scicchitano), i loro rispettivi primogeniti.

– “Il Corriere – The Mule” (116min – Drammatico – Usa). Earl Stone, un anziano rimasto solo e al verde, è costretto ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa, quando gli viene offerto un lavoro per cui è richiesta la sola abilità di saper guidare un auto. Compito semplice, ma, ciò che Earl non sa è che ha appena accettato di diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Nel suo nuovo lavoro è bravo, così bravo che il suo carico diventa di volta in volta più grande e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Questi non è però l’unico a tenere d’occhio Earl: il misterioso nuovo “mulo” della droga è finito anche nel radar dell’efficiente agente della Dea, Colin Bates. E anche se i suoi problemi di natura finanziaria appartengono ormai al passato, i suoi errori affiorano e si fanno pesanti nella testa, portandolo a domandarsi se riuscirà a porvi rimedio prima che venga beccato dalla legge… o addirittura da qualcuno del cartello stesso.

– “The Lego movie 2 – Una nuova avventura” (106min – Animazione – Usa). Dopo cinque anni di vita meravigliosa, gli abitanti della cittadina di Bricksburg devono affrontare una nuova e gigantesca minaccia: i Duplo, degli invasori venuti dallo spazio, che distruggono tutto più velocemente di quanto si possa ricostruire. La battaglia per sconfiggerli e riportare l’armonia nell’universo Lego condurrà Emmet, Lucy, Batman e i loro amici in mondi lontani e inesplorati, tra cui una galassia piena di pianeti fantastici, strani personaggi e nuove canzoni orecchiabili. Saranno messi alla prova il loro coraggio, la creatività e le abilità dei MastriCostruttori, e si scoprirà quanto siano davvero speciali.

– “Ancora auguri per la tua morte” (95min – Horror – Usa). Tree Gelbman scopre che morire più volte è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono. Intrappolata ancora una volta in un ciclo temporale, dovrà scegliere tra il suo passato e il suo futuro.

– “Asterix e il segreto della pozione magica” (85min – Animazione – Francia). Il druido Panoramix sta invecchiando: è caduto da un albero e si è rotto una gamba, segno che non ha più quell’agilità che sembrava renderlo invulnerabile. Insieme agli abitanti del villaggio si mette dunque in cerca di un successore cui rivelare il segreto della pozione magica che dona a chiunque la beva una forza sovrumana. Ma il consesso dei druidi, che aveva schedato tutti i possibili candidati alla successione del più potente di tutti, mescola le schede, e Panoramix è costretto a tenere una lunghissima serie di audizioni per selezionare il prescelto (rigorosamente maschio, giacchè l’ingresso nella Foresta dei Carnuti è vietato ai non druidi e “naturalmente” alle femmine). Il rischio è quello di affidare il segreto della pozione magica a qualcuno che potrebbe non farne buon uso, o di rivelare incautamente a terzi la formula prodigiosa. Un rischio reale poiché Rancorix, un druido potente quasi quanto Panoramix ma passato nelle schiere del Male, non vede l’ora di mettere le mani sulla pozione e di rivenderla a alle potenze internazionali, generando un conflitto mondiale. E Rancorix ha già identificato un possibile aiutante: il giovane Emmentalix, molto abile nel maneggiare pozioni e alambicchi.

– “C’è tempo” (107min – Commedia – Italia). Stefano, quarantenne precario e irrisolto, di lavoro fa l’osservatore di arcobaleni. Lui, che di suo padre non ha mai voluto sapere neanche il nome, deve lasciare il paesino del Piemonte in cui vive per correre a Roma. Improvvisamente si è ritrovato orfano e con un fratellastro tredicenne di cui non conosceva l’esistenza, Giovanni, rimasto solo al mondo. Accettandone la tutela, Stefano potrà beneficiare di un lascito a suo favore. Lui è dubbioso ma sua moglie ha un piano: prendere i soldi e lasciare il ragazzino in un collegio. Inizia così un viaggio attraverso un’Italia dimenticata dalle autostrade che, grazie all’incontro con la cantante Simona in tour con sua figlia, farà capire a entrambi che essere fratelli può essere una scoperta sorprendente, come un meraviglioso arcobaleno a due volte sovrapposte.

– “Domani è un altro giorno” (100min – Commedia – Italia). La storia della profonda amicizia tra Giuliano (Marco Giallini), attore piuttosto noto che vive e lavora a Roma, e Tommaso (Valerio Mastandrea), insegnante e ricercatore nel campo della robotica trasferito in Canada. Tra momenti divertenti e altri drammatici, humour, complicità e commozione, i due si ritroveranno a trascorrere quattro indimenticabili giorni insieme. Seduttore e innamorato della vita, Giuliano è condannato da una diagnosi terminale il suo compito più doloroso è trovare una sistemazione a Pato, il suo meraviglioso e tenerissimo amico a quattro zampe.

– “Dragon Ball Super: Broly” (100min – Animazione – Giappone). Dopo la devastazione del pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo è stato cresciuto con un ardente desiderio di vendetta, sviluppando così un potere incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato: i tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero universo. Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.

– “Il carillon” (83min – Horror – Italia). Sophie è una bambina di sei anni, ha perso entrambi i genitori in un incidente e da quel giorno non parla più. La sua tutela viene affidata alla zia Annabelle e insieme si trasferiscono in una grande e misteriosa casa. Qui Sophie trova una scatola di legno con uno strano simbolo disegnato sopra: dentro c’è un carillon posseduto da uno spirito malvagio. Annabelle si ritrova a correre contro il tempo per riuscire a liberare le loro vite dall’oscura presenza, prima che la melodia del carillon suoni l’ultima nota.

– “Non sposate le mie figlie! 2” (98min – Commedia – Francia). Claude e Marie Verneuil affrontano una nuova emergenza. I loro quattro generi – Rachid, David, Chao e Charles – sono determinati a lasciare la Francia con mogli e figli al seguito per tentare la fortuna all’estero. Incapaci di vedersi senza i loro cari, Claude e Marie sono pronti a fare qualsiasi cosa per trattenerli. Nel frattempo, i Koffi arrivano in Francia per il matrimonio della figlia ma per loro le sorprese sono solo all’inizio.

– “Un uomo tranquillo” (118min – Thriller – Gran Bretagna). Nels, tranquillo padre di famiglia e autista di un mezzo spazzaneve, è l’anima pulsante di una cittadina turistica tra le Montagne Rocciose dal momento che tiene le strade pulite nei giorni d’inverno. Nels e la moglie vivono in una comoda baita lontana dai turisti e la città gli ha appena attribuito il premio di cittadino dell’anno. Nels, però, decide di dire addio alla sua esistenza pacifica quando suo figlio viene ucciso da un potente signore della droga. Senza molto da perdere, l’improbabile eroe sarà alimentato da un forte desiderio di vendetta.

– “C’era una volta il principe azzurro” (85min – Animazione – Usa e Canada). Il Principe Azzurro ha fatto innamorare tutte le principesse del mondo delle favole, da Biancaneve alla Bella Addormentata passando per Cenerentola. Il padre, arrabbiato per il suo modo di comportarsi, gli dà allora un ultimatum: dovrà trovare il suo vero amore prima del compimento dei 21 anni o perderà il suo diritto al trono. Con l’aiuto di Lenore, una donna incapace di amare, il Principe Azzurro si metterà alla ricerca della sua dolce metà prima di scoprire di averla molto più vicino di quanto creda.

– “Il gioco delle coppie” (106min – Commedia – Francia). Alain, un editore parigino di successo, e Léonard, uno dei suoi scrittori di lunga data, sono riluttanti ad abbracciare pienamente il mondo delle moderne pratiche digitali. Quando si incontrano per discutere del nuovo lavoro di Léonard (ancora una volta una storia autobiografica sul suo amore con una celebrità minore), Alain si ritrova a dover dire all’amico che è troppo datato per essere pubblicato. Tuttavia, Selena, la moglie di Alain, è convinta del contrario: per lei, si tratta di un capolavoro.

– “The vanishing – Il mistero del faro” (101min – Thriller – Gran Bretagna). Su un’isola disabitata, a 20 miglia dalla costa scozzese, giungono tre custodi del faro per compiere il loro turno di sei settimane. Quando i tre – Thomas, James e Donald – si stabiliscono e iniziano i loro abitudinari compiti, qualcosa di inaspettato si verifica nelle loro vite, destinate potenzialmente a cambiare: trovano dell’oro. Ma da dove proviene il prezioso metallo? A chi appartiene? Una barca che appare all’orizzonte potrebbe avere tutte le risposte alle loro domande. Quella che ne consegue sarà però una tesa battaglia per la sopravvivenza, alimentata dall’isolamento, dalla paranoia e dall’avidità.

– “Green book” (130min – Biografico – Usa). La vera storia di Tony Lip, un buttafuori italo-americano che nel 1962 viene ingaggiato per portare Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi del mondo, da New York sino al profondo sud degli USA per un tour di concerti. Nell’epoca precedente all’affermazione dei diritti civili, l’afroamericano Shirley deve difendersi dal razzismo e dai pericoli a esso connessi. I due si ritroveranno a stringere un inaspettato legame, aprendo entrambi gli occhi sulla realtà e sul mondo in cui vivono.

– “10 giorni senza mamma” (94min – Commedia – Italia). Carlo e Giulia sono sposati e hanno tre figli. Carlo, completamente assorbito dal proprio lavoro, è un padre assente, mentre Giulia, che ha deciso di lasciare il suo lavoro per dedicarsi completamente alla famiglia, è stanca e provata dalla vita domestica e decide di concedersi una vacanza di dieci giorni. Carlo sarà dunque obbligato a fare il “mammo” a tempo pieno. Tra liti, disastri e tragedie sfiorate, Carlo e i suoi figli avranno finalmente modo di conoscersi meglio…

– “Hell fest” (89min – Horror – Usa). È Halloween e per l’occasione arriva in città l’Hell Fest, un festival itinerante a tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori. Natalie, Brooke e i loro amici partecipano alla serata per assaporare la paura e vivere l’adrenalina con altre migliaia di persone. Ma per una mente deviata l’Hell Fest non è solo un’attrazione: è l’opportunità di uccidere davanti agli occhi inebetiti dei visitatori, troppo presi dal macabro divertimento per capire che qualcosa di orribile sta succedendo davvero…

– “Gloria Bell” (102min – Drammatico – Usa). Gloria è una cinquantenne dallo spirito libero. Sebbene sia una donna sola, riesce a sfruttare al meglio la sua situazione e riempie le sue notti cercando amore nei club di ballo per adulti single di Los Angeles. La sua fragile felicità cambia il giorno in cui incontra Arnold. La loro intensa passione la fa vacillare tra speranza e disperazione finché Gloria non scopre una nuova forza in lei e realizza di poter, sorprendentemente, brillare più che mai.

– “Cocaine: la vera storia di White Boy Rick” (116min – Drammatico – Usa). Richard Wershe jr. incomincia a lavorare come informatore dell’Fbi all’età di 14 anni. Il lavoro lo obbliga però ad approfondire la sua conoscenza del mondo della droga fino al punto di farlo diventare un narcotrafficante. Conducendo una doppia vita, si vedrà arrestato a 17 anni e condannato a trent’anni di carcere.

– “Il verdetto” (105min – Drammatico – Gran Bretagna). Fiona Maye è un’eminente giudice di Londra che, con saggezza e compassione, presiede numerosi e delicati casi di diritto familiare. A causa del suo lavoro, ha pagato un caro prezzo personale e il suo matrimonio con il professore americano Jack è oramai giunto alla fine. Mentre affronta le difficoltà del suo privato, Fiona si ritrova a dover seguire il caso di Adam, un brillante ragazzo che rifiuta di sottoporsi alla trasfusione di sangue che salverà la sua vita. A tre mesi dal suo diciottesimo compleanno, Adam è per la legge ancora un bambino. Dovrebbe Fiona costringerlo a vivere? Per capirlo, Fiona gli fa visita in ospedale ignorando come l’incontro sarà per entrambi foriero di nuove forti emozioni.

– “Modalità aereo” (100min – Commedia – Italia). Diego è un imprenditore bello, ricco, famoso. Tutta la sua vita è dentro un cellulare di ultima generazione. Ivano pulisce i bagni dell’aeroporto, non è bello, non è ricco, non è famoso. Possiede un cellulare del 1994 di cui va molto fiero. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per Sidney (24 ore di volo), Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano lo trova… ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Dopo quelle fatidiche ore trascorse in “modalità aereo”, le vite di entrambi non saranno più le stesse.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni