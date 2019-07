Lunedì 31 dicembre a Selvino l’appuntamento è con “Capodanno in piazza”. Dalle 22 in piazza del Comune, il Comitato Turistico Altopiano Selvino Aviatico e l’assessorato al turismo organizzano il Capodanno in Piazza.

Con Luca, Monica e Beppe..il divertimento è assicurato. Dalle 20.30 animazione per bambini e famiglie.

Dalle 22.30 discoteca con animazione dj set.